Hình ảnh mới nhất tại công trường sân bay Long Thành

Thời điểm đầu tháng 6, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ( ACV ) đã tổ chức lễ ra quân "180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành dự án sân bay Long Thành ". Đây được xem là giai đoạn nước rút để đưa sân bay vào khai thác cuối năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo báo cáo của ACV, giá trị thực hiện toàn dự án đến nay đạt trên 76%. Trong ảnh là tháp không lưu và nhà ga hành khách - biểu tượng kiến trúc của sân bay Long Thành - đã bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Hiện nhiều hạng mục trọng điểm đạt tỷ lệ hoàn thành cao, trong đó sân đỗ tàu bay khu vực nhà ga đã thi công trên 88%.

ACV cho biết gói thầu đường cất hạ cánh thứ hai đang được duy trì đầy đủ nhân lực, thiết bị để bảo đảm tiến độ.

Bên trong nhà ga hành khách được xem là "trái tim" của toàn dự án đã hoàn thành phần kết cấu chính, chuyển sang giai đoạn hoàn thiện kiến trúc và lắp đặt thiết bị, với tổng giá trị thực hiện đạt 2/3 khối lượng công việc.

Hiện công trường duy trì trung bình hơn 6.800 lao động trực tiếp, tăng hơn 6,5% so với đợt kiểm tra hồi cuối tháng 5 của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc.

Tuy nhiên, dự án vẫn thiếu gần 2.000 nhân sự so với yêu cầu, chủ yếu là lao động kỹ thuật có tay nghề và nhân sự vận hành thiết bị chuyên dụng.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng giám đốc ACV cho biết chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu bổ sung đủ, thậm chí dư nhân lực để tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, ưu tiên hoàn thành sớm các hạng mục nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết vào mùa mưa.

"Một số hạng mục trọng yếu đang đạt kết quả tích cực như hệ thống tuynel đã hoàn thành, nguồn điện phục vụ thi công được cấp đầy đủ cho các đơn vị, riêng cầu cạn trước nhà ga chỉ còn 7 đốt dầm cuối cùng", ông Nguyễn Đức Hùng cho biết.

Về hạng mục các tuyến giao thông nội cảng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá đây là hạng mục giữ vai trò quyết định trong vận hành đồng bộ sân bay nên yêu cầu tăng tốc tối đa tiến độ.

Trong đó, với phần cầu cạn trước nhà ga, Bộ trưởng yêu cầu Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tăng cường thêm lực lượng, điều chuyển quân số hỗ trợ, đẩy nhanh thi công các phần việc phụ trợ sau khi phần kết cấu cứng cơ bản hoàn thành.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 110.000 tỷ đồng , được chia thành 4 dự án thành phần. Trong đó, phần lớn các hạng mục xây dựng quan trọng nhất thuộc dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do ACV làm chủ đầu tư, với tổng vốn gần 99.000 tỷ đồng .

Đây cũng là phần chiếm tỷ trọng vốn lớn nhất của toàn bộ dự án, bao gồm các hạng mục cốt lõi như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, hệ thống nhiên liệu, hạ tầng kỹ thuật và nhiều công trình phụ trợ khác.

Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc của dự án sân bay Long Thành trong tháng 6, bảo đảm hoàn thành cuối năm.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng bố trí nguồn lực cho dự án sân bay Long Thành giai đoạn 2, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu và các dự án trọng điểm của Đồng Nai.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.