TP.HCM tăng tốc kết nối sân bay Long Thành

TP.HCM dự kiến đồng loạt khởi công tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành, cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành để đẩy mạnh kết nối với sân bay và khu thương mại tự do tương lai.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang trong giai đoạn rốt ráo thực hiện để đưa vào khai thác thương mại từ cuối năm nay, phục vụ tới 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm trong giai đoạn đầu. Ngay trong năm 2027, ACV dự kiến chuyển 90% chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất về Long Thành, từng bước biến nơi đây thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế.

Hiện, hình hài một "siêu sân bay" đã lộ diện rõ nét khi một số hạng mục công trình có thể vận hành như trụ sở cơ quan quản lý nhà nước; đài kiểm soát không lưu; hạng mục đường cất hạ cánh số 1; đường lăn, sân đỗ tàu bay; hệ thống cung cấp nhiên liệu cho máy bay; hệ thống giao thông kết nối...

Ngay lúc này, TP.HCM và Đồng Nai cũng đang đẩy nhanh hàng loạt dự án hạ tầng nhằm gia tăng khả năng kết nối sân bay và khu thương mại tự do gắn với sân bay Long Thành - “vùng kinh tế đặc biệt” với các dịch vụ logistics, sản xuất công nghệ cao, thương mại tài chính, với các chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp.

Loạt metro kết nối sân bay đặt mục tiêu hoàn thành năm 2030

Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), TP.HCM đã tiếp tục thực hiện một "mắt xích" quan trọng trong trục giao thông sân bay Tân Sơn Nhất - trung tâm TP.HCM - trung tâm hành chính mới Thủ Thiêm - sân bay Long Thành, đó là khởi công tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm. Dự án này tiếp nối đoạn Bến Thành - Tham Lương đã khởi công đầu năm nay.

Tuy nhiên, "mảnh ghép" quan trọng còn lại để thông mạch tới sân bay Long Thành là tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành. Dự án hiện được TP.HCM tức tốc triển khai các thủ tục với mục tiêu khởi công trước ngày 2/7 nhằm chào mừng 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Sân bay Long Thành đã bắt đầu tuyển dụng lao động cho giai đoạn 1 với thu nhập không dưới 15 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Công trình đang được TP.HCM giao CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). UBND TP.HCM cho biết các cơ quan đang tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể FEED) dự án; đồng thời cùng UBND TP Đồng Nai thống nhất một số nội dung về phương án thực hiện đầu tư xây dựng.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành có tổng mức đầu tư dự kiến 175.000 tỷ đồng . Thời gian thực hiện từ năm 2026 và dự kiến hoàn thành năm 2030. Dự án sẽ được phân kỳ đầu tư 14/18 nhà ga trước, thay vì triển khai đồng loạt, nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và nguồn lực.

Đến năm 2030, khi tuyến metro số 2 (gồm các đoạn Bến Thành - Tham Lương và Bến Thành - Thủ Thiêm) cùng tuyến Thủ Thiêm - Long Thành hoàn thành, người dân có thể di chuyển bằng tuyến metro số 2 đi qua khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất (ga Bà Quẹo) đến ga Thủ Thiêm, sau đó theo tuyến Thủ Thiêm - Long Thành để kết nối vào sân bay Long Thành.

Vị trí khu đất dự kiến xây ga Thủ Thiêm - điểm giao của nhiều tuyến đường sắt tốc độ cao trong tương lai như đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, Thủ Thiêm - Long Thành, đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Quỳnh Danh.

TP.HCM cũng đang phấn đấu phê duyệt hướng tuyến metro số 6 đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu trong tháng 6, trình báo cáo cuối kỳ vào tháng 10 và phê duyệt, khởi công dự án cuối năm 2026. Tuyến cũng được ưu tiên hoàn thành trước năm 2030 để mở thêm một hành lang kết nối giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Khi đó, nếu sử dụng tuyến metro số 6 có điểm đầu tại ga Bà Quẹo, người dân sẽ kết nối vào tuyến Thủ Thiêm - Long Thành ở nút giao Phú Hữu.

Vài ngày trước khi chính thức lên thành phố, Đồng Nai cũng thông qua chủ trương đầu tư dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành. Trước đó, địa phương đã trình Thủ tướng ban hành quyết định xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án.

Công trình này có chiều dài khoảng 44,6 km, dự kiến xây dựng giai đoạn 2026-2030 với tổng vốn đầu tư khoảng 65.573 tỷ đồng , theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Đồng Nai đã thông qua chủ trương đầu tư dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành. Ảnh: Duy Hiệu.

Cao tốc nào kịp thông xe?

Cùng lúc này, tuyến cao tốc kết nối sân bay Long Thành với “thủ phủ” resort Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đang được TP.HCM rốt ráo triển khai. Đây cũng là dự án nằm trong danh mục các dự án trọng điểm đang được chuẩn bị thủ tục với kỳ vọng khởi công dịp 2/7 tới.

Dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp khởi công trước tháng 7, đón lượng khách du lịch quốc tế dồi dào về xã Hồ Tràm trong 4 năm tới. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành đã hoàn thành công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Hiện, các sở, ngành đang phối hợp với Sở Tài chính để tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng; dự kiến trình HĐND xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp sắp tới.

Với chiều dài hơn 42 km, dự án này đang được đề xuất đầu tư theo theo phương thức PPP, hợp đồng BT, tổng kinh phí 51.516 tỷ đồng . Thời gian dự kiến thực hiện dự án từ năm 2026 và hoàn thành năm 2029. Khi đó, tuyến cao tốc này được kỳ vọng rút ngắn đáng kể thời gian kết nối từ sân bay Long Thành ra khu vực ven biển.

Đây cũng là công trình kết nối các tuyến giao thông lớn đang triển khai như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành và Vành đai 4 TP.HCM, hình thành hệ thống giao thông liên hoàn giữa sân bay, cảng biển, khu công nghiệp và khu du lịch, mở ra không gian phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ.

Những nút giao quan trọng cao tốc Hồ Tràm - Long Thành đi qua Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn tất giải phóng mặt bằng, phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh thủ tục để khởi công cao tốc Hồ Tràm - Long Thành dịp 2/9.

Trong đó, toàn bộ tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện đã được đưa vào khai thác với vận tốc tối đa 80 km/h, tối thiểu 60 km/h và mở toàn bộ nút giao Long Thành. Việc mở toàn bộ nút giao lần này nhằm khai thác hiệu quả giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tuyến TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện từ TP.HCM, Đồng Nai và các địa phương lân cận di chuyển nhanh hơn về hướng Vũng Tàu cũ cũng như trung tâm TP.HCM và trung tâm thành phố Đồng Nai.

Còn cao tốc Bến Lức - Long Thành đang chờ cầu Phước Khánh hợp long để khép kín toàn tuyến. Khi đó, người dân các tỉnh miền Tây có thể di chuyển thẳng đến sân bay mà không cần phải đi qua nội đô TP.HCM.

Quan trọng nhất, tuyến cao tốc hiện hữu kết nối hai sân bay là cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã được khởi công mở rộng từ 4 lên 8-10 làn xe. Theo cập nhật từ Sở Xây dựng TP.HCM, địa phương đang phối hợp cùng cơ quan chủ quản, chủ đầu tư VEC thực hiện, công tác bàn giao mặt bằng đáp ứng tiến độ thi công để phấn đấu hoàn thành cơ bản trong năm nay, ngoại trừ cầu Long Thành sẽ hoàn thành vào quý I/2027.

Tại nút giao thông An Phú, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã hoàn thành, đưa vào khai thác các hạng mục cầu Bà Dạt, hầm chui HC1-01, hầm chui HC1-02, nhánh cầu N1.1 (hướng Long Thành đi về đường Mai Chí Thọ, nút giao Cát Lái), nhánh cầu N3. Tổng khối lượng thi công toàn dự án tính đến cuối tháng 5 đạt khoảng 75% giá trị hợp đồng; dự kiến hoàn thành nút giao trong quý cuối năm nay.

Nút giao An Phú được thiết kế với quy mô 3 tầng, bao gồm các hầm chui và cầu vượt, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía đông thành phố. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Vành đai 3 TP.HCM sắp về đích cuối năm

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, Vành đai 3 TP.HCM kết nối sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành trong năm nay, trong khi toàn tuyến Vành đai 4 dự kiến hoàn tất năm 2029.

Đối với Vành đai 3 TP.HCM đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch dài 8,2/76,44 km đã hoàn thành, đưa vào khai thác từ ngày 19/8/2025. Các đoạn còn lại đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tiến độ các dự án thành phần tính đến tháng 5 đạt khoảng 80%.

Về tiến độ dự án Vành đai 4, dự án đã được phê duyệt, đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, công tác bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công. Chủ đầu tư đang lựa chọn tư vấn, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự kiến khởi công trong tháng 9.

Đối với các dự án thành phần thực hiện theo hình thức đối tác công - tư gồm DATP2-1, DATP2-3, Sở Xây dựng cho biết các dự án thành phần này đang được thẩm định, dự kiến phê duyệt trong quý II và đến tháng 9 sẽ khởi công. Còn các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) đã khởi công ngày 18/6/2025 và dự kiến hoàn thành năm 2027.

Vành đai 4 có tổng chiều dài khoảng 207 km, đi qua địa phận TP.HCM và TP Đồng Nai và Tây Ninh, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Ngày 27/6/2025, Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư khoảng 120.413 tỷ đồng . Trong đó, ngân sách Trung ương 29.688 tỷ đồng , ngân sách địa phương 40.093 tỷ đồng , vốn nhà đầu tư thu xếp 50.632 tỷ đồng ).