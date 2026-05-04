Thủ tướng: Bắt buộc khai thác sân bay Long Thành trong năm nay

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan đã rất nỗ lực, tập trung triển khai thực hiện và đã hoàn thành được khối lượng công việc rất lớn.

Tổng sản lượng hiện đạt khoảng 76%, tương đương 76.000 tỷ đồng . Hiện, nhiều hạng mục công trình đã hoàn thành có thể vận hành như trụ sở cơ quan quản lý nhà nước; đài kiểm soát không lưu; hạng mục đường cất hạ cánh số 1; đường lăn, sân đỗ tàu bay; hệ thống cung cấp nhiên liệu cho máy bay; hệ thống giao thông kết nối...

Tuy nhiên, hiện nay dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc, đặc biệt đã xảy ra vi phạm pháp luật của một số tổ chức, cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện, ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai thi công, hầu như đang bị ngừng trệ.

Dự án nguy cơ cao không hoàn thành đúng tiến độ, do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chủ đầu tư, nhà thầu trên công trường bị gián đoạn, vướng mắc trong công tác thanh toán, thiếu hụt nhân lực, thiếu nguyên, nhiên, vật liệu và giá cả biến động.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô rất lớn, là dự án trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời phải có giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, không để chậm trễ, gián đoạn dự án.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu không để dự án sân bay Long Thành bị gián đoạn, chậm trễ.

Thủ tướng đề nghị trong quá trình xử lý vướng mắc, các bộ, ngành quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận 24-KL/TW ngày 13/4/2026 về tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài; cho phép xử lý khó khăn song song với xử lý trách nhiệm, bảo đảm không hợp pháp hóa sai phạm, không phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại.

Mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại năm 2026 là bắt buộc, yêu cầu các bên liên quan thực hiện nghiêm, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, không để xảy ra chậm trễ, lãng phí.

Để triển khai, Thủ tướng yêu cầu thực hiện đầy đủ các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương; trước mắt tập trung xử lý dứt điểm hai vấn đề. Thứ nhất, kiện toàn Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc ACV, đồng thời tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay khối lượng đã thực hiện cho nhà thầu.

Bộ Công an chỉ đạo C03 đẩy nhanh điều tra, xử lý sai phạm, bảo đảm rõ người, rõ việc, tạo điều kiện cho các gói thầu triển khai đúng tiến độ. Bộ Tài chính chỉ đạo tổ công tác tháo gỡ khó khăn trong thanh toán, thông qua chủ trương nhân sự ACV trước ngày 7/5 để doanh nghiệp sớm kiện toàn bộ máy.

Bộ Xây dựng được giao chủ động xử lý vướng mắc về vật liệu, phối hợp với Đồng Nai bảo đảm nguồn cung, giá cả; kiểm tra nghiệm thu khi đủ điều kiện, theo dõi và báo cáo định kỳ tình hình thực hiện.

ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng dự án thành phần 3; lập kế hoạch, báo cáo hàng tuần; rà soát khối lượng đã nghiệm thu để thanh toán, đồng thời yêu cầu nhà thầu tăng cường nguồn lực, chủ động phối hợp các bên xử lý vướng mắc.

Các cơ quan đề nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán ngay các gói thầu đã thực hiện để hỗ trợ phòng ngừa, xử lý sai sót.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, vật liệu với giá hợp lý và đẩy nhanh thủ tục, thi công tuyến ống dẫn nhiên liệu.