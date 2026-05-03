Sân bay Long Thành gấp rút tuyển người, tuổi không quá 35

ACV tuyển dụng nhiều vị trí làm việc tại sân bay Long Thành từ khối văn phòng đến các vị trí kỹ thuật.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa thông báo tuyển dụng đợt 2 lao động cho giai đoạn 1 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo thông báo, ACV cần tuyển nhiều vị trí nhân sự vận hành, từ khối văn phòng như chuyên viên tổng hợp, pháp chế, truyền thông, kế toán, đến các vị trí kỹ thuật như kỹ sư xây dựng, công nghệ thông tin, vận hành, bảo trì và sửa chữa trang thiết bị. Địa điểm làm việc tại sân bay Long Thành (Đồng Nai), với hình thức làm việc toàn thời gian, theo giờ hành chính hoặc ca kíp, không quá 48 giờ mỗi tuần.

Doanh nghiệp cho biết mức thu nhập tối thiểu sẽ không dưới 15 triệu đồng/tháng, cùng các chế độ bảo hiểm theo quy định và cơ hội đào tạo, phát triển kỹ năng.

Về điều kiện tuyển dụng, ứng viên là công dân Việt Nam, không quá 35 tuổi, có lý lịch rõ ràng, không vi phạm pháp luật và đáp ứng yêu cầu về sức khỏe, kỹ năng làm việc. Với các vị trí kỹ thuật, ứng viên quá tuổi vẫn có thể được xem xét tùy theo kinh nghiệm và trình độ chuyên môn.

Thời gian nhận hồ sơ kéo dài từ ngày 2/5 đến hết 15/5, trong giờ hành chính đối với hình thức nộp trực tiếp hoặc qua chuyển phát nhanh.

Công tác nhân sự đang được đẩy mạnh tại sân bay Long Thành sau chỉ đạo của Thủ tướng về việc đưa "siêu" cảng hàng không này đi vào hoạt động vào cuối năm 2026 là "nhiệm vụ bắt buộc"

Dù vậy, dự án đang đối mặt với 2 sức ép lớn nhất từ trước đến nay: thiếu hụt nhân lực quy mô lớn và chi phí đầu vào tăng nhanh. "Nút thắt” quan trọng này đang trực tiếp đe dọa khả năng bám sát kế hoạch.

Theo báo cáo của ACV trước đó, đến giữa tháng 4, toàn công trường chỉ huy động được khoảng 8.457 lao động, tương đương khoảng 60% nhu cầu thực tế. Trong khi đó, để đảm bảo tiến độ, dự án cần tới khoảng 14.000 lao động.

Tại gói thầu nhà ga hành khách - hạng mục trọng tâm của dự án, số nhân lực hiện vào khoảng 3.400 người, thấp hơn nhiều so với nhu cầu khoảng 6.000 người. Trước đó, thời điểm sau Tết Nguyên đán 2026, lực lượng thi công tại đây từng giảm xuống chỉ còn khoảng 1.500 người, khiến tiến độ bị gián đoạn.

Tương tự, gói thầu hạ tầng giao thông nội cảng hiện chỉ có khoảng 1.200 lao động, trong khi nhu cầu gần 1.900 người. Việc thiếu hụt kéo dài không chỉ làm chậm tiến độ trực tiếp mà còn gây áp lực lên tổ chức thi công và kiểm soát chất lượng.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nhiều dự án hạ tầng lớn triển khai đồng loạt trên cả nước, đặc biệt tại khu vực Đồng Nai và vùng lân cận, khiến nhu cầu lao động xây dựng tăng cao. Bên cạnh đó, điều kiện thi công khắc nghiệt tại công trường, diện tích rộng, nhiều hạng mục ngoài trời, nắng nóng và bụi, cũng khiến việc thu hút và giữ chân lao động gặp khó.

Thực tế, đã xuất hiện tình trạng công nhân nghỉ việc giữa chừng để chuyển sang các công trình khác có điều kiện làm việc hoặc mức thu nhập tốt hơn.