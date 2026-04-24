Đồng Nai xin làm tuyến metro nối sân bay Long Thành theo lệnh khẩn cấp

Đồng Nai đề xuất triển khai tuyến metro nối sân bay Long Thành theo cơ chế công trình khẩn cấp, nhằm rút ngắn thủ tục chuẩn bị đầu tư và đẩy nhanh tiến độ.

Dự án kéo dài tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến sân bay Long Thành dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND tỉnh Đồng Nai đã có Tờ trình gửi Thủ tướng về việc ban hành quyết định xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án kéo dài tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành.

Trong tờ trình, địa phương cho biết dự án thuộc trường hợp cần triển khai khẩn cấp theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 130 Luật Xây dựng năm 2020. Vì vậy, việc áp dụng cơ chế công trình khẩn cấp là cần thiết, có cơ sở pháp lý và thực tiễn. Qua đó, UBND tỉnh Đồng Nai trình Thủ tướng xem xét, ban hành quyết định xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án.

Với cơ chế thực hiện dự án theo lệnh khẩn cấp, Đồng Nai đề xuất được lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt; áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện năng lực thực hiện khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thi công, giám sát, nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư, nhà đầu tư và các nhà thầu tham gia dự án chịu toàn bộ trách nhiệm về chất lượng, an toàn công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Địa phương cũng sẽ được trao một số cơ chế đặc thù liên quan như quyết định về trình tự, thủ tục thực hiện khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu thời gian hoàn thành xây dựng dự án theo quyết định; áp dụng hình thức vừa thi công vừa thiết kế; mời tổ chức, chuyên gia, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho dự án.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trước đó, Thủ tướng đã đồng ý về mặt chủ trương triển khai dự án theo điều kiện khẩn cấp. Địa phương khẳng định việc áp dụng cơ chế đặc thù sẽ cho phép rút ngắn các thủ tục, qua đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất được giao làm cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện dự án, trong khi Bộ Xây dựng giữ vai trò thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành được triển khai xây dựng trên địa bàn TP.HCM và Đồng Nai. Tuyến có điểm đầu kết nối với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, điểm cuối tại sân bay Long Thành. Dự án có thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Theo tỉnh Đồng Nai, sân bay Long Thành là công trình quan trọng quốc gia, có vai trò đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội của Đông Nam Bộ và cả nước. Khi đưa vào khai thác giai đoạn 1, nhu cầu vận chuyển hành khách, kết nối giao thông khối lượng lớn sẽ gia tăng đột biến.

Hiện, hệ thống giao thông kết nối giữa TP.HCM và Đồng Nai chủ yếu là đường bộ, đang chịu áp lực lớn, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc nghiêm trọng, không đáp ứng yêu cầu vận chuyển hành khách khối lượng lớn đến và đi từ sân bay Long Thành.

Việc đầu tư tuyến metro kết nối trực tiếp từ TP.HCM đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành là giải pháp căn cơ để bảo đảm năng lực vận chuyển hành khách khối lượng lớn, giảm tải cho hệ thống đường bộ, tăng cường kết nối liên vùng, phát huy hiệu quả khai thác sân bay Long Thành, tạo động lực phát triển đô thị, dịch vụ theo định hướng giao thông công cộng.