Gỡ vướng cho tuyến metro Suối Tiên - sân bay Long Thành

Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành khẩn trương tháo gỡ thủ tục, hoàn thiện bồi thường, bảo đảm vật liệu và khảo sát công nghệ để sớm triển khai tuyến metro kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành.

Cầu vượt, nút giao giữa tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành với Quốc lộ 51. Ảnh: Công Phong/TTXVN.

Dự án tuyến đường sắt metro Suối Tiên - Trung tâm Chính trị-Hành chính tỉnh Đồng Nai - sân bay quốc tế Long Thành là dự án đặc biệt quan trọng của Đồng Nai; do đó giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương tổ chức đoàn đi khảo sát, học tập kinh nghiệm để làm cơ sở so sánh, đánh giá, lựa chọn thiết bị đầu cuối hiện đại, tiên tiến, có giá trị lâu dài...; báo cáo kết quả cụ thể cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 5/4/2026.

Đây là kết luận cuộc họp mới đây của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về một số nội dung quan trọng và các dự án giao thông kết nối trên địa bàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũng giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan có các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, rút ngắn thời gian, quy trình, thủ tục hồ sơ các mỏ khoáng sản để sớm đưa vào khai thác, đảm bảo không thiếu nguồn vật liệu phục vụ cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế phối hợp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh; trong đó phân công cụ thể từng cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm.

Triển khai thực hiện kết luận cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành công văn số 4327/UBND-TH giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, chủ động đề xuất các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, rút ngắn thời gian, quy trình, thủ tục hồ sơ các mỏ khoáng sản để sớm đưa vào khai thác, đảm bảo không thiếu nguồn vật liệu phục vụ cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng quy chế phối hợp trong bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh; trong đó, phân công cụ thể từng cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm.

Đối với dự án tuyến đường sắt metro Suối Tiên - Trung tâm Chính trị-Hành chính tỉnh - Sân bay quốc tế Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định đây là dự án đặc biệt quan trọng của tỉnh; do đó, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh tổ chức đoàn đi khảo sát, học tập kinh nghiệm để làm cơ sở so sánh, đánh giá, lựa chọn thiết bị đầu cuối hiện đại, tiên tiến, có giá trị lâu dài…; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả thực hiện trước ngày 5/4/2026.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đồng Nai, hiện nay hệ thống giao thông kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TP.HCM chủ yếu dựa trên 3 phương thức vận tải là đường bộ, đường sắt, đường thủy, trong đó vận tải đường bộ là phương thức vận tải chính.

Tuy nhiên, với mật độ phương tiện tăng cao, các tuyến đường bộ hiện hữu đã bị quá tải, gây tắc nghẽn liên tục. Mặc dù, trong thời gian qua các tuyến đường kết nối giữa hai địa phương đã được triển khai, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng và nhu cầu giao thông kết nối, đặc biệt là khi sân bay quốc tế Long Thành chính thức đưa vào hoạt động.

Đồng thời, nhu cầu kết nối giữa Cảng hàng không Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành là rất cấp thiết để đảm bảo việc vận hành song song giữa hai sân bay; Cảng hàng không Long Thành sẽ tiếp nhận một phần lượng khách và hàng hóa từ Tân Sơn Nhất khi đi vào hoạt động.

Do đó, việc sớm triển khai các dự án giao thông kết nối như metro, đường sắt tốc độ cao, các cầu kết nối trên các đường liên vùng... là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông, giảm thời gian di chuyển đặc biệt góp phần rút ngắn khoảng cách kết nối, thời gian di chuyển từ Cảng hàng không Tân Sơn Nhất về Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng chiều dài tuyến khoảng 41,4 km; tốc độ thiết kế tối đa 120 km/giờ.