Sẽ chỉ định thầu chọn tư vấn thẩm tra metro Bến Thành - Thủ Thiêm

UBND TP.HCM cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra các hồ sơ kỹ thuật quan trọng của dự án metro Bến Thành - Thủ Thiêm.

UBND TP.HCM đã có văn bản gửi các Sở Tài chính, Xây dựng và Quy hoạch - Kiến trúc, về việc lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật tổng thể của dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Thủ Thiêm.

Chủ tịch UBND TP.HCM chấp thuận đề xuất của Sở Tài chính về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra các hồ sơ trên, mục tiêu đẩy nhanh tiến độ khởi công dự án.

Theo văn bản, Sở Tài chính được giao chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác và nội dung hồ sơ trình duyệt, đồng thời bảo đảm quy trình lựa chọn nhà thầu thực hiện đúng quy định pháp luật.

Cơ quan này cũng chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra theo đúng trình tự, thủ tục; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và tránh phát sinh khiếu nại, tranh chấp.

Sau khi các bộ, ngành liên quan có ý kiến về tổ thẩm định phục vụ việc lựa chọn tư vấn và nhà đầu tư cho tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm, Sở Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thành lập tổ thẩm định theo quy định.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các nhiệm vụ được giao đối với dự án này, tập trung triển khai với tinh thần quyết liệt nhằm bảo đảm các mốc tiến độ triển khai.

Trong đó, việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án và lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi (gồm thiết kế tổng thể FEED) phải hoàn thành trước ngày 15/3. Đồng thời, báo cáo giữa kỳ về phương án tuyến, vị trí các công trình, công nghệ và hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn phải được hoàn thiện để trình thẩm định trước 20/3.

Metro Bến Thành - Thủ Thiêm được TP.HCM xác định là công trình cấp bách.

Trong tháng 3/2026, TP.HCM sẽ phê duyệt tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập; hoàn tất thủ tục cấp giấy phép môi trường và trình HĐND TP thông qua danh mục quỹ đất thanh toán hợp đồng BT.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn tất thẩm định, phê duyệt dự án và lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 15/4.

Để bảo đảm tiến độ, UBND TP.HCM cũng giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện kế hoạch triển khai dự án, đồng thời tham mưu đề xuất xác định tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm là dự án cấp bách cần triển khai ngay.

Metro Bến Thành - Thủ Thiêm có chiều dài khoảng 6 km với 6 ga ngầm, có chức năng kết nối sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành qua ga Thủ Thiêm. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 33.000 tỷ đồng , thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) hợp đồng BT.

TP.HCM đã giao Tập đoàn THACO nghiên cứu, lập báo cáo khả thi cho dự án và đặt mục tiêu khởi công trước ngày 30/4, hoàn thành toàn tuyến vào năm 2030.