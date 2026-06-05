Xã Củ Chi mới có gì để lên phường?

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn huyện Củ Chi cũ, 3 xã Tân Phú Trung, Tân Thông Hội và Phước Vĩnh An hợp nhất và lấy tên là xã Củ Chi. Hiện, địa phương có khoảng 128.000 người dân sinh sống, làm việc trên diện tích 65,87 km2.

Trong ảnh là trụ sở UBND xã Củ Chi đặt tại số 314, đường Phan Văn Khải. Nằm ở vùng ven TP.HCM nhưng xã Củ Chi có mức độ đô thị hóa cao, định hướng phát triển theo mô hình đô thị sinh thái thông minh.

Từ một huyện vùng ven, huyện Củ Chi cũ được nghiên cứu lên thành phố thuộc TP.HCM vào năm 2022. Theo phương án quy hoạch trước đây, huyện Củ Chi sẽ là khu vực đô thị hóa phía bắc thành phố. Huyện được định hướng là trung tâm công nghiệp, khu công nghệ cao, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ. Tuy nhiên, khi đó, nút thắt lớn nhất cần tháo gỡ của huyện là hạ tầng giao thông.

Đến nay, khi loạt dự án hạ tầng trọng điểm kỳ vọng thay đổi diện mạo huyện Củ Chi cũ được tăng tốc triển khai, xã Củ Chi mới ngày càng thể hiện năng lực kết nối liên vùng. Sắp tới, Quốc lộ 22 sẽ được đầu tư nâng cấp nhằm xóa điểm nghẽn cửa ngõ tây bắc. Tuyến dự kiến triển khai trên đoạn dài hơn 8 km từ Vành đai 3 đến nút giao An Sương, với quy mô mở rộng lên 10 làn xe. Công trình đặt mục tiêu khởi công trong quý II, với tổng mức đầu tư khoảng 4.189 tỷ đồng .

Năng lực kết nối liên vùng của xã Củ Chi được gia tăng khi nằm cạnh Vành đai 3 dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Trong ảnh là nút giao Vành đai 3 TP.HCM với Quốc lộ 22. Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 76 km, giữ vai trò kết nối liên vùng giữa TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh.

Trong tương lai, điểm đầu cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ kết nối với đường Vành đai 3. Trong ảnh là khu vực dự kiến tuyến cao tốc đi qua tại xã Phú Hòa Đông, giáp xã Củ Chi. Dự án có tổng vốn đầu tư 22.975 tỷ đồng , đang trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư để khởi công vào tháng 7 theo kế hoạch. Khi hoàn thành vào năm 2028, tuyến đường được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông cho Quốc lộ 22.

Cùng với loạt dự án trên, tuyến metro số 2 đoạn Tham Lương - Củ Chi trong tương lai là những dự án được kỳ vọng thay đổi diện mạo các địa phương vùng ven TP.HCM như Củ Chi. Khi tuyến metro này hoàn thành, xã Củ Chi có thể hưởng lợi gián tiếp. Ngoài ra, TP.HCM còn quy hoạch thêm tuyến metro số 8 (Đa Phước - Bình Mỹ) và 1 tuyến LRT/tramway ven sông.

Đồng thời, trong các năm tới, người dân xã Củ Chi muốn về trung tâm TP.HCM có thể lựa chọn đi tuyến đại lộ ven sông Sài Gòn, chỉ mất khoảng 35-40 phút, thay vì 90 phút như hiện nay.

Tuyến đại lộ này được nối từ cầu Bến Súc (huyện Củ Chi cũ) dọc theo sông Sài Gòn đến điểm cuối là ngã ba Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi (quận 1 cũ) dài 78,2 km. Tuyến sẽ hình thành hành lang cảnh quan và giao thông kết nối các khu vực phía bắc TP (quận 12, Củ Chi, Hóc Môn cũ) và phía nam (Nhà Bè, Cần Giờ cũ) với trung tâm thành phố.

Về kinh tế công nghiệp, xã Củ Chi có KCN Tân Phú Trung (590 ha) nhiều năm qua đã tạo công ăn việc làm cho người dân Củ Chi. Theo kế hoạch, tại đây sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu AI hơn 2 tỷ USD - dự án đầu tiên về AI Data Center tại địa phương.

Tháng 3 vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và Công ty AIC đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư trung tâm này. Thông qua dự án, AIC mong muốn mang công nghệ tiên tiến từ các đối tác hàng đầu thế giới đến Việt Nam, trong đó có các hệ thống GPU của Nvidia, nhằm xây dựng nhà máy AI quy mô lớn.

Về lĩnh vực y tế, với Bệnh viện Xuyên Á, người dân có thể khám, chữa bệnh mà không cần phải đi vào trung tâm TP.HCM. Cách bệnh viện khoảng 20-30 phút đi xe, người dân cũng có thể đến khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi thuộc địa phận xã Tân An Hội, giáp xã Củ Chi.

Trong giai đoạn 2025-2030, xã Củ Chi cho biết sẽ tập trung phát triển, cung cấp các dịch vụ cần thiết để đảm bảo hoạt động sản xuất công nghiệp tại KCN Tân Phú Trung và các địa bàn lân cận; thu hút đầu tư, xây dựng, phát triển các trung tâm khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao...

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