Xã Xuân Thới Sơn sẵn sàng lên phường: Sắp có 'siêu' đô thị hơn 2 tỷ USD

Xã Xuân Thới Sơn có diện tích 35,2 km2, quy mô dân số 96.621 người. Sau sáp nhập với xã Tân Thới Nhì, Xuân Thới Đông và Xuân Thới Sơn cũ, xã hiện có diện mạo ngày càng khởi sắc, không gian phát triển rộng mở, được định hướng trở thành đô thị đại học văn minh, hiện đại. Trong ảnh là trụ sở UBND xã Xuân Thới Sơn đặt tại số 01A, đường Lê Thị Kiêm.

Theo kết quả tự rà soát, xã Xuân Thới Sơn cho biết đã đạt các tiêu chí lên phường. Đồ họa: Phan Nhật.

Vừa qua, ngày 29/4, xã đã khởi công một trong những dự án trọng điểm là Khu đô thị Đại học Quốc tế gần 2,3 tỷ USD , quy mô 880 ha, do Vingroup làm chủ đầu tư. Với hạt nhân là giáo dục, dự án dành hơn 150 ha để phát triển hệ thống giáo dục tiên tiến, chất lượng cao, hình thành hệ sinh thái học thuật và sáng tạo.

Dự án này sẽ sớm hoàn thành trong vài năm tới với quy mô dân số dự kiến khoảng 135.000 cư dân cùng khoảng 60.000 sinh viên, có thể đưa xã Xuân Thới Sơn thành "siêu phường".

Ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết khu đô thị này không chỉ là một dự án bất động sản mà còn là quyết định chiến lược để cụ thể hóa hướng phát triển công nghệ và tri thức của thành phố.

Trong đó, Trường Tiểu học Lê Văn Phiên đã được đưa vào hoạt động trong năm học 2024-2025. Trường có hồ bơi, sân chơi, sân thể dục thể thao, bãi xe, nhà ăn... với tổng mức đầu tư 57,5 tỷ đồng .

Trong ảnh là nút giao Vành đai 3 TP.HCM với Quốc lộ 22. Dự án Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 76 km, giữ vai trò kết nối liên vùng giữa TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Tiến độ dự án đoạn qua TP.HCM (47 km) đang chậm so với chỉ đạo hoàn thành của Chính phủ và UBND TP.HCM (30/6), có thể lùi tiến độ đến cuối năm nay tại các đoạn qua huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh cũ.

Trong khi đó, từ nút giao với Vành đai 3 đến nút giao An Sương, trên đoạn dài hơn 8 km dự kiến được nâng cấp lên 10 làn xe, trong đó 4 làn xe ở giữa được thiết kế với tốc độ 80 km/h, hai bên bố trí 6 làn xe tốc độ 60 km/h phục vụ giao thông khu vực; xây thêm 7 cầu vượt tại các nút giao lớn. Dự án mở rộng Quốc lộ 22 được đặt mục tiêu khởi công trong quý II, với tổng mức đầu tư khoảng 4.189 tỷ đồng .

Cùng với những công trình giao thông liên vùng, quy mô lớn, xã đang tập trung nâng cấp, mở rộng loạt tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm như Lê Quang Đạo, Nguyễn Văn Bứa, Dương Công Khi, Thanh Niên (Đặng Công Bỉnh) và xây dựng đường N6 theo quy hoạch từ đường Nguyễn Văn Bứa đến đường Đặng Công Bỉnh.

Về hạ tầng xã hội, công viên du lịch sinh thái đầu tiên ở huyện Hóc Môn cũ được đặt tại xã Xuân Thới Sơn đã được đưa vào sử dụng, phục vụ miễn phí cho người dân từ năm 2023.

Công viên có diện tích hơn 6 ha với các phân khu như quảng trường, hội quán, ngắm cảnh, dịch vụ du lịch, hồ bơi ngoài trời, khu thể dục thể thao, khu để xe..., nhằm bổ sung mảng xanh và điểm vui chơi giải trí thể thao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân đô thị.

Trải rộng trên diện tích 880 ha và tổng vốn đầu tư gần 2,3 tỷ USD , dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế (xã Xuân Thới Sơn) có quy mô lớn nhất khu tây bắc TP.HCM đến thời điểm này.

Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đặt ra hàng loạt mục tiêu kinh tế - xã hội tham vọng cho TP.HCM, trong đó có thu nhập bình quân đầu người đạt 75.000 USD /năm.

