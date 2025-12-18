Khu đô thị 3,5 tỷ USD ở TP.HCM có diễn biến mới

TP.HCM phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2.000 Khu đô thị đại học quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn với quy mô 880 ha, tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ USD, thời hạn quy hoạch đến năm 2040.

Khu vực Khu đô thị Đại học Quốc tế ở xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ). Ảnh: An ninh tiền tệ.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với Khu đô thị đại học quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn.

Theo quyết định, khu vực lập quy hoạch nằm trên một phần địa giới hành chính xã Xuân Thới Sơn, với ranh giới được xác định là: phía đông nam giáp kênh An Hạ; phía tây và tây nam giáp tỉnh Tây Ninh và kênh 8 (xã Xuân Thới Sơn); phía bắc giáp kênh Xáng. Quy mô lập quy hoạch khoảng 880 ha, diện tích khu vực nghiên cứu gần 924 ha, thời hạn quy hoạch đến năm 2040.

Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời phù hợp với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060 đã được phê duyệt.

Qua đó, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác quản lý phát triển không gian, tổ chức đầu tư xây dựng Khu đô thị đại học quốc tế Việt Nam theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kiến trúc cảnh quan với các khu vực trong đô thị.

Đồng thời, hoàn thiện hệ thống kỹ thuật khung theo quy hoạch, khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái đặc trưng của khu vực để phát triển khu đô thị đại học hiện đại, có bản sắc, tạo sức hấp dẫn và từng bước nâng cao chất lượng đô thị. Phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Theo dự báo, quy mô dân số toàn khu vực khoảng 135.000 người, trong đó quy mô sinh viên dự kiến khoảng 60.000 người. Các chỉ tiêu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật sẽ được xác định cụ thể, đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060.

Về tổ chức thực hiện, UBND TP.HCM là cơ quan phê duyệt quy hoạch; Sở Quy hoạch - Kiến trúc là đơn vị thẩm định; CTCP Đô thị đại học quốc tế Berjaya Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức lập và trình duyệt đồ án.

Đơn vị tư vấn lập quy hoạch sẽ được lựa chọn theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Thời gian lập đồ án không quá 9 tháng kể từ khi triển khai. Quyết định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 12/12.

Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2008, với diện tích 880 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD . Tuy nhiên, dự án chậm triển khai do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đến đầu năm nay, dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời UBND TP.HCM giao Sở Tài chính phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu và tiến độ đã được phê duyệt.