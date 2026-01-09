Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Phát hiện mỏ dầu lớn nhất khu vực trong 20 năm ngoài khơi Việt Nam

  • Thứ sáu, 9/1/2026 05:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo phân tích được Wood Mackenzie công bố ngày 8/1, trữ lượng dầu có thể thu hồi tại mỏ Hải Sư Vàng ngoài khơi Việt Nam có tiềm năng trở thành phát hiện dầu khí lớn nhất Đông Nam Á trong hai thập kỷ gần đây.

Một giàn khoan dầu của công ty Murphy Oil. Ảnh: Murphy Oil.

Nikkei Asia dẫn thông báo của Murphy Oil cho biết công ty con của tập đoàn này đã khoan thẩm định thành công giếng Hải Sư Vàng-2X (HSV-2X) tại lô 15-2/17, thuộc bể Cửu Long, cách bờ biển phía Nam Việt Nam khoảng 65 km.

Dữ liệu thẩm định cho thấy giếng HSV-2X phát hiện tổng cộng 429 feet cột dầu ròng tại hai vỉa chứa, cao hơn đáng kể so với mức 370 feet ghi nhận ở giếng phát hiện ban đầu.

Dựa trên các kết quả mới, Murphy Oil đã cập nhật ước tính trữ lượng có thể thu hồi. Theo đó, mức trung bình của vỉa chứa chính hiện tiệm cận ngưỡng cao trong dải dự báo trước đây từ 170 đến 430 triệu thùng dầu quy đổi (MMBOE), trong khi ngưỡng trên của phạm vi ước tính mới đã vượt mốc 430 triệu thùng.

Theo đánh giá của hãng tư vấn năng lượng Wood Mackenzie, với quy mô hiện tại, Hải Sư Vàng có thể trở thành kho tàng dầu khí lớn thứ 3 tại Đông Nam Á kể từ năm 2000, chỉ sau mỏ Banyu Urip (Indonesia) và Gumusut (Malaysia).

Wood Mackenzie cũng nhận định đây có thể là phát hiện lớn nhất của khu vực trong vòng 20 năm qua nếu các kết quả thẩm định tiếp theo tiếp tục củng cố trữ lượng.

Phát hiện này được kỳ vọng giúp Việt Nam phần nào đảo chiều xu hướng suy giảm sản lượng dầu kéo dài nhiều năm. Sản lượng dầu thô của Việt Nam đã giảm mạnh từ khoảng 365.000 thùng/ngày năm 2005 xuống dưới 120.000 thùng/ngày vào năm 2025.

Từ vị thế xuất khẩu ròng, Việt Nam đã trở thành nước nhập khẩu ròng dầu thô từ năm 2017 để phục vụ các nhà máy lọc dầu trong nước.

Trong năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 14,2 triệu tấn dầu, trị giá khoảng 7,7 tỷ USD, trong đó phần lớn đến từ Trung Đông. Trong bối cảnh đó, một phát hiện dầu khí quy mô lớn ngoài khơi được xem là yếu tố quan trọng giúp củng cố an ninh năng lượng và cân đối cán cân thương mại dài hạn.

Tuy nhiên, Wood Mackenzie cũng lưu ý Việt Nam vẫn đối mặt thách thức về tốc độ thương mại hóa, do quy trình phê duyệt và phát triển dự án dầu khí thường kéo dài.

Các sửa đổi tích cực trong Luật Dầu khí năm 2023 cùng những thay đổi về quản lý được kỳ vọng cải thiện môi trường đầu tư, song yếu tố then chốt vẫn nằm ở khâu triển khai thực tế.

Về phía Murphy Oil, tập đoàn này coi kết quả của giếng HSV-2X là cột mốc chiến lược tại Việt Nam. Chủ tịch kiêm CEO Eric Hambly cho biết thành công của giếng thẩm định không chỉ củng cố tính thương mại của mỏ Hải Sư Vàng mà còn đặt nền tảng cho một chương trình phát triển mỏ bài bản, dài hạn. Murphy cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các đối tác để khai thác tối đa tiềm năng dự án.

Theo kế hoạch, Murphy Oil sẽ khoan thêm hai giếng thẩm định gồm HSV-3X tại lô 15-1/05 và HSV-4X tại lô 15-2/17, nhằm làm rõ hơn quy mô mỏ, đặc tính vỉa chứa và khả năng gia tăng trữ lượng. Tập đoàn cũng tái khẳng định kế hoạch chi tiêu vốn năm 2026 trong khoảng 1,1-1,3 tỷ USD.

Hiện các công ty con của Murphy Oil giữ vai trò nhà điều hành tại cả hai lô dầu khí, với tỷ lệ lợi ích 40%, trong khi PVEP nắm giữ 35% và SK Earthon sở hữu 25% còn lại. Với vốn hóa thị trường hơn 4,3 tỷ USD, Murphy Oil đang cho thấy tham vọng mở rộng hiện diện lâu dài tại thị trường dầu khí ngoài khơi Việt Nam.

Nền kinh tế với độ mở lớn như Việt Nam không thể tránh khỏi những tác động từ xu hướng kinh tế thế giới. Trong thế giới kinh doanh phức tạp và thay đổi liên tục như hiện nay, việc cập nhật kiến thức và hiểu biết về các xu hướng kinh doanh trên thế giới rất quan trọng. Để độc giả có thể tiếp cận những thông tin kinh tế quốc tế mới nhất, Tri Thức - Znews giới thiệu Tủ sách kinh tế thế giới với những cuốn sách và câu chuyện kinh doanh đáng chú ý. Từ việc nghiên cứu các công ty hàng đầu đến việc khám phá những xu hướng kinh tế mới, Tủ sách sẽ là nơi cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động kinh tế toàn cầu.

Mỹ muốn kiểm soát việc xuất khẩu dầu của Venezuela vô thời hạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm 7/1 cho biết, Mỹ cần kiểm soát việc bán dầu và nguồn doanh thu từ dầu mỏ của Venezuela một cách vô thời hạn, nhằm ổn định nền kinh tế nước này và tái thiết ngành dầu khí.

24:1463 hôm qua

Tập đoàn dầu khí Nga đề xuất xây trung tâm năng lượng tại Việt Nam

Chiều 27/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng giám đốc Công ty Zarubezhneft (Liên bang Nga) Sergei Kudryashov đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

22:48 27/11/2025

Tổng Bí thư đề nghị Murphy Oil đẩy nhanh các dự án dầu khí ở Việt Nam

Tổng Bí thư đề nghị đề nghị Tập đoàn Murphy Oil đẩy nhanh tiến độ dự án, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực dầu khí ở Việt Nam.

00:00 16/10/2025

Tiến Lợi

dầu Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam Mỹ USD kinh tế

  • Đồng bằng sông Cửu Long

    Đồng bằng sông Cửu Long

    Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng cực nam của Việt Nam gồm có 1 thành phố trực thuộc trung ương và 12 tỉnh. Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 13% diện tích cả nước nhưng hơn 19% dân số cả nước đồng thời là nơi xuất khẩu lúa gạo lớn nhất nước.

    • Diện tích: 40.548,2 km² (2011)
    • Dân số: 17.330.900 người (2011)
    • Khí cậu: Cận xích đạo

Đọc tiếp

VN-Index du bao tang len 2.000 diem hinh anh

VN-Index dự báo tăng lên 2.000 điểm

54 phút trước 06:05 9/1/2026

0

Sau năm 2025 bùng nổ, nhiều công ty chứng khoán đồng loạt dự báo VN-Index sẽ vượt mốc 2.000 điểm trong giai đoạn tăng trưởng mới của năm 2026.

Van phong cho thue vao chu ky moi hinh anh

Văn phòng cho thuê vào chu kỳ mới

60 phút trước 06:00 9/1/2026

0

Thị trường cho thuê TP.HCM đang chứng kiến nhu cầu văn phòng hạng A đạt chuẩn xanh tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm khách thuê chủ lực là các Trung tâm Năng lực Toàn cầu (GCC).

Hon 31 tan vang cua Venezuela van o Anh hinh anh

Hơn 31 tấn vàng của Venezuela vẫn ở Anh

1 giờ trước 05:43 9/1/2026

0

Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tiếp tục giữ lại 31 tấn vàng trị giá khoảng 4,8 tỷ USD của Venezuela, bất chấp việc Caracas hiện được điều hành bởi một chính quyền lâm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý