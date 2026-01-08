Mỹ muốn kiểm soát việc xuất khẩu dầu của Venezuela vô thời hạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm 7/1 cho biết, Mỹ cần kiểm soát việc bán dầu và nguồn doanh thu từ dầu mỏ của Venezuela một cách vô thời hạn, nhằm ổn định nền kinh tế nước này và tái thiết ngành dầu khí.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright. Ảnh: Reuters

Theo quan điểm của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, nước này cần có quyền kiểm soát việc xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela để có thể thúc đẩy những thay đổi cần thiết.

Theo ông, nguồn tiền thu về từ việc xuất khẩu dầu mỏ sẽ được sử dụng để ổn định nền kinh tế Venezuela, bồi thường cho hai tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ là Exxon Mobil và ConocoPhillips Hai tập đoàn này đã bị phía Venezuela quốc hữu hoá tài sản dưới thời cựu Tổng thống Hugo Chavez gần 2 thập kỷ trước.

Ông Wright cho biết thêm, Mỹ sẽ đưa dầu dự trữ của Venezuela ra thị trường trước, sau đó mới bán các phần sẽ khai thác tiếp theo, bao gồm cả việc cung cấp cho các nhà máy lọc dầu của Mỹ được trang bị phù hợp để xử lý loại dầu này. Doanh thu sẽ được chuyển vào các tài khoản do chính phủ Mỹ kiểm soát.

Theo một tuyên bố của Bộ Năng lượng Mỹ, các giao dịch mua bán như vậy đã bắt đầu. Ngoài ra, chính quyền cũng đang đàm phán với các công ty dầu mỏ Mỹ để xác định những điều kiện cho phép họ quay trở lại thị trường Venezuela, qua đó góp phần nâng sản lượng dầu khí của nước này trong dài hạn.

Trước đó một ngày, phía Mỹ thông báo đã đạt được thỏa thuận với Venezuela về việc xuất khẩu ban đầu lượng dầu thô trị giá tối đa 2 tỷ USD của Venezuela sang Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố muốn Tổng thống lâm thời của Venezuela cho phép Mỹ và các công ty tư nhân “tiếp cận hoàn toàn” ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này.