Mỹ công bố kế hoạch ba giai đoạn đối với Venezuela

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 7/1 cho biết nước này đang triển khai một kế hoạch ba giai đoạn đối với Venezuela.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (giữa) phát biểu trước các phóng viên vào ngày diễn ra buổi báo cáo kín với Hạ viện về tình hình tại Venezuela, tại Đồi Capitol ở Washington, D.C. (Mỹ), ngày 7/1/2026. Ảnh: Reuters

Ba giai đoạn bắt đầu bằng việc ổn định tình hình, tiếp đó là giai đoạn phục hồi kinh tế gắn với việc bảo đảm quyền tiếp cận của các công ty dầu mỏ Mỹ và cuối cùng là tiến trình chuyển tiếp chính trị.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết, Mỹ hiện có mức độ kiểm soát và ảnh hưởng đáng kể đối với các chính quyền lâm thời đang điều hành Venezuela, qua đó định hướng các bước đi trong giai đoạn ổn định và phục hồi.

Theo đó, giai đoạn phục hồi sẽ tập trung tạo điều kiện để các doanh nghiệp Mỹ, phương Tây và các đối tác khác tiếp cận thị trường Venezuela một cách công bằng, đồng thời thúc đẩy tiến trình hòa giải dân tộc, bao gồm ân xá cho lực lượng đối lập, trả tự do cho các tù nhân chính trị và tái thiết xã hội dân sự.

Ông nhấn mạnh tiến trình chuyển tiếp cuối cùng sẽ phụ thuộc vào quyết định và vai trò của người dân Venezuela, song không nêu chi tiết về lộ trình cụ thể.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo khả năng tiếp tục các hoạt động quân sự nếu các nhân vật thân cận của ông Nicolas Maduro không hợp tác với các yêu cầu của Mỹ, trong đó trọng tâm là vấn đề dầu mỏ.

Theo thông tin từ phía Mỹ, nước này có kế hoạch tinh luyện và bán ra thị trường tới 50 triệu thùng dầu thô của Venezuela, trong bối cảnh lực lượng Mỹ tiếp tục thu giữ các tàu chở dầu có liên quan đến quốc gia Nam Mỹ này.

Tuy nhiên, kế hoạch đang vấp phải phản ứng mạnh từ các Nghị sỹ Dân chủ tại Quốc hội Mỹ. Một số nghị sĩ cho rằng các đề xuất của chính quyền Tổng thống Trump thiếu minh bạch, mang tính áp đặt và có nguy cơ bị xem là chiếm đoạt tài nguyên dầu mỏ của Venezuela.