Chiến dịch của Mỹ gây thương vong nặng nề, Venezuela tuyên bố 7 ngày quốc tang

Theo tờ Washington Post, chính quyền Mỹ tin rằng khoảng 75 người, bao gồm cả thường dân, đã thiệt mạng trong chiến dịch của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Những người ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro xuống đường sau vụ tấn công của Mỹ. Ảnh: Reuters

Một nguồn tin của Washington Post cho biết, “ít nhất 67 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công lúc rạng sáng 3/1”. Một nguồn tin khác tiết lộ, con số thương vong là khoảng 75 đến 80 người. Trong số những người thiệt mạng, có cả lực lượng an ninh Venezuela, Cuba và thường dân.

Ngày 7/1, Venezuela tuyên bố 7 ngày quốc tang để tưởng nhớ các quân nhân và thường dân thiệt mạng do cuộc tấn công của Mỹ.

"Hãy tưởng nhớ những người đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng của chúng ta trong cuộc tấn công quân sự do Chính phủ Mỹ thực hiện ngày 3/1”, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez nói.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel xác nhận đã có 32 người Cuba hy sinh khi Mỹ tiến hành cuộc tấn công nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela và vợ ông. Cuba cũng đã tuyên bố hai ngày quốc tang để tưởng nhớ những người hy sinh.

Về phía Mỹ, đài truyền hình Fox News đưa tin đã có 7 binh sĩ Mỹ bị thương trong chiến dịch quân sự ở Venezuela. Năm binh sĩ đã trở lại làm nhiệm vụ và 2 người vẫn đang hồi phục.