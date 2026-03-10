Ông Trump: Iran có tên lửa Tomahawk, nghi đánh bom trường nữ sinh

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran cũng có tên lửa Tomahawk, trong khi xuất hiện nghi vấn loại vũ khí này đã đánh trúng trường nữ sinh ở Hormozgan khiến 165 người thiệt mạng.

Khu trục hạm USS Spruance của Mỹ khai hỏa tên lửa Tomahawk nhằm vào Iran hôm 28/2. Ảnh: US Navy.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại bang Florida ngày 9/3, ông Trump được hỏi về đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một tên lửa được cho là Tomahawk lao xuống mục tiêu ở tỉnh Hormozgan, miền nam Iran. Vụ tấn công được cho là đã phá hủy một trường tiểu học dành cho nữ sinh.

“Tôi chưa xem đoạn video đó. Tên lửa Tomahawk là một trong những vũ khí mạnh nhất hiện nay và đã được bán cho nhiều quốc gia khác”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ đồng thời tuyên bố Iran “cũng có một số tên lửa Tomahawk”, đồng thời không loại trừ khả năng chính Tehran đứng sau vụ tập kích nhằm vào ngôi trường. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng để chứng minh nhận định này.

“Dù là Iran hay bất kỳ ai khác, thực tế là tên lửa Tomahawk đã được bán cho nhiều nước và khá phổ biến”, ông Trump nói thêm, đồng thời cho biết sự việc vẫn đang được điều tra.

Khoảnh khắc tên lửa Tomahawk của Mỹ đánh trúng trường nữ sinh Iran Hãng thông tấn Mehr của Iran ngày 8/3 công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc một trường nữ sinh tại thành phố Minab bị trúng tên lửa hôm 28/2. Hình ảnh cho thấy một quả tên lửa lao thẳng xuống khuôn viên trường trước khi phát nổ dữ dội, khiến 175 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là học sinh.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ lập tức vấp phải phản ứng từ một số chính trị gia và giới quan sát tại Washington.

Cùng ngày, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho rằng tình hình sẽ “tốt hơn nhiều” nếu Tổng thống Mỹ nói rõ sự thật liên quan vụ việc. Trong khi đó, một nhóm thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đã ra tuyên bố chung kêu gọi Lầu Năm Góc tiến hành điều tra “đầy đủ và khách quan” về vụ tấn công.

Vụ việc xảy ra hôm 28/2, trong đòn tấn công mở màn chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran. Một trường tiểu học dành cho nữ sinh tại tỉnh Hormozgan đã bị phá hủy, khiến ít nhất 165 người thiệt mạng.

Tehran cáo buộc Washington cố tình nhắm mục tiêu vào cơ sở dân sự. Ngược lại, ông Trump trước đó hôm 7/3 lại quy trách nhiệm cho Iran, cho rằng chính Tehran phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này.

Ngày 8/3, hãng thông tấn Mehr của Iran công bố đoạn video được cho là ghi lại khoảnh khắc tên lửa lao xuống khu vực gần ngôi trường. Nhóm điều tra nguồn mở Bellingcat có trụ sở tại Hà Lan sau đó đã tiến hành định vị địa lý và nhận định mục tiêu thực sự của quả tên lửa có thể là một căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nằm gần đó.

Khung cảnh tan hoang tại trường nữ sinh Iran bị không kích CNN dẫn số liệu do hãng thông tấn Mehr công bố chiều 28/2 cho biết, ít nhất 57 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Israel và Mỹ tiến hành nhằm vào một trường nữ sinh tại thành phố Minab, tỉnh Hormozgan, miền nam Iran.

Tên lửa hành trình Tomahawk là loại vũ khí tấn công tầm xa do tập đoàn quốc phòng Raytheon của Mỹ phát triển. Loại tên lửa này chủ yếu được phóng từ tàu chiến hoặc tàu ngầm và có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu cách xa hàng nghìn km.

Washington hiện đã xuất khẩu Tomahawk cho một số đồng minh thân cận, trong đó có Nhật Bản, Australia, Anh và Hà Lan. Tuy nhiên, theo các dữ liệu công khai về kho vũ khí toàn cầu, cả Iran và Israel đều không được cho là sở hữu loại tên lửa hành trình này.

Một chi tiết đáng chú ý là Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của Washington tại Trung Đông, tuần trước đã đăng tải video cho thấy chiến hạm Mỹ phóng hàng loạt tên lửa Tomahawk vào ngày 28/2. Thời điểm này trùng với lúc căn cứ IRGC và trường nữ sinh ở Hormozgan bị tấn công.