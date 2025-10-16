Tổng Bí thư đề nghị Murphy Oil đẩy nhanh các dự án dầu khí ở Việt Nam

Tổng Bí thư đề nghị đề nghị Tập đoàn Murphy Oil đẩy nhanh tiến độ dự án, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực dầu khí ở Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Eric Hambly, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Murphy Oil. Ảnh: TTXVN.

Chiều 15/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Eric Hambly, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Murphy Oil (Mỹ).

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư đánh giá cao Murphy Oil đã đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam và đạt nhiều kết quả tích cực. Ông cũng hoan nghênh chủ trương của tập đoàn về việc mở rộng, tăng cường đầu tư khai thác dầu khí tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ và mong muốn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, trong đó hợp tác năng lượng là một trong những trọng tâm của quan hệ song phương.

Tổng Bí thư cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Mỹ, đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng.

Bên cạnh đó, đề nghị Tập đoàn Murphy Oil tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các đối tác Việt Nam đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án dầu khí ở Việt Nam, thực hiện chuyển giao công nghệ, tri thức và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về phía Tập đoàn Murphy Oil, ông Eric Hambly khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu của Murphy Oil. Ông bày tỏ cảm ơn Chính phủ, Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp hiệu quả trong các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của tập đoàn trong những năm qua.

Với niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam, lãnh đạo Murphy Oil cam kết tiếp tục mở rộng đầu tư, đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển ngành công nghiệp dầu khí, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Murphy Oil là một trong những tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp năng lượng toàn cầu, hoạt động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí. Tập đoàn được thành lập năm 1950, hoạt động tại nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Malaysia...

Tại Việt Nam, Murphy Oil đang tham gia thăm dò và phát triển các lô dầu khí ngoài khơi tại bể Cửu Long, nơi tập đoàn đã phát hiện nhiều mỏ tiềm năng như Lạc Đà Vàng, Lạc Đà Hồng và Hải Sư Vàng.