TP.HCM lập hội đồng thẩm định dự án metro 350 km/h nối Cần Giờ

  • Thứ tư, 15/10/2025 22:09 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

UBND TP.HCM vừa thành lập hội đồng thẩm định dự án tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao nối Phú Mỹ Hưng với Cần Giờ, do Công ty VinSpeed đề xuất.

Tuyến đường sắt kết nối từ trung tâm TP.HCM đi Cần Giờ có chiều dài khoảng 48,7 km, được đề xuất tốc độ thiết kế 350 km/h. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án metro nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ do CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) đề xuất.

Theo quyết định, ông Nguyễn Công Vinh - Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Chủ tịch hội đồng, ông Quách Ngọc Tuấn - Phó giám đốc Sở Tài chính là Phó chủ tịch hội đồng. Bệnh cạnh đó, hội đồng còn có 16 thành viên, gồm lãnh đạo, đại diện các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Hội đồng này có nhiệm vụ tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án do Công ty VinSpeed đề xuất theo quy định, trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định.

Theo đề xuất của VinSpeed, tuyến metro kết nối từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ có chiều dài khoảng 48,7 km, bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Linh (đoạn giữa nút giao với đường Nguyễn Thị Thập và đường Lý Phục Man, quận 7 cũ) đến đường Nguyễn Lương Bằng, đường Rừng Sác và điểm cuối nằm tại khu đất 39 ha tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise).

Tuyến metro được thiết kế với tốc độ tối đa lên tới 350 km/h, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ chỉ còn khoảng 12 phút. Khi hoàn thành, dự án sẽ được xem là tuyến metro nhanh nhất Việt Nam.

Tổng mức đầu tư dự án ước tính 2,93 tỷ USD (hơn 76.000 tỷ đồng). Doanh nghiệp cam kết tự chi trả toàn bộ chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án và dự phòng, với 15% vốn tự có và 85% vốn vay. Riêng hạng mục giải phóng mặt bằng với chi phí hơn 7.600 tỷ đồng sẽ do Nhà nước thực hiện.

Đại diện đơn vị đề xuất cho biết tuyến metro tốc độ cao này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo động lực phát triển du lịch, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng sống cho người dân Cần Giờ. Do đó, doanh nghiệp mong TP.HCM sớm xem xét, chấp thuận để triển khai dự án.

metro can gio anh 1

Hướng tuyến metro Phú Mỹ Hưng - Cần Giờ. Đồ họa: Phan Nhật.

Hiện trạng vị trí dự kiến làm metro 350 km/h nối TP.HCM - Cần Giờ

Tuyến metro đi Cần Giờ được đề xuất tốc độ tối đa 350 km/h - nhanh nhất Việt Nam, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ chỉ 12 phút.

22 giờ trước

Hiện trạng vị trí dự kiến xây đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

UBND TP.HCM giao các sở ngành khẩn trương xem xét đề xuất của Vingroup về tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), yêu cầu hoàn tất tham mưu trước ngày 10/10.

09:51 10/10/2025

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ sau gần nửa năm khởi công

Thời gian qua, công trường Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (tên thương mại Vinhomes Green Paradise) rầm rộ hàng trăm máy móc, sà lan bơm, hút cát hoạt động liên tục.

10:00 7/10/2025



Liên Phạm

