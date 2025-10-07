Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khu đô thị lấn biển Cần Giờ sau gần nửa năm khởi công

  • Thứ ba, 7/10/2025 10:00 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Thời gian qua, công trường Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (tên thương mại Vinhomes Green Paradise) rầm rộ hàng trăm máy móc, sà lan bơm, hút cát hoạt động liên tục.

Dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam dần thành hình Sau gần nửa năm khởi công, dự án Vinhomes Green Paradise (xã Cần Giờ, TP.HCM) đã lấn biển hàng trăm ha với nhiều tàu hút bùn, sà lan và cần cẩu hoạt động dày đặc ngoài khơi.
Từ góc nhìn trên cao khu vực Mũi Đồng Tranh, toàn bộ khu vực ven biển xã Cần Giờ đang được san lấp, hình thành rõ rệt phần đất mới vươn ra phía Biển Đông. Công trường lấn biển đã rộng hàng trăm hecta với nhiều tàu hút bùn, sà lan và cần cẩu hoạt động dày đặc ngoài khơi.
Ở khu vực giáp ranh giữa đất liền và vùng lấn biển, các tuyến đê bao, đường công vụ, bãi tập kết vật liệu và nhà điều hành thi công đã được hình thành. Mặt bằng san lấp kéo dài hàng km dọc theo bờ biển, cho thấy quy mô và khối lượng công việc khổng lồ của giai đoạn đầu dự án.
Tại phân khu A, những tuyến đường đầu tiên đã được rải nhựa, hệ thống giao thông nội bộ bắt đầu lộ rõ cho thấy chủ đầu tư đã chuyển từ giai đoạn san lấp sang hoàn thiện hạ tầng.
Trong khi đó, các phân khu B, D và E đồng loạt triển khai đặt cống, thi công đường và tiếp tục bơm cát san nền.
Phân khu B và C tập trung vào giai đoạn bơm cát diện rộng để chuẩn bị cho những công trình cao tầng và các khu chức năng trọng điểm như giáo dục, y tế trong tương lai.
Hàng trăm sà lan bơm cát ngày đêm tại dự án.
Toàn bộ khu vực được bao bọc bởi hệ thống đê mềm Geotube, những ống địa kỹ thuật khổng lồ chứa đầy cát, vừa chống sóng biển vừa thân thiện với môi trường.
Để xử lý nền đất yếu, hàng vạn cọc xi măng đất (CDM) đã được thi công, bảo đảm sự ổn định lâu dài cho các công trình.
Với những hạng mục quy mô lớn như cảng trung chuyển quốc tế, chủ đầu tư dự kiến sử dụng công nghệ giếng chìm (Caisson), vốn chỉ áp dụng cho những dự án hạ tầng hàng hải hiện đại trên thế giới.
Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có tên thương mại là Vinhomes Green Paradise, do CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ (thành viên Vingroup) làm chủ đầu tư, tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ cũ, nay thuộc xã Cần Giờ, TP.HCM mới.
Dự án có diện tích lập quy hoạch khoảng 2.870 ha, trong đó hơn 1.357 ha lấn biển.
Quy mô dân số dự kiến gần 230.000 người, có khả năng đón 8-9 triệu lượt du khách mỗi năm.
Khi hoàn thành toàn bộ, dự án sẽ sở hữu tòa tháp cao 108 tầng, tổ hợp Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre), hệ thống sân golf, khu vui chơi giải trí quy mô 122 ha với vườn thú mở Safari, cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Harbour...
Vị trí Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Quỳnh Danh

