Khu đô thị lấn biển Cần Giờ sau gần nửa năm khởi công

Từ góc nhìn trên cao khu vực Mũi Đồng Tranh, toàn bộ khu vực ven biển xã Cần Giờ đang được san lấp, hình thành rõ rệt phần đất mới vươn ra phía Biển Đông. Công trường lấn biển đã rộng hàng trăm hecta với nhiều tàu hút bùn, sà lan và cần cẩu hoạt động dày đặc ngoài khơi.

Ở khu vực giáp ranh giữa đất liền và vùng lấn biển, các tuyến đê bao, đường công vụ, bãi tập kết vật liệu và nhà điều hành thi công đã được hình thành. Mặt bằng san lấp kéo dài hàng km dọc theo bờ biển, cho thấy quy mô và khối lượng công việc khổng lồ của giai đoạn đầu dự án.

Phân khu B và C tập trung vào giai đoạn bơm cát diện rộng để chuẩn bị cho những công trình cao tầng và các khu chức năng trọng điểm như giáo dục, y tế trong tương lai.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.