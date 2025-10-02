Cận cảnh dự án nhà ở TP.HCM liên quan vụ xô đẩy, giành giật quyền mua

CapitaLand Development ngay sau đó khẳng định đoạn video chỉ ghi lại một khoảnh khắc ngắn vào giai đoạn cuối của sự kiện, khi bất ngờ nhóm người tham gia cùng lúc tiếp cận khu vực phát tài liệu liên quan việc đặt chỗ. Hiện, doanh nghiệp đang rà soát lại các quy trình tổ chức sự kiện nhằm ngăn ngừa và kiểm soát những tình huống tương tự có thể xảy ra trong tương lai.