Cận cảnh dự án nhà ở TP.HCM liên quan vụ xô đẩy, giành giật quyền mua

|
Dự án Sycamore (bên trái) nằm ngay trung tâm Thành phố mới Bình Dương, nay thuộc địa phận phường Bình Dương, TP.HCM. Trên khu đất 18,9 ha, chủ đầu tư phát triển 7 phân khu nhà thấp tầng và căn hộ, với tổng vốn đầu tư khoảng 18.000 tỷ đồng. Đây cũng là dự án lớn nhất của nhà phát triển bất động sản Singapore này tại Việt Nam.
|
Dự án Sycamore nằm ở giao điểm giữa hai trục đường lớn là Đại lộ Hùng Vương và Đại lộ Võ Văn Kiệt, tập trung nhiều tiện ích công cộng, dịch vụ, hành chính.
|
Dự án có vị trí gần Trung tâm Hành chính tập trung - cơ sở 2 (khu vực Bình Dương) của TP.HCM và vòng xoay A1. Địa bàn trung tâm phường Bình Dương này không chỉ được Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang định hướng trở thành cái nôi phát triển của khoa học - công nghệ, mà cũng kỳ vọng phát triển thành đô thị TOD gắn với nhà ga metro kết nối TP.HCM trong tương lai.
|
Hồi cuối tháng 8, gần 370 căn nhà phố và biệt thự thuộc phân khu thấp tầng The Orchard của dự án Sycamore đã được hoàn thiện và bàn giao cho cư dân. Tại thời điểm đó, CapitaLand Development cho biết hơn 90% số căn đã có chủ sở hữu.
|
Hiện, trên các sàn giao dịch bất động sản, các căn nhà phố liền kề diện tích 90 m2 tại The Orchard được rao bán với giá khoảng 8,5-10 tỷ đồng, tương ứng 94-110 triệu đồng/m2.
|
Dòng sản phẩm biệt thự song lập diện tích khoảng 160 m2 có giá vào khoảng 14-15 tỷ đồng.
|
Đối với loại hình biệt thự đơn lập diện tích 195 m2, giá chào bán phổ biến quanh 17 tỷ đồng.
|
Các căn biệt thự đơn lập vị trí góc, diện tích lớn khoảng 250 m2, có thông tin chào bán dao động 26-29 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.
|
Cạnh đó, CapitaLand Development cũng đang xây dựng các phân khu căn hộ cao tầng, bao gồm Orchard Hill, Orchard Heights và mới nhất được giới thiệu ra thị trường là Orchard Grand.
|
Trong ảnh là phân khu Orchard Hill đang được nhà thầu xây dựng tới sàn tầng 19-20, dự kiến bàn giao vào quý IV/2026. Phân khu này nằm trên quỹ đất khoảng 1,1 ha, với hai tòa tháp cao 24 tầng, tổng cộng khoảng 774 căn hộ.
|
Trên các sàn giao dịch bất động sản, giá rao bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Orchard Hill dao động khoảng 4-5 tỷ đồng.
|
Phân khu Orchard Heights cũng đang được xây dựng đến sàn tầng 5-6. Khi hoàn thành vào quý II/2027, phân khu này sẽ cung cấp 436 căn hộ cho thị trường.
|
Phân khu cao tầng thứ 3 nằm ngay cạnh đó là Orchard Grand cũng vừa được ra mắt vào ngày 28/9. Tuy nhiên, sự kiện gây xôn xao những ngày qua bởi một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại không khí hỗn loạn khi nhiều người giành giật phiếu mua căn hộ.
|
CapitaLand Development ngay sau đó khẳng định đoạn video chỉ ghi lại một khoảnh khắc ngắn vào giai đoạn cuối của sự kiện, khi bất ngờ nhóm người tham gia cùng lúc tiếp cận khu vực phát tài liệu liên quan việc đặt chỗ. Hiện, doanh nghiệp đang rà soát lại các quy trình tổ chức sự kiện nhằm ngăn ngừa và kiểm soát những tình huống tương tự có thể xảy ra trong tương lai.
|
Theo công bố từ chủ đầu tư, sự kiện ra mắt thu hút hơn 950 lượt người tham dự và 99% số căn hộ đã được đăng ký đặt chỗ.
Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.