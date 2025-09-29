Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ đầu tư lên tiếng vụ xô đẩy, giành giật phiếu mua căn hộ ở TP.HCM

  • Thứ hai, 29/9/2025 10:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

CapitaLand Development vừa chính thức lên tiếng về video chen lấn, giành giật mua chung cư tại dự án Orchard Grand ở TP.HCM gây xôn xao trên mạng xã hội.

Khung cảnh chen lấn hỗn loạn tại sự kiện ra mắt dự án chung cư Orchard Grand ngày 28/9. Ảnh chụp màn hình.

Từ hôm qua (ngày 28/9), trên mạng xã hội lan truyền video clip chen nhau giành giật phiếu mua căn hộ ở TP.HCM.

Trong video, nhiều người vừa tranh giành, xô đẩy nhau, vừa la hét, tạo nên khung cảnh nhốn nháo. Không ít bình luận cho rằng nhóm người trên đang "diễn" và "dàn cảnh" để gây "sốt ảo" thị trường bất động sản.

Sáng 29/9, đại diện CapitaLand Development (Singapore) xác nhận video này liên quan sự kiện ra mắt dự án chung cư Orchard Grand (thuộc dự án Sycamore, phường Bình Dương, TP.HCM) của tập đoàn này, được tổ chức ngày 28/9.

Theo chủ đầu tư, sự kiện "thu hút hơn 950 lượt người tham dự" và "dự án nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường, với 99% số căn hộ đã được đăng ký đặt chỗ".

"Đoạn video chỉ ghi lại một khoảnh khắc ngắn vào giai đoạn cuối của sự kiện kéo dài nửa ngày, khi bất ngờ xảy ra tình huống nhóm người tham gia sự kiện cùng lúc tiếp cận khu vực phát tài liệu liên quan đến việc đặt chỗ", phía CapitaLand Development cho hay.

Doanh nghiệp cũng khẳng định đội ngũ nhân sự tại sự kiện đã ngay lập tức tăng cường nhằm kiểm soát, hỗ trợ và ổn định tình hình.

"Với tiêu chí an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu, tình huống đã nhanh chóng được kiểm soát, xử lý kịp thời và sự kiện tiếp tục diễn ra bình thường trong bầu không khí trật tự, ổn định và có nề nếp", công ty nhấn mạnh.

Hiện, CapitaLand Development đang tiến hành rà soát lại các quy trình tổ chức sự kiện nhằm ngăn ngừa và kiểm soát những tình huống tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Cơ quan chức năng phường An Khánh, TP.HCM - nơi diễn ra sự kiện trong video - cho hay đã nắm thông tin vụ việc và đang triển khai xác minh làm rõ.

'Cò đất' lặng lẽ rời đi sau khi khiến đất quê 'sốt' từng ngày

“Cò đất” đã rời đi sau khi môi giới ùn ùn đổ về làng quê Toàn Lưu (Hà Tĩnh) để xem đất khiến thị trường bất động sản “nóng” lên khi quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh được công bố.

43:2592 hôm qua

Giá chung cư Đà Nẵng 'nhảy múa'

Không chỉ đất nền "sốt" sau khi sáp nhập, rất nhiều khu chung cư ở Đà Nẵng cũng nhảy giá đến chóng mặt. Nhất là khu vực ở phường Cẩm Lệ, Sơn Trà.

17:43 21/9/2025

'Chủ đầu tư lợi dụng tin sáp nhập để tăng giá bán 10% sau một đêm'

Cơn sốt đất nền hồi tháng 3 đã khiến giá đất nhiều nơi tăng 40%, không ít chủ đầu tư cũng tận dụng "sóng" để đẩy giá bán. Tuy nhiên "sóng" đầu cơ nhanh chóng "gãy" chỉ sau 1 tháng.

11:40 16/7/2025

Diệu Thanh

    Du an hon 1 ty USD khoi cong tai TP.HCM hinh anh

    Dự án hơn 1 tỷ USD khởi công tại TP.HCM

    3 giờ trước 08:55 29/9/2025

    0

    Dự án One Era (Một thế giới) với quy mô 49,5 ha và tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD chính thức khởi công tại phường Thuận Giao (TP.HCM) trong cuối tuần vừa qua.

    Tuan nay chung khoan co co hoi tro lai dinh cu? hinh anh

    Tuần này chứng khoán có cơ hội trở lại đỉnh cũ?

    6 giờ trước 06:05 29/9/2025

    0

    Các công ty chứng khoán nhận định VN-Index sẽ tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp, với mốc 1.660 điểm đóng vai trò hỗ trợ quan trọng và vùng 1.700 điểm là cột mốc cần bứt phá.

