Chủ đầu tư lên tiếng vụ xô đẩy, giành giật phiếu mua căn hộ ở TP.HCM

CapitaLand Development vừa chính thức lên tiếng về video chen lấn, giành giật mua chung cư tại dự án Orchard Grand ở TP.HCM gây xôn xao trên mạng xã hội.

Khung cảnh chen lấn hỗn loạn tại sự kiện ra mắt dự án chung cư Orchard Grand ngày 28/9. Ảnh chụp màn hình.

Từ hôm qua (ngày 28/9), trên mạng xã hội lan truyền video clip chen nhau giành giật phiếu mua căn hộ ở TP.HCM.

Trong video, nhiều người vừa tranh giành, xô đẩy nhau, vừa la hét, tạo nên khung cảnh nhốn nháo. Không ít bình luận cho rằng nhóm người trên đang "diễn" và "dàn cảnh" để gây "sốt ảo" thị trường bất động sản.

Sáng 29/9, đại diện CapitaLand Development (Singapore) xác nhận video này liên quan sự kiện ra mắt dự án chung cư Orchard Grand (thuộc dự án Sycamore, phường Bình Dương, TP.HCM) của tập đoàn này, được tổ chức ngày 28/9.

Theo chủ đầu tư, sự kiện "thu hút hơn 950 lượt người tham dự" và "dự án nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường, với 99% số căn hộ đã được đăng ký đặt chỗ".

"Đoạn video chỉ ghi lại một khoảnh khắc ngắn vào giai đoạn cuối của sự kiện kéo dài nửa ngày, khi bất ngờ xảy ra tình huống nhóm người tham gia sự kiện cùng lúc tiếp cận khu vực phát tài liệu liên quan đến việc đặt chỗ", phía CapitaLand Development cho hay.

Doanh nghiệp cũng khẳng định đội ngũ nhân sự tại sự kiện đã ngay lập tức tăng cường nhằm kiểm soát, hỗ trợ và ổn định tình hình.

"Với tiêu chí an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu, tình huống đã nhanh chóng được kiểm soát, xử lý kịp thời và sự kiện tiếp tục diễn ra bình thường trong bầu không khí trật tự, ổn định và có nề nếp", công ty nhấn mạnh.

Hiện, CapitaLand Development đang tiến hành rà soát lại các quy trình tổ chức sự kiện nhằm ngăn ngừa và kiểm soát những tình huống tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Cơ quan chức năng phường An Khánh, TP.HCM - nơi diễn ra sự kiện trong video - cho hay đã nắm thông tin vụ việc và đang triển khai xác minh làm rõ.