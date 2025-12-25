Thứ trưởng Xây dựng: Tăng nguồn cung nhà ở giá rẻ từ năm 2026

Loạt dự án được tháo gỡ vướng mắc cùng với việc phát triển nhà ở có giá phù hợp, được kỳ vọng góp phần tạo chuyển biến tích cực cho thị trường bất động sản 2026.

Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh. Ảnh: DĐDN.

Chia sẻ tại diễn đàn “Thị trường bất động sản giai đoạn mới - Trao chứng nhận dự án đáng sống 2025” do Tạp chí Diễn Đàn Doanh Nghiệp tổ chức ngày 25/12, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết thời gian qua Chính phủ đã liên tục ban hành nhiều chỉ đạo nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản. Đáng chú ý, Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã được thành lập và triển khai trên phạm vi cả nước.

Hàng nghìn dự án được tháo gỡ vướng mắc

Theo Thứ trưởng Sinh, việc xử lý các tồn tại liên quan đến đất đai, dự án theo Kết luận số 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 170/2024 của Quốc hội bước đầu đã mang lại kết quả tích cực. Nhiều dự án từng rơi vào tình trạng “đắp chiếu” đã được khởi động trở lại.

Báo cáo của Tổ công tác cho thấy hiện cả nước vẫn còn khoảng 2.991 dự án bất động sản đang gặp vướng mắc. Trong số này, có 326 dự án đề xuất áp dụng theo Nghị quyết 170.

Ngoài ra, có gần 900 dự án thuộc kế hoạch thanh tra chuyên đề của Thanh tra Chính phủ và thanh tra các địa phương. Sau khi có kết quả thanh tra, các cơ quan chức năng sẽ xem xét áp dụng giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Với các dự án còn lại, 18 dự án cần xin ý kiến Quốc hội, 615 dự án chờ hoàn thiện cơ chế, chính sách và 1.057 dự án thuộc thẩm quyền bộ, ngành, địa phương, Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát, xử lý dứt điểm; đến nay 77 dự án được xử lý, không còn vướng mắc.

Về nguồn cung của thị trường, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết cả nước hiện có 3.297 dự án bất động sản với quy mô khoảng 5,9 triệu căn hộ, bao gồm cả nhà ở thương mại và nhà ở xã hội. Đây là con số rất lớn nếu xét về tổng thể thị trường.

Tuy nhiên, vấn đề "nóng" được Thứ trưởng nêu tại diễn đàn là tình trạng giá bất động sản trong những năm gần đây tăng nhanh, vượt xa tốc độ tăng thu nhập, khiến khả năng tiếp cận nhà ở của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại phân khúc chung cư ở Hà Nội và TP.HCM.

Cùng đưa ý kiến về chủ đề này, TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, cho biết giai đoạn 2019-2024, giá bất động sản đã tăng gần 60%. Riêng trong 11 tháng năm nay, giá chung cư tại Hà Nội và TP.HCM tăng bình quân hơn 20%.

Theo ông Lực, có 6 nguyên nhân chính khiến giá bất động sản duy trì ở mức cao, gồm: vướng mắc pháp lý kéo dài khiến nguồn cung khan hiếm; chi phí đầu vào tăng mạnh; cơ cấu cung - cầu lệch pha khi doanh nghiệp tập trung vào phân khúc cao cấp; tình trạng thổi giá, đầu cơ phổ biến; cùng với đó là việc thiếu các chính sách thuế đủ mạnh để điều tiết thị trường.

Bất động sản 2026 được kỳ vọng khởi sắc

Nhận định về triển vọng thị trường trong năm 2026, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho rằng với sự vào cuộc đồng bộ của Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, thị trường bất động sản sẽ có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo đó, nguồn cung dự kiến tăng lên, trong đó tỷ lệ nhà ở có giá phù hợp, đặc biệt là nhà ở xã hội, sẽ được cải thiện rõ rệt với khoảng 160.000 căn dự kiến đưa ra thị trường.

Ngoài ra, nguồn cung còn đến từ các dự án được tháo gỡ khó khăn và các dự án mới được phê duyệt tại địa phương.

Về giải pháp lâu dài, Thứ trưởng nhấn mạnh việc tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng thông thoáng hơn, tăng cường phân cấp, phân quyền để địa phương chủ động quyết định và chịu trách nhiệm. Đồng thời, cần nghiên cứu các cơ chế thúc đẩy phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

“Việc tăng nguồn cung nhà ở giá rẻ sẽ tự điều tiết thị trường, đây là giải pháp mang tính căn cơ”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông cho rằng cần sớm hoàn thiện Trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước thành lập, nơi các giao dịch được thực hiện trên nền tảng công nghệ, bảo đảm công khai, minh bạch. Song song với đó là việc hoàn thiện hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, phục vụ công tác hoạch định chính sách trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho rằng với các giải pháp đồng bộ, thị trường bất động sản năm 2026 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, nguồn cung được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là nhà ở xã hội, qua đó góp phần từng bước kiểm soát đà tăng giá nhà.

TS Cấn Văn Lực cũng cho rằng thị trường bất động sản chỉ có thể phát triển bền vững khi có các giải pháp đồng bộ. Với Nhà nước, trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi và từng bước ổn định mặt bằng giá. Đồng thời, cần đa dạng hóa nguồn vốn, đẩy nhanh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực đất đai, bất động sản.

Đối với doanh nghiệp, yêu cầu cấp thiết là rà soát lại các dự án đầu tư, tái cấu trúc hoạt động, kiểm soát rủi ro tài chính, đa dạng hóa sản phẩm, đưa giá bán về mức hợp lý hơn và nâng cao năng lực quản trị theo các quy định pháp luật mới.

“Nếu thị trường bất động sản gặp vấn đề, nền kinh tế có thể mất từ 4 đến 5 năm để khắc phục”, ông Lực lưu ý.

Liên quan đến chính sách đất đai, từ năm 2026, việc chuyển đổi đất vườn, ao sang đất ở được kỳ vọng sẽ thuận lợi hơn cho người dân, khi chênh lệch lớn giữa giá đất nông nghiệp và giá đất ở - vốn là “nút thắt” khiến nhiều hộ dân quá sức với tiền sử dụng đất - dự kiến sẽ được tháo gỡ thông qua một nghị quyết với các giải pháp mang tính đột phá.