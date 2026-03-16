TP.HCM ra chỉ đạo mới trước biến động giá xăng dầu

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các sở ngành theo dõi biến động giá xăng dầu, kiểm tra việc kê khai giá vé vận tải và đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho hoạt động giao thông trên địa bàn.

Giá xăng dầu đã tăng cao trong thời gian qua ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động kinh doanh, sản xuất. Ảnh: Việt Linh.

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành phối hợp theo dõi, xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động vận tải đường bộ trước biến động giá xăng dầu do ảnh hưởng từ xung đột tại khu vực Trung Đông.

Theo chỉ đạo mới, Sở Xây dựng TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi diễn biến giá xăng dầu, kịp thời báo cáo và tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố. Đồng thời, cơ quan này tiếp tục theo dõi việc kê khai và niêm yết giá vé của các đơn vị kinh doanh vận tải, phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy định về giá.

Sở Công Thương thành phố được giao theo dõi tình hình cung ứng xăng dầu tại các cửa hàng và đại lý bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo nguồn cung phục vụ hoạt động vận tải ổn định, liên tục và không để xảy ra gián đoạn.

UBND các phường, xã và đặc khu được yêu cầu thường xuyên theo dõi, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, đặc biệt tại những khu vực có nhiều phương tiện tập trung.

Trong khi đó, Công an TP.HCM được giao chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời điều tiết và hướng dẫn phương tiện dừng, đỗ tại các cửa hàng xăng dầu để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và tránh ùn tắc.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị trong quá trình triển khai nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp và tham mưu thành phố chỉ đạo kịp thời.

Chỉ đạo trên được TP.HCM đưa ra trong bối cảnh thị trường xăng dầu trong nước đang chịu những tác động nhất định từ biến động của thị trường dầu mỏ thế giới khi chiến sự tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hiện giá dầu thô thế giới vẫn biến động quanh mức 100 USD /thùng, tức cao hơn 40% so với giá trước khi chiến sự nổ ra ở Trung Đông.

Trong nước, liên Bộ Công Thương - Tài chính liên tục phải chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hạn chế tác động từ biến động giá thế giới tới giá xăng dầu trong nước.

Chiều tối ngày 16/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để tiếp tục cho ý kiến về các giải pháp bảo đảm cung ứng và bình ổn giá xăng dầu. Tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu dứt khoát không để thiếu xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào, còn giá cả theo thị trường và Nhà nước điều tiết, thực hiện các biện pháp bình ổn giá một cách linh hoạt, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh nghiêm cấm việc găm hàng, đội giá và lợi dụng chính sách để trục lợi, gây rối loạn thị trường; các bộ ngành, cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Công an vào cuộc thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát và giảm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến xăng dầu để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh hiện tại, trình trước ngày 20/3. Trong điều kiện cần thiết, nếu tình hình xung đột tại Trung Đông kéo dài, cần rà soát, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu.