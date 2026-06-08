Tài khoản còn tiền vẫn bị ngân hàng dừng giao dịch trong trường hợp này

Theo quy định hiện hành, việc không cập nhật căn cước công dân khi hết hạn hoặc đến kỳ cấp đổi có thể khiến ngân hàng tạm dừng một số giao dịch thanh toán, rút tiền, chuyển khoản.

Theo quy định của Luật Căn cước, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi khi đủ các mốc tuổi 14, 25, 40 và 60 nhằm bảo đảm thông tin nhân thân và dữ liệu sinh trắc học luôn được cập nhật chính xác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Điều này đồng nghĩa trong năm 2026, những người sinh năm 2001, 1986 và 1966 sẽ đến thời điểm phải đổi thẻ căn cước theo quy định. Bên cạnh đó, công dân sinh năm 2012 đủ 14 tuổi trong năm 2026 cũng phải làm thủ tục cấp thẻ căn cước lần đầu.

Luật Căn cước 2023 quy định, trường hợp thẻ căn cước được cấp mới, cấp đổi hoặc cấp lại trong vòng 2 năm trước thời điểm phải đổi theo độ tuổi thì vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng đến kỳ đổi thẻ tiếp theo. Đáng chú ý, công dân được cấp thẻ từ khi đủ 58 tuổi trở lên sẽ được sử dụng thẻ có giá trị vô thời hạn.

Đáng chú ý, việc sử dụng thẻ căn cước hết hạn không chỉ vi phạm quy định hành chính mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các giao dịch ngân hàng.

Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm rà soát giấy tờ tùy thân của khách hàng. Trường hợp giấy tờ định danh hết hiệu lực, ngân hàng có thể tạm dừng các giao dịch như thanh toán, rút tiền, chuyển khoản tại quầy, ATM hoặc trên các kênh trực tuyến cho đến khi khách hàng cập nhật giấy tờ hợp lệ.

Ngoài ra, khi thẻ căn cước hết hạn, tài khoản định danh điện tử VNeID liên kết với giấy tờ này cũng có thể bị khóa, khiến người dùng không thể đăng nhập và sử dụng các dịch vụ điện tử liên quan cho đến khi hoàn tất thủ tục cấp đổi thẻ mới.

Theo Điều 11 Nghị định 282/2025, người không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước hoặc căn cước điện tử có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Để tránh bị xử phạt và hạn chế gián đoạn giao dịch tại các ngân hàng, người dân thuộc diện phải đổi thẻ nên chủ động thực hiện thủ tục cấp đổi thông qua ứng dụng VNeID hoặc Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an. Hiện nay, quy trình đã được đơn giản hóa, chủ yếu gồm việc đối chiếu dữ liệu dân cư và thu thập thông tin sinh trắc học như ảnh khuôn mặt, vân tay và mống mắt.