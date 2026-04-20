Chưa cập nhật thủ tục này hôm nay, hộ kinh doanh có thể bị phạt nặng

Cơ quan thuế lưu ý các hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu/năm trở xuống cần thông báo số tài khoản ngân hàng chậm nhất ngày 20/4 để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thuế.

20/4 là hạn chót hộ kinh doanh dưới 500 triệu đồng cần hoàn tất thủ tục thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Ảnh: Linh Huỳnh.

Nhiều cơ quan thuế địa phương đang yêu cầu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử. Theo đó, hôm nay (ngày 20/4) là hạn chót đối với hộ kinh doanh đang hoạt động có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống phải gửi thông báo nội dung này theo Mẫu 01/BK-STK đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Đối với hộ kinh doanh mới bắt đầu hoạt động, việc thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử phải thực hiện kèm hồ sơ khai thuế hoặc thông báo doanh thu lần đầu khi bắt đầu kinh doanh.

Hộ, cá nhân kinh doanh có thể thực hiện đăng ký trực tiếp trên ứng dụng eTax Mobile hoặc thông qua Cổng Dịch vụ công của ngành thuế. Tuy nhiên, cơ quan thuế cho biết thời gian gần đây, việc đăng nhập các hệ thống này thông qua VNeID có thể xảy ra tình trạng quá tải.

Trong trường hợp gặp khó khăn khi đăng nhập bằng VNeID, người dùng có thể chuyển sang đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu, với tên đăng nhập là số định danh cá nhân, để tiếp tục thực hiện thủ tục.

Trường hợp không thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, hộ và cá nhân kinh doanh có thể bị xử phạt theo quy định tại Điều 19 Nghị định 125/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 310/2025/NĐ-CP).

Cụ thể, mức phạt từ 2 triệu đồng đến 6 triệu đồng áp dụng đối với hành vi cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế quá thời hạn từ 5 ngày trở lên. Mức phạt từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng áp dụng khi cung cấp thông tin không chính xác về tài khoản tại các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trong khi đó, hành vi không cung cấp thông tin theo quy định có thể bị phạt từ 10 triệu đồng đến 16 triệu đồng.

Cơ quan thuế cũng lưu ý các mức phạt nêu trên là mức áp dụng đối với tổ chức. Đối với người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh, mức phạt sẽ được áp dụng như đối với cá nhân theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Như vậy, nếu quá thời hạn 20/4 mà chưa thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, hộ kinh doanh có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.

Cùng thời hạn 20/4 này, hộ kinh doanh có doanh thu trên 50 tỷ đồng /năm cũng phải hoàn tất việc thông báo số tài khoản, đồng thời nộp bảng kê tồn kho và tờ khai thuế mẫu 01/CNKD của các tháng 1, 2 và 3 năm 2026.