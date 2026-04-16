Đề xuất mới về ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh

Sau gần 4 tháng quy định về ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh có hiệu lực, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất sửa đổi theo hướng linh hoạt hơn.

Bộ Tài chính vừa gửi đề xuất mới về ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế Giá trị gia tăng để thẩm định. Trong đó, nội dung đáng chú ý là đề xuất thay đổi quy định về ngưỡng doanh thu chịu thuế của cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, vấn đề từng thu hút sự quan tâm lớn khi sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV cuối năm 2025.

Trước đó, Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) đã nâng mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm, đồng thời cho phép trừ mức này trước khi tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu. Mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng cũng được điều chỉnh tương ứng lên 500 triệu đồng/năm, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Sau đó, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn triển khai.

Tuy nhiên, trong hồ sơ gửi Bộ Tư pháp lần này, Bộ Tài chính đề xuất không quy định “cứng” ngưỡng doanh thu tại luật mà sẽ giao Chính phủ quyết định mức cụ thể.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi khoản 1 Điều 7 như sau: "Cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống dưới mức quy định của Chính phủ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ".

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 như sau: “Cá nhân cho thuê bất động sản, trừ hoạt động kinh doanh lưu trú, nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng phần doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản vượt trên mức quy định tại khoản 1 Điều này của Chính phủ nhân (x) với thuế suất 5%”.

Điều 2 sửa đổi, bổ sung khoản 25 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng như sau: “Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống dưới mức quy định của Chính phủ; tài sản của tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng bán ra; hàng dự trữ quốc gia do cơ quan dự trữ quốc gia bán ra; các khoản thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí”.

Bổ sung khoản 14b vào Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: “Thu nhập của doanh nghiệp có tổng doanh thu năm dưới mức quy định của Chính phủ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Như vậy, chỉ sau thời gian ngắn kể từ khi quy định hiện hành có hiệu lực, Bộ Tài chính đã đề xuất điều chỉnh theo hướng trao quyền chủ động cho Chính phủ trong việc xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế của cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh.

Theo lý giải của Bộ Tài chính, bên cạnh việc tăng cường quản lý để đảm bảo minh bạch, thu đúng, thu đủ thì việc nghiên cứu điều chỉnh chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trong điều kiện kinh tế trong nước có nhiều biến động so với thời điểm ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân (cuối năm 2025) là cần thiết để đảm bảo chính sách thuế khoa học, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế số, và có tính đến khả năng đáp ứng của người nộp thuế với tỷ lệ động viên hợp lý, giúp người nộp thuế không muốn và không thể tìm các biện pháp trái pháp luật để trốn, tránh thuế.

Bộ cũng chỉ ra việc dù Chính phủ đã sử dụng nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, nhưng tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại, đầu tư quốc tế và tác động trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nước. Chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm và hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Vì thế để hỗ trợ cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là những hộ, cá nhân có quy mô nhỏ (những đối tượng yếu thế), đồng thời khuyến khích cá nhân chuyển lên doanh nghiệp như chủ trương tại các Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, Bộ Tài chính đề xuất không quy định mức doanh thu cụ thể tại luật và giao Chính phủ quy định mức này.

Bộ Tài chính đề xuất trình Chính phủ phê duyệt để trình Quốc hội ban hành Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn ngay tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (đợt 2 diễn ra trong các ngày 20-23/4).