Hộ kinh doanh phải khai báo mọi tài khoản cho cơ quan thuế trước 20/4

Toàn bộ tên tài khoản thanh toán phải trùng khớp với thông tin chính chủ trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước từ ngày 1/4. Ảnh: Nam Khánh.

Kể từ ngày 1/4, hàng loạt quy định mới liên quan đến nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và quản lý dữ liệu người dùng tại ngân hàng sẽ chính thức có hiệu lực.

Hộ kinh doanh phải khai báo tài khoản trước 20/4

Theo Thông tư 18/2026 của Bộ Tài chính về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đang hoạt động phải thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử cho cơ quan thuế.

Theo đó, chậm nhất đến ngày 20/4, các hộ kinh doanh có doanh thu năm 2025 dưới 500 triệu đồng phải hoàn tất việc thông báo các tài khoản ngân hàng và ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh.

Đối với hộ kinh doanh có doanh thu năm 2025 trên 500 triệu đồng hoặc mới thành lập, việc thông báo tài khoản cần thực hiện đồng thời khi nộp tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026.

Với các hộ kinh doanh đang hoạt động, cơ quan thuế khuyến nghị cần sớm đăng ký tài khoản ngân hàng riêng phục vụ hoạt động kinh doanh. Sau đó, người nộp thuế thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử theo mẫu thông qua Cổng dịch vụ công của Tổng cục Thuế hoặc liên hệ trực tiếp với cán bộ thuế quản lý địa bàn để được hỗ trợ.

Trường hợp có thay đổi về thông tin tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử sử dụng cho hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải kịp thời thông báo lại với cơ quan thuế theo quy định.

Hiện nay, Cổng dịch vụ công của cơ quan Thuế đã được đưa vào vận hành chính thức, cho phép hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai, thông báo tài khoản và nộp thuế theo quy định mới.

Để tránh lúng túng khi thao tác, cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế nên làm quen trước trên phiên bản thử nghiệm. Khi thực hiện trên hệ thống chính thức, dữ liệu sẽ được gửi trực tiếp đến cơ quan thuế để xử lý.

Từ 1/4, tên tài khoản ngân hàng phải khớp với tên chủ tài khoản

Trong lĩnh vực ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành Thông tư 30/2025 quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó từ ngày 1/4, toàn bộ tên tài khoản thanh toán phải trùng khớp với thông tin chủ tài khoản trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước. Quy định này nhằm tăng cường bảo mật và đảm bảo an toàn cho các giao dịch thanh toán.

Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm kiểm tra lệnh thanh toán, bảo đảm tính hợp pháp và hợp lệ. Khi thực hiện giao dịch, ngân hàng phải hiển thị đầy đủ, chính xác số tài khoản và tên chủ tài khoản theo đúng thông tin đã đăng ký trong thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản, đồng thời thể hiện rõ trên chứng từ thanh toán.

Đáng chú ý, quy định mới đồng nghĩa với việc các ngân hàng sẽ phải chấm dứt dịch vụ cho phép khách hàng sử dụng biệt danh (nickname hoặc iNick) cho tài khoản thanh toán. Đây vốn là tên do khách hàng tự thiết lập bên cạnh số tài khoản chính thức nhằm cá nhân hóa và giúp dễ ghi nhớ.

Biện pháp này được kỳ vọng hạn chế các rủi ro như chuyển nhầm tiền do nhầm lẫn tên tài khoản, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch và chuẩn hóa thông tin trong hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt.