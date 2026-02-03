Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Từ 1/3, hộ kinh doanh phải dùng tài khoản ngân hàng chính chủ

  • Thứ ba, 3/2/2026 10:30 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Từ 1/3, hộ kinh doanh phải dùng tài khoản ngân hàng đúng tên đã đăng ký, không được sử dụng tài khoản mang tên cá nhân chủ hộ như trước.

Quy định mới về đặt tên tài khoản được kỳ vọng giúp cơ quan chức năng quản lý thu nhập, doanh thu và thuế một cách chặt chẽ hơn. Ảnh: Đào Phương.

Từ ngày 1/3, hộ kinh doanh khi mở và sử dụng tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh sẽ phải đảm bảo tên tài khoản trùng khớp với tên đã đăng ký trên giấy chứng nhận hộ kinh doanh, thay vì đặt theo tên cá nhân chủ hộ như lâu nay.

Đây là quy định mới được Ngân hàng Nhà nước ban hành tại Thông tư 25/2025/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2024/TT-NHNN về mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

Theo Ngân hàng Nhà nước, các tài khoản thanh toán mới mở từ 1/3 phải thể hiện chính xác chủ thể pháp lý của người sử dụng. Với tài khoản cá nhân, tên tài khoản phải trùng với họ và tên trên giấy tờ tùy thân; còn với tài khoản của tổ chức, trong đó có hộ kinh doanh, tên tài khoản phải đúng theo tên ghi trên giấy phép đăng ký.

Việc này nhằm đảm bảo tính minh bạch trong giao dịch, tránh nhầm lẫn và gian lận, đồng thời giúp các ngân hàng, cơ quan thuế có căn cứ pháp lý rõ ràng khi đối chiếu dòng tiền trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Thực tế hiện nay, nhiều hộ kinh doanh vẫn mở tài khoản bằng tên cá nhân chủ hộ, dẫn tới tình trạng khó phân biệt rõ ràng giữa tài sản cá nhân và tài sản kinh doanh. Điều này không chỉ gây khó khăn trong quản lý tài chính nội bộ mà còn là một “điểm mù” trong công tác kiểm tra, giám sát thuế.

Quy định mới về đặt tên tài khoản được kỳ vọng sẽ khắc phục những bất cập này, giúp cơ quan chức năng quản lý thu nhập, doanh thu và thuế một cách chặt chẽ hơn.

Không chỉ yêu cầu đặt đúng tên, Thông tư 25/2025/TT-NHNN cũng cấm sử dụng bí danh, biệt danh (alias, nickname) khi đặt tên tài khoản thanh toán. Đây là một phần trong nỗ lực ngăn chặn rủi ro lừa đảo, giả mạo thương hiệu uy tín nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc gây nhầm lẫn trong chuyển tiền.

Quy định này trùng với bối cảnh chính sách thuế mới đang được xây dựng. Cơ quan thuế dự kiến yêu cầu hộ kinh doanh khai báo toàn bộ số tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh, thay vì chỉ tài khoản dùng để nộp thuế điện tử như trước.

Đồng thời, từ năm 2026, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển sang tiếp cận kê khai và nộp thuế theo doanh thu thực tế, thay vì thuế khoán. Với những hộ có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, sẽ phải nộp thuế VAT và thuế thu nhập cá nhân theo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi.

Thay đổi quan trọng về thủ tục thuế tại Hà Nội từ hôm nay

Từ hôm nay (2/2), người nộp thuế có thể lựa chọn tại 1 trong 31 điểm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội để nộp thủ tục hành chính thuế, không phụ thuộc địa giới hành chính. 

24:1465 hôm qua

Nhận tiền thưởng Tết, có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người lao động trúng thưởng trong tiệc tất niên, nếu giá trị phần thưởng trên 10 triệu đồng cũng thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân.

19:51 30/1/2026

Cho thuê nhà trên 500 triệu đồng/năm nộp thuế như thế nào?

Thuế TP. Hà Nội cho biết từ 2026, chính sách thuế với hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê BĐS có sự thay đổi. Cơ quan thuế đã hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động này.

16:10 29/1/2026

Diệu Thanh

