Cho thuê nhà trên 500 triệu đồng/năm nộp thuế như thế nào?

Thuế TP. Hà Nội cho biết từ 2026, chính sách thuế với hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê BĐS có sự thay đổi. Cơ quan thuế đã hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động này.

Theo quy định, doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản bao gồm cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi, không bao gồm dịch vụ lưu trú.

Về cách tính thuế, trường hợp phát sinh doanh thu từ cho thuê bất động sản 500 triệu đồng/năm trở xuống, hộ, cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Trường hợp doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ thuế, gồm: Thuế GTGT được tính bằng 5% trên doanh thu, thuế TNCN bằng 5% trên phần doanh thu vượt 500 triệu đồng.

Về kê khai và nộp thuế, nếu doanh thu cho thuê bất động sản từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, hộ, cá nhân chỉ cần thông báo doanh thu phát sinh trong năm với cơ quan thuế.

Nếu doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, hộ, cá nhân cho thuê bất động sản phải kê khai và nộp thuế GTGT, TNCN theo phương thức điện tử.

Ví dụ, doanh thu cho thuê nhà là 600 triệu đồng/năm, thuế GTGT phải nộp là 30 triệu đồng. Thuế TNCN phải nộp là (600 triệu - 500 triệu) x 5% = 5 triệu đồng. Như vậy, tổng số thuế phải nộp là 35 triệu đồng.

Hồ sơ khai thuế được nộp tại cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê. Đối với trường hợp tổ chức thuê bất động sản của cá nhân, nếu hợp đồng có thỏa thuận bên thuê (tổ chức) thực hiện khai và nộp thuế thay, thì tổ chức thuê thực hiện khai/nộp thuế thay cho cá nhân. Với cá nhân, có cá nhân thuê bất động sản, cá nhân trực tiếp khai thuế.

Đối với trường hợp tổ chức thuê bất động sản của cá nhân, nếu trong hợp đồng có thỏa thuận bên thuê (tổ chức) thực hiện khai và nộp thuế thay, thì tổ chức thuê có trách nhiệm khai, nộp thuế thay cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân cho thuê bất động sản trực tiếp, cá nhân phải tự thực hiện việc kê khai và nộp thuế theo quy định.

Để thực hiện, người nộp thuế đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia và thực hiện kê khai theo các mẫu ban hành kèm Thông tư 40/2021 của Bộ Tài chính, đính kèm hồ sơ và nộp trực tuyến theo hướng dẫn.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch, hoặc năm tài chính nếu cá nhân lựa chọn khai thuế một lần theo năm; hoặc ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu thời hạn cho thuê của kỳ thanh toán nếu cá nhân khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán.

Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc hồ sơ được gửi qua đường bưu chính thì cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy định.