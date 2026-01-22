Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Cục Thuế thông tin một số quy định mới

  • Thứ năm, 22/1/2026 18:48 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cục Thuế đã có hướng dẫn về việc không xử lý vi phạm khi chuyển đổi mô hình từ hộ kinh doanh khoán thu thuế khoán (hộ khoán) sang kê khai. Theo đó, cơ quan thuế không sử dụng doanh thu khai thuế của hộ kinh doanh năm 2026 để xử lý hồi tố đối với nghĩa vụ thuế đã nộp theo phương thức khoán từ năm 2025 trở về trước.

Từ ngày 1/1, toàn bộ hộ, cá nhân kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai thuế. Cục Thuế vừa có công văn gửi Thuế các tỉnh, thành phố về việc không xử lý vi phạm khi chuyển đổi mô hình từ hộ khoán sang kê khai.

Cụ thể, tại khoản 4 điều 9 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định: "Không xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà có phát sinh số tiền thuế được hoàn; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã bị ấn định thuế theo quy định tại điều 51 luật Quản lý thuế".

Theo khoản 4 điều 5 Nghị quyết số 198/2025/QH15, nguyên tắc xử lý vi phạm và giải quyết vụ việc trong hoạt động kinh doanh như sau: không được áp dụng hồi tố quy định pháp luật để xử lý bất lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

cuc thue anh 1

Cơ quan thuế không dùng doanh thu 2026 để truy thu thuế khoán trước đó.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế hướng dẫn với trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh đã nộp thuế theo phương thức khoán trong năm 2025 trở về trước (bao gồm cả trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thay đổi về quy mô sản xuất kinh doanh dẫn đến doanh thu khoán thuế thay đổi từ 50% trở lên), được cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu, xác định mức thuế khoán theo quy định tại điều 51 Luật Quản lý thuế.

Khi các hộ cá nhân kinh doanh này chuyển sang hình thức kê khai thuế từ ngày 1/1, cơ quan thuế không thực hiện kiểm tra thuế, không sử dụng doanh thu khai thuế năm 2026 để xử lý hồi tố đối với nghĩa vụ thuế đã nộp thuế theo phương thức khoán từ năm 2025 trở về trước, trừ trường hợp:

Trường hợp các cơ quan có thẩm quyền phát hiện hộ, cá nhân kinh doanh có hành vi gian lận, che giấu doanh thu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp (trường hợp này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế theo quy định tại điều 17 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP); hoặc trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự về tội trốn thuế theo quy định tại điều 200 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vấn đề khác mà nhiều hộ kinh doanh còn băn khoăn, lo xử phạt là hàng tồn kho. Tại cuộc họp trực tuyến vừa qua với cơ quan thuế toàn quốc lấy ý kiến các đơn vị về nội dung hàng tồn kho, ông Đặng Ngọc Minh - Phó cục trưởng Cục Thuế - cho biết, Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Ông Minh cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo, một vấn đề quan trọng cần tiếp tục nghiên cứu, trao đổi và có phương án xử lý phù hợp, đó là việc xác định và xử lý hàng tồn kho, máy móc, thiết bị của hộ kinh doanh khi chuyển đổi từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai.

Thực tiễn cho thấy, phần lớn hộ kinh doanh trước đây nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc theo tỷ lệ trên doanh thu chưa có điều kiện, thói quen lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ đối với chi phí, hàng tồn kho, tài sản. Nếu không có quy định chuyển tiếp phù hợp, việc chuyển đổi phương pháp tính thuế có thể phát sinh vướng mắc, gây lúng túng cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế trong quá trình tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu các đơn vị phải đề xuất rõ quan điểm “có hay không cần quy định về xác định hàng tồn kho, máy móc, thiết bị trong giai đoạn chuyển tiếp”. Theo đó, trường hợp có thì chỉ áp dụng đối với nhóm đối tượng nào, trong phạm vi nào; đề xuất phương án cụ thể, khả thi, bảo đảm đơn giản, dễ thực hiện, hạn chế phát sinh thủ tục hành chính; đánh giá tác động quản lý, khả năng triển khai trong thực tế, nhất là tại cấp cơ sở, để làm cơ sở hoàn thiện chính sách...

VN-Index giảm 3 phiên liên tiếp

VN-Index nối dài chuỗi điều chỉnh sang phiên thứ 3 liên tiếp khi áp lực từ nhóm cổ phiếu trụ gia tăng. Chỉ số sàn TP.HCM bị đẩy lùi xuống mốc 1.882 điểm.

3 giờ trước

Bộ Tài chính nói gì về phản ánh bị sai số tiền khi nộp thuế nhà đất

Cử tri TP Hà Nội phản ánh phần mềm nộp thuế nhà đất còn nhiều bất cập như cập nhật chậm, sai thông tin và chậm ghi nhận giao dịch, buộc Bộ Tài chính phải lên tiếng giải trình.

12:22 2/1/2026

Chủ hộ kinh doanh có thể để bố mẹ, anh chị em làm kế toán

Theo Thông tư 152 của Bộ Tài chính, chủ hộ kinh doanh có thể giao bố mẹ, vợ chồng, con cái hoặc anh chị em ruột kiêm nhiệm kế toán.

21:00 6/1/2026

https://tienphong.vn/cuc-thue-thong-tin-mot-so-quy-dinh-moi-post1814914.tpo?gidzl=eWuJObq3nrog515dKXJ6KwuT4cnEHPO4vaX4FKn6bWNX7aa_6H-UKROMIcnB5inLi1eJRMREEUSCNWVDMm

Theo Việt Linh/Tienphong.vn

cục thuế thuế khoán hộ kinh doanh đóng thuế

Đọc tiếp

4 ly do gia dinh tre chuong gui tiet kiem online hinh anh

4 lý do gia đình trẻ chuộng gửi tiết kiệm online

26 phút trước 20:01 22/1/2026

0

Với nhiều gia đình trẻ thu nhập tăng giảm tuỳ lúc, việc “gom tiền” tích lũy dài hạn cần cân nhắc nhiều phương án để vừa đảm bảo nhu cầu chi tiêu, vừa tối ưu khoản tiền nhàn rỗi.

The Gioi Di Dong thu gan 6 ty USD mot nam hinh anh

Thế Giới Di Động thu gần 6 tỷ USD một năm

2 giờ trước 18:27 22/1/2026

0

Năm 2025, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu cao kỷ lục gần 6 tỷ USD, tăng hơn 16% so với năm liền trước. Các chuỗi bán lẻ điện thoại, điện máy và bách hóa đều ghi nhận tăng trưởng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý