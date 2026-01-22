VN-Index giảm 3 phiên liên tiếp

VN-Index nối dài chuỗi điều chỉnh sang phiên thứ 3 liên tiếp khi áp lực từ nhóm cổ phiếu trụ gia tăng. Chỉ số sàn TP.HCM bị đẩy lùi xuống mốc 1.882 điểm.

VN-Index có phiên điều chỉnh thứ 3 liên tiếp. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua phiên giao dịch nhiều rung lắc trong ngày 22/1 khi trạng thái giằng co chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian giao dịch. Sự thiếu đồng thuận giữa các nhóm cổ phiếu khiến VN-Index liên tục trồi sụt, nhiều thời điểm đánh mất mốc tham chiếu dù biên độ dao động không quá lớn.

Trong phiên, một số nhóm ngành ghi nhận diễn biến tích cực như hóa chất - phân bón, bất động sản và xây dựng - đầu tư công. Tuy nhiên, sự khởi sắc này chưa đủ tạo hiệu ứng lan tỏa, khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thiếu động lực bứt phá và chưa hình thành vai trò dẫn dắt rõ ràng cho toàn thị trường.

Áp lực điều chỉnh tập trung chủ yếu ở nhóm bluechip khiến VN-Index không thể giữ được đà tăng, dù mặt bằng cổ phiếu nhìn chung không quá tiêu cực. Việc các trụ cột lớn phân hóa mạnh, thậm chí suy yếu nhẹ, đã kéo chỉ số chung đóng cửa trong sắc đỏ.

Thanh khoản thị trường tiếp tục co hẹp, phản ánh sự thận trọng ngày càng rõ nét của dòng tiền. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 37.000 tỷ đồng , giảm so với các phiên trước, cho thấy nhà đầu tư có xu hướng đứng ngoài quan sát nhiều hơn trong bối cảnh thị trường chưa xác lập xu hướng rõ ràng.

Kết phiên, VN-Index giảm 2,71 điểm (-0,1%) xuống 1.882,73 điểm; HNX-Index tăng 5,77 điểm (+2,3%) lên 258,43 điểm; UPCoM-Index tăng 1,24 điểm (+1%) lên 127,17 điểm.

Bức tranh toàn thị trường nghiêng về sắc xanh khi ghi nhận 502 mã tăng (gồm 37 mã tăng trần), 804 mã giữ tham chiếu và 279 mã giảm (gồm 12 mã giảm sàn).

Riêng rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 ghi nhận sự phân hóa rõ nét với 16 mã tăng, 3 mã đứng giá và 11 mã giảm. Chỉ số VN30-Index theo đó giảm 2 điểm, đóng cửa tại 2.082 điểm.

Áp lực chốt lời gia tăng khi VN-Index neo ở vùng đỉnh lịch sử. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo VN-Index đi xuống trong phiên 22/1 chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu trụ khi hàng loạt mã vốn hóa lớn như VCB (-2,5%), GAS (-4,7%), VHM (-2%), BID (-1,9%), PLX (-4,4%), FPT (-1,4%), CTG (-0,8%), BCM (-2,4%), MCH (-0,6%) và VPX (-1,3%) đồng loạt điều chỉnh.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu lớn vẫn đóng vai trò nâng đỡ chỉ số, qua đó giúp VN-Index hạn chế đà giảm. VIC tăng nhẹ 0,4% và trở thành điểm tựa chính cho thị trường, bên cạnh sự khởi sắc của STB (+2,3%), GVR (+1,3%), MWG (+1,3%), BVH (+2,8%), TCB (+0,6%), VRE (+1,9%) và VNM (+0,9%).

Đáng chú ý, nhóm hóa chất - phân bón ghi nhận diễn biến nổi bật khi DGC và DCM đồng loạt tăng trần, tạo điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh phân hóa của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gia tăng áp lực bán ròng với giá trị lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng trong phiên. Dòng vốn ngoại tập trung chốt lời mạnh tại các cổ phiếu bất động sản và đầu ngành như VHM với giá trị bán ròng 451 tỷ đồng và VIC khoảng 214 tỷ đồng , qua đó góp phần gia tăng áp lực điều chỉnh lên nhóm trụ.

Ở chiều mua, khối ngoại vẫn duy trì giải ngân chọn lọc tại một số cổ phiếu FPT (+ 128 tỷ đồng ), GMD (+ 59 tỷ đồng ), GVR (+ 55 tỷ đồng ).