Nhà phân phối Mercedes quyết bán 'đất vàng' Võ Văn Kiệt, liệu có dễ?

Với sự chấp thuận của cổ đông, Haxaco sắp tái khởi động kế hoạch bán khu đất 6.300 m2 trên đại lộ Võ Văn Kiệt, kỳ vọng bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Haxaco được thành lập năm 2000, là nhà phân phối chính hãng đầu tiên của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Ảnh: HAX.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 mới đây, cổ đông của CTCP Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh - Haxaco (HoSE: HAX) đã thông qua chủ trương tiếp tục chuyển nhượng khu đất rộng hơn 6.280 m2 nằm trên mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, TP.HCM.

Quyết bán lô "đất vàng"

Giá trị sổ sách của tài sản đạt hơn 542 tỷ đồng . Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chuyển nhượng phù hợp với giá thị trường, đảm bảo không thấp hơn giá trị hợp lý của tài sản. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm nay đến khi tìm được đối tác nhận chuyển nhượng.

Ban lãnh đạo cho biết nếu chuyển nhượng thành công, nguồn tiền thu được sẽ dùng phân bổ theo hướng thận trọng, ưu tiên bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh cốt lõi, tối ưu cấu trúc tài chính, đồng thời xem xét đầu tư vào các cơ hội có hiệu quả cao.

Đồng thời, công ty cũng định hướng sử dụng nguồn lực để mở rộng hệ thống, nâng cao năng lực vận hành và phát triển các mảng kinh doanh phù hợp xu hướng nhằm tạo nền tảng trung, dài hạn.

Khu đất nói trên tọa lạc trên đại lộ Võ Văn Kiệt - trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực phía Tây và các tỉnh lân cận. Với vị trí mặt tiền đại lộ, đây được xem là một trong những tài sản giá trị lớn của Haxaco.

Tuy nhiên, thương vụ bán lô đất này từng không thành công được cho là do mức giá chào bán cao hơn đáng kể so với mặt bằng thị trường. Cụ thể, quý III/2025, Haxaco tổ chức đấu giá với giá khởi điểm không thấp hơn 1.130 tỷ đồng , tương đương khoảng 180 triệu đồng/m2, nhưng không có nhà đầu tư tham gia.

Trong khi đó, theo khảo sát của Tri Thức - Znews, giá đất mặt tiền các lô nhỏ trên cùng tuyến đường tại phường An Lạc hiện phổ biến khoảng 100-140 triệu đồng/m2. Khoản chênh lệch lớn này khiến mức giá khởi điểm trước đây bị đánh giá là vượt kỳ vọng của thị trường.

Ở lần chào bán này, doanh nghiệp không còn công bố mức giá khởi điểm cụ thể.

Hiện chưa rõ được phát triển loại hình sản phẩm nào, với quy mô ra sao trên khu đất này. Tuy nhiên, nếu xét riêng kịch bản phát triển căn hộ, nguồn cung khu vực xung quanh không nhiều và phần lớn là các dự án đã bàn giao nhiều năm như Carina Plaza hay Diamond Riverside, đang giao dịch quanh mức 35-45 triệu đồng/m2. Phân khúc chủ đạo tại khu vực này là nhà ở tầm trung và bình dân.

Bối cảnh đó đặt ra bài toán hiệu quả đầu tư. Nếu phát triển căn hộ giá rẻ hoặc trung cấp, biên lợi nhuận có thể bị thu hẹp do chi phí đất đầu vào cao. Ngược lại, nếu định vị ở phân khúc cao cấp, tốc độ hấp thụ có thể chậm vì khu vực này chưa hình thành mặt bằng giá và tập khách hàng đặc trưng cho dòng sản phẩm cao cấp. Đây được xem là một trong những yếu tố khiến khu đất, dù sở hữu vị trí mặt tiền đại lộ, vẫn khó tìm được nhà đầu tư ở mức giá kỳ vọng.

Lô đất trên có nguồn gốc từ hai thửa liền kề. Hồi 2022, Haxaco nhận chuyển nhượng khoảng 5.800 m2 từ CTCP Đầu tư N&T và ông Bùi Trung Quân với tổng giá trị tối đa 470 tỷ đồng . Đến tháng 11/2024, doanh nghiệp tiếp tục mua phần đất còn lại từ ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT công ty và sau đó hợp nhất thành khu đất gần 6.300 m2 hiện nay.

Như vậy, tổng chi phí đầu tư cho thương vụ này vào khoảng 542 tỷ đồng . Nếu bán thành công với giá khởi điểm hồi quý III năm ngoái, Haxaco sẽ ghi nhận khoản lãi gần 600 tỷ đồng .

Tìm cách chuyển mình

Haxaco được thành lập năm 2000, là nhà phân phối chính hãng đầu tiên của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Hoạt động chính của công ty bao gồm bán xe mới và xe đã qua sử dụng, cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa, phụ tùng chính hãng, cho thuê và định giá xe Mercedes‑Benz. Sau nhiều năm chỉ kinh doanh xe Mercedes‑Benz, vài năm gần đây, Haxaco đã mở rộng phân phối xe MG.

Động thái bán tài sản diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Haxaco đang chịu nhiều áp lực. Năm 2025, doanh thu hợp nhất của doanh nghiệp giảm 16% so với năm trước, còn khoảng 4.650 tỷ đồng .

Trong khi đó, các chi phí bán hàng, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng, khiến lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 56 tỷ đồng , giảm mạnh so với mức 258 tỷ đồng năm 2024, cách rất xa mục tiêu 260 tỷ đồng .

Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 39 tỷ đồng , là mức thấp thứ hai trong một thập kỷ, chỉ cao hơn năm 2023.

Lý giải về sự sụt giảm này, ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Haxaco thừa nhận năm 2025 là giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm hoạt động của doanh nghiệp khi thị trường rơi vào tình trạng cung vượt cầu kéo dài, buộc các hãng và đại lý phải liên tục hạ giá để kích cầu. Thậm chí, để giải phóng lượng hàng tồn kho, doanh nghiệp đã phải chấp nhận cắt giảm biên lợi nhuận sâu.

Chủ tịch Haxaco Đỗ Tiến Dũng. Ảnh: HAX.

Trước bối cảnh mảng xe sang Mercedes-Benz chịu áp lực kép từ suy giảm nhu cầu và sự cạnh tranh của xe điện, cùng với việc kinh doanh MG chưa đạt kỳ vọng, Haxaco vừa thông qua kế hoạch mở rộng sang phân phối VinFast.

Theo đó, Haxaco dự kiến nhận chuyển nhượng từ 65% đến 85% vốn tại CTCP Tập đoàn Tương Lai Việt (VFG) - đơn vị đang quản lý chuỗi đại lý VinFast. VFG hiện có 9 đại lý đang hoạt động, 3 đại lý đang xây dựng và 4 điểm đã được chấp thuận chủ trương.

Ông Dũng khẳng định đây là bước đi nhằm nắm bắt sự dịch chuyển của thị trường, khi doanh số VinFast tăng từ 87.000 xe năm 2024 lên 175.000 xe năm 2025, chiếm gần 30% thị phần. Theo ông Dũng, việc mua lại VFG giúp tiết kiệm thời gian so với việc tự xây dựng hệ thống mới (mất ít nhất một năm).

Nguyên nhân thứ hai khiến Haxaco muốn thâu tóm VFG là dựa vào tình hình hoạt động của An Thái - một công ty thành viên của Haxaco (nắm giữ thông qua công ty con Mitaco) - cũng đang phân phối xe VinFast.

Năm 2025, An Thái bán 977 xe, ghi nhận hơn 20.470 lượt sửa chữa; doanh thu đạt 450 tỷ đồng từ bán xe và 79 tỷ đồng từ dịch vụ. Lợi nhuận trước thuế hai mảng lần lượt là 16,3 tỷ và 16,5 tỷ đồng , cho thấy mảng dịch vụ mang lại nguồn thu ổn định.