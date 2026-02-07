Lãi giảm sâu, nhà phân phối Mercedes lại muốn bán 'đất vàng' TP.HCM

Trước áp lực lợi nhuận lao dốc, Haxaco tiếp tục tìm đầu ra cho khu đất Võ Văn Kiệt và lên kế hoạch thâu tóm chuỗi phân phối xe điện VinFast.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 vừa công bố, CTCP Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh - Haxaco (HoSE: HAX) dự kiến tiếp tục xin ý kiến cổ đông về việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần khu đất mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, TP.HCM.

Bất động sản này có diện tích hơn 6.282 m2, đang được ghi nhận trên báo cáo tài chính năm 2025 với giá trị sổ sách hơn 542 tỷ đồng .

Haxaco lợi nhuận lao dốc

Theo tờ trình, ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chuyển nhượng trên cơ sở phù hợp với giá thị trường tại thời điểm giao dịch, nhưng không thấp hơn giá trị hợp lý.

Đáng chú ý, Haxaco mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng, bao gồm cả tổ chức, cá nhân có liên quan đến công ty.

Tuy vậy, HĐQT cam kết mọi giao dịch với bên liên quan nếu phát sinh sẽ được thực hiện đúng quy định, có thẩm định độc lập, tuân thủ nguyên tắc thị trường, đảm bảo minh bạch và quyền lợi cổ đông. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 cho đến khi tìm được đối tác phù hợp.

Thực tế, đây không phải lần đầu Haxaco tìm cách bán khu đất này. Trong quý III/2025, doanh nghiệp từng tổ chức đấu giá khu đất với mức khởi điểm không thấp hơn 1.130 tỷ đồng , tương đương khoảng 180 triệu đồng/m2, song không nhà đầu tư nào quan tâm.

Đến quý IV/2025, toàn bộ giá trị bất động sản đã được chuyển từ danh mục "bất động sản đầu tư" sang "hàng tồn kho" trên báo cáo tài chính.

Lô đất trên có nguồn gốc từ hai thửa liền kề. Cụ thể, vào năm 2022, Haxaco nhận chuyển nhượng khoảng 5.800 m2 từ CTCP Đầu tư N&T và ông Bùi Trung Quân với tổng giá trị tối đa 470 tỷ đồng .

Đến tháng 11/2024, doanh nghiệp tiếp tục mua phần đất còn lại từ ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT công ty và sau đó hợp nhất thành khu đất gần 6.300 m2.

Như vậy, tổng chi phí đầu tư cho thương vụ này vào khoảng 542 tỷ đồng . Nếu bán thành công với giá khởi điểm hồi quý III năm ngoái, Haxaco sẽ ghi nhận khoản lãi gần 600 tỷ đồng .

Động thái bán tài sản diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Haxaco đang chịu nhiều áp lực. Năm 2025, doanh thu hợp nhất của doanh nghiệp giảm 16% so với năm trước, còn khoảng 4.650 tỷ đồng .

Trong khi đó, các chi phí bán hàng, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng, khiến lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 56 tỷ đồng , giảm mạnh so với mức 258 tỷ đồng năm 2024, con cách rất xa so với mục tiêu 260 tỷ đồng .

Lãi ròng sau thuế của doanh nghiệp đạt 39 tỷ đồng , là mức thấp thứ hai trong một thập kỷ, chỉ cao hơn năm 2023.

LỢI NHUẬN HAXACO LAO DỐC NĂM 2025 KQKD theo năm của Haxaco. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

tỷ đồng 78 84 98 51 125 160 240 37 204 39

Ban lãnh đạo Haxaco lý giải kết quả này chủ yếu đến từ việc thị trường ôtô phục hồi chậm, cạnh tranh ngày càng gay gắt. Lượng xe tồn kho lớn buộc các đại lý liên tục giảm giá, tung khuyến mãi sâu, khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng trở nên thận trọng hơn khi mua xe, cân nhắc kỹ chi phí lăn bánh, vận hành và khả năng giữ giá, trong khi vay mua xe vẫn chịu áp lực từ lãi suất.

Muốn lấn sân sang mảng ôtô điện

Bước sang năm 2026, Haxaco đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 200 tỷ đồng , tăng mạnh so với kết quả thực hiện năm 2025.

Doanh nghiệp cho biết sẽ xây dựng các kế hoạch kinh doanh linh hoạt hơn, điều chỉnh chính sách bán hàng, giá bán và chiết khấu nhằm duy trì và củng cố thị phần. Song song đó, công ty sẽ tăng cường kiểm soát hoạt động đầu tư, tài chính, quản trị rủi ro, chủ động xây dựng các kịch bản điều hành để ứng phó với biến động thị trường, đặc biệt tập trung kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Về định hướng dài hạn, Haxaco cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh ôtô, đa dạng hóa danh mục sản phẩm - dịch vụ, đồng thời củng cố và phát triển hệ thống phân phối các thương hiệu Mercedes-Benz, MG cùng các lĩnh vực kinh doanh liên quan, nhằm nâng cao uy tín thương hiệu và niềm tin của khách hàng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông phương án cho phép góp vốn hoặc mua cổ phần các công ty cùng ngành với tổng hạn mức lên tới 500 tỷ đồng , cao hơn đáng kể so với mức 200 tỷ đồng được thông qua trong những năm trước.

Một thương vụ cụ thể được đề cập là kế hoạch nhận chuyển nhượng từ 65% đến 85% vốn tại CTCP Tập đoàn Tương Lai Việt (VFG) - đơn vị đang vận hành chuỗi đại lý phân phối xe điện VinFast trên toàn quốc.

Động thái này được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng hệ sinh thái bán lẻ và dịch vụ hậu mãi của Haxaco sang lĩnh vực ôtô điện, mảng được doanh nghiệp xác định là động lực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn tới.

Theo Haxaco, việc đầu tư vào Tập đoàn Tương Lai Việt sẽ giúp hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, khai thác hiệu quả hệ thống phân phối hiện hữu, mở rộng tệp khách hàng, tối ưu chi phí vận hành và gia tăng giá trị doanh nghiệp.

Haxaco được thành lập năm 2000, là nhà phân phối chính hãng đầu tiên của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Hoạt động chính của công ty bao gồm bán xe mới và xe đã qua sử dụng, cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa, phụ tùng chính hãng, cho thuê và định giá xe Mercedes‑Benz. Sau nhiều năm chỉ kinh doanh xe Mercedes‑Benz, vài năm gần đây, Haxaco đã mở rộng phân phối xe MG.