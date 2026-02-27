PNJ sắp thay tổng giám đốc

Từ đầu quý II, PNJ sẽ có CEO mới khi ông Phan Quốc Công tiếp nhận điều hành, còn ông Lê Trí Thông tiếp tục giữ vai trò Phó chủ tịch HĐQT và theo đuổi kế hoạch đầu tư riêng.

Ông Phan Quốc Công sẽ được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám Đốc PNJ từ ngày 3/4. Ảnh: PNJ.

Theo CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ), từ ngày 3/4, ông Lê Trí Thông sẽ chuyển giao vị trí Tổng giám đốc cho ông Phan Quốc Công.

Sau khi hoàn tất chuyển giao, ông Thông tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch HĐQT, tập trung vào công tác hoạch định chiến lược và định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Theo giới thiệu, ông Phan Quốc Công (sinh năm 1970), có hơn 30 năm kinh nghiệm trong quản trị và điều hành doanh nghiệp. Ông sở hữu bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA), Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) và bằng Kỹ sư Điện. Giai đoạn 1993-2003, ông từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tại Tổng công ty Dệt may Việt Nam, Electrolux Việt Nam, SmithKline Beecham và Nestlé Việt Nam.

Trong giai đoạn 2004-2014, ông là nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc CTCP Hàng Gia Dụng Quốc Tế (ICP), đưa doanh nghiệp từ giai đoạn khởi nghiệp trở thành một trong những công ty hóa mỹ phẩm nội địa lớn tại Việt Nam với các thương hiệu như X-Men, Purité, Thuận Phát.

Từ năm 2015 đến nay, ông chuyển sang lĩnh vực đầu tư và phát triển các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, đồng sáng lập hoặc thành viên HĐQT tại một số doanh nghiệp như Saigon Food, Wakamono, Moonshot Biotech và One Solution Tech. Ông cũng từng là thành viên HĐQT tại PNJ, Mekong Capital và Thế Giới Di Động.

Về lý do rời vị trí điều hành của ông Lê Trí Thông, PNJ cho biết ông Thông có kế hoạch phát triển sự nghiệp theo hướng đầu tư tài chính và tái cấu trúc doanh nghiệp, mong muốn dành thời gian theo đuổi các cơ hội kinh doanh trong những lĩnh vực mới.

Định hướng này đã được ông trao đổi với HĐQT từ năm 2024. Trong hơn hai năm qua, HĐQT PNJ đã chủ động triển khai kế hoạch kế nhiệm, bao gồm phát triển đội ngũ nhân sự, từng bước chuyển giao các vị trí kiêm nhiệm trong Ban điều hành và xây dựng phương án kế nhiệm CEO nhằm đảm bảo tính liên tục, ổn định trong hoạt động.

Ông Lê Trí Thông sinh năm 1979, tốt nghiệp MBA tại Đại học Oxford (Anh) và là Kỹ sư Công nghệ hóa học. Ông có kinh nghiệm làm việc tại nhiều tập đoàn quốc tế và tổ chức trong nước trước khi đảm nhiệm vị trí CEO PNJ từ năm 2018.

Hiện PNJ là doanh nghiệp bán lẻ vàng bạc, đá quý lớn nhất thị trường xét theo số lượng điểm bán, với tổng cộng 431 cửa hàng, gồm 424 cửa hàng PNJ, 3 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 trung tâm kinh doanh sỉ.

Năm vừa qua, doanh thu thuần công ty này đạt 34.976 tỷ đồng . Mảng trang sức tiếp tục là trụ cột, chiếm 81% tổng doanh thu, trong đó bán lẻ chiếm 70% và bán sỉ 11%.

Đáng chú ý, dù doanh thu hợp nhất giảm so với năm 2024, lợi nhuận sau thuế nhà bán lẻ trang sức này vẫn đạt 2.829 tỷ đồng , tăng 34% so với mức lãi kỷ lục của năm ngoái. Với kết quả này, PNJ đã vượt 44% kế hoạch lợi nhuận cả năm được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Nhờ dịch chuyển trong cơ cấu doanh thu khi doanh thu bán lẻ trang sức tăng mạnh trong khi doanh thu vàng 24K giảm đến 43% so với cùng kỳ đã giúp PNJ cải thiện đáng kể hiệu quả kinh doanh. Biên lợi nhuận gộp bình quân năm 2025 đạt 22%, tăng mạnh so với mức 17,6% của năm 2024.