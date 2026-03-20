Cảnh vắng vẻ ở công trường Vành đai 2 TP.HCM sau 3 tháng tái khởi động

Dự án Vành đai 2 TP.HCM được quy hoạch từ năm 2007 với tổng chiều dài hơn 64 km chạy qua các quận 7, 8, 12, Bình Tân, huyện Hóc Môn, Bình Chánh và TP Thủ Đức cũ. Đây là dự án trọng điểm giúp giải tỏa áp lực giao thông khu vực nội thành TP.HCM. Trong ảnh là đoạn 3 có chiều dài gần 2,7 km, nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa (Quốc lộ 1) vẫn chưa có dấu hiệu thi công trở lại.

Đây là một trong 4 đoạn chưa khép kín thuộc dự án Vành đai 2 TP.HCM, đoạn đường dài 2,75 km, rộng 67 m được đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), do Công ty cổ phần Văn Phú Bắc Ái làm chủ đầu tư.

Dự án 2,7 km Vành đai 2 là một trong những dự án giao thông thực hiện theo hình thức BT đình trệ lâu nhất tại TP.HCM.

Do nhiều năm đình trệ, thời gian qua đoạn 3 Vành đai 2 (từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa) rơi vào cảnh hoang hóa, nhiều vật liệu, máy móc thi công nằm trơ trọi, phơi nắng mưa.

Đoạn đường này từng được dự kiến hoàn thành vào năm 2020, nhưng đến nay, công trường vẫn trong tình trạng ngổn ngang dù đã được tái khởi động.

Tại nút giao với đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức cũ) vẫn còn hàng chục hộ dân chưa di dời.

Đây là nút giao khác mức 3 tầng giữa Vành đai 2 và đường Phạm Văn Đồng, với hệ thống cầu vượt nhiều nhánh. Cầu vượt chính trên tuyến Vành đai 2 có bề rộng 12,5-19,5 m, kết nối qua các trục đường Linh Đông, Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân và khu vực Rạch Ngang.

Trong ảnh là đoạn 1 (từ cầu Phú Hữu đến nút giao Bình Thái), nơi không khí thi công diễn ra nhộn nhịp với hàng chục máy móc và công nhân hoạt động liên tục, trái ngược với sự vắng lặng tại đoạn 3.

Đoạn 1 dài khoảng 3,6 km, được đầu tư xây dựng hai đường song hành mỗi bên rộng 18 m (3 làn xe), các nhánh cầu Đường Xuồng và nút giao Bình Thái dạng hoa thị hoàn chỉnh, với tổng mức đầu tư hơn 9.326 tỷ đồng .

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào chiều 18/3, dự án đang được nhà thầu thi công phát quang mặt bằng, khoan cọc nhồi, và đắp nền đường.

Đoạn 1 có tổng diện tích mặt bằng cần thu hồi là 47,66 ha. Đến nay đã tiếp nhận mặt bằng 396/888 trường hợp, tương ứng khoảng 36,5 ha, đạt khoảng 76,6%.

Dự án đề xuất chia 3 đợt ưu tiên bàn giao mặt bằng, trong đó đoạn từ cầu Đường Xuồng đến đường Dương Đình Hội dự kiến hoàn tất trong tháng 3; các khu vực còn lại bàn giao trong tháng 4 và hoàn tất nút giao Bình Thái trong quý II năm nay.

Đối với đoạn 2 (từ nút giao Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng), tổng diện tích cần thu hồi là 13,49 ha. Hiện đã bàn giao 170/262 trường hợp, đạt khoảng 78%.

Công tác bàn giao mặt bằng được chia theo các mốc từ tháng 3 đến tháng 5/2026 nhằm phục vụ thi công các hạng mục chính như cầu Rạch Ngang và nút giao Vành đai 2 - Phạm Văn Đồng. Trong ảnh là nhiều căn nhà trên đường Đỗ Xuân Hợp gần nút giao Bình Thái đã được dỡ bỏ để bàn giao mặt bằng.

Đoạn 2 dài khoảng 2,45 km, xây dựng hai đường song hành, các nhánh cầu Rạch Ngang và nút giao khác mức 3 tầng với đường Phạm Văn Đồng, với tổng mức đầu tư hơn 4.540 tỷ đồng .

Chiều 17/3, trong chuyến kiểm tra hiện trường thi công dự án Vành đai 2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Trong tháng 3 phải hoàn tất công tác thẩm định giá, ký quyết định giao đất để phục vụ triển khai dự án.

