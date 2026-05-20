Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Từ ngày 1/7, lương hưu có thể gần 40 triệu đồng/tháng

  • Thứ tư, 20/5/2026 21:36 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu/tháng từ 1/7 kéo khoản đóng bảo hiểm xã hội tăng, với mức đóng tối đa theo quy định, mức lương hưu cao nhất được hưởng gần 40 triệu đồng/tháng.

Nghị định số 161/2026 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực từ ngày 1/7. Theo đó, mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/ tháng hiện nay sẽ tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Lương hưu có thể nhận gần 40 triệu đồng/tháng

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng. Mức tham chiếu được xác định bằng lương cơ sở.

luong huu anh 1

Tăng lương cơ sở từ 1/7, lương hưu có thể nhận tới gần 40 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa.

Như vậy, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7 thì mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất tăng lên là 2,53 triệu đồng và cao nhất là 50,6 triệu đồng/tháng (tương đương 20 lần mức lương cơ sở - PV)

Theo công thức tính lương hưu, lương hưu cao nhất có thể ở mức 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội tối đa nêu trên, tương đương gần 40 triệu đồng/tháng.

Cùng với đó, các khoản trích theo lương như: Bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn; một số chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở bao gồm: Chế độ thai sản, chế độ ốm đau, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất cũng được điều chỉnh theo lương cơ sở.

Các khoản trợ cấp như trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh khi Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở…

3,4 triệu người được tăng lương hưu từ ngày 1/7

Nghị định số 162/2026 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng có hiệu lực từ ngày 1/7 quy định, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6.

Sau khi tăng 8%, nhóm hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/1/1995 mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng theo 2 hướng.

Hướng thứ nhất, tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Hướng thứ hai, tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng cao hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh nêu trên là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Theo thống kê, hiện nay có khoảng 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp. Với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp trên, kinh phí tăng thêm so với năm 2025 là 10.773 tỷ đồng.

App gọi xe Be tăng giá

Sau 5 năm giữ nguyên biểu giá, Be điều chỉnh cước dịch vụ từ 8/5. Ứng dụng cho biết điều này nhằm góp phần cải thiện thu nhập của tài xế trong bối cảnh chi phí vận hành gia tăng.

17:40 5/5/2026

Quảng Ninh tham vọng thu nhập đầu người cao nhất Việt Nam vào 2030

Quảng Ninh đặt mục tiêu tới 2030 dẫn đầu cả nước về thu nhập bình quân đầu người, chạm mức 20.000 USD/người/năm.

16:04 9/5/2026

Đề xuất giảm nhiều loại thuế cho xăng E10

Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh các loại thuế tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường cho xăng E10 nhằm tạo chênh lệch giá đủ hấp dẫn giữa nhiên liệu sinh học và xăng khoáng.

4 giờ trước

De xuat danh 300 ty dao tao 10.000 CEO hinh anh

Đề xuất dành 300 tỷ đào tạo 10.000 CEO

18 phút trước 21:35 20/5/2026

0

Bộ Tài chính đề xuất từ nay đến 2030, cần 300 tỷ đồng cho chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành. Dự kiến, mức hỗ trợ cho mỗi học viên 20-50 triệu/khóa.

Vi sao gia xang E10 re hon xang RON 95? hinh anh

Vì sao giá xăng E10 rẻ hơn xăng RON 95?

4 giờ trước 17:59 20/5/2026

0

Xăng E10 chính thức được bán đại trà trên toàn quốc từ 1/6 nhưng nhiều hãng lớn đã bán phổ biến từ giữa tháng 5, với mức giá rẻ hơn xăng khoáng RON95.

https://tienphong.vn/tu-ngay-17-luong-huu-co-the-gan-40-trieu-dongthang-post1844898.tpo?gidzl=kqz97A1V9IApLKiPhaWcBR5QJHIrHo4lg5iOHUP8S7xzMnmNunrsAFWE7XFd6IGfzGHF4c8g95yCeril9G

Theo Phan Thiên/Tienphong.vn

lương hưu thu nhập bảo hiểm tiền thưởng

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý