App gọi xe Be tăng giá

  • Thứ ba, 5/5/2026 17:40 (GMT+7)
Sau 5 năm giữ nguyên biểu giá, Be điều chỉnh cước dịch vụ từ 8/5. Ứng dụng cho biết điều này nhằm góp phần cải thiện thu nhập của tài xế trong bối cảnh chi phí vận hành gia tăng.

Be tăng giá cước sau 5 năm. Ảnh: Be.

Hãng gọi xe công nghệ Be vừa thông báo điều chỉnh giá cước các dịch vụ trên ứng dụng từ ngày 8/5.

Cụ thể, tại TP.HCM, giá cước tối thiểu của dịch vụ beBike được niêm yết 13.817 đồng cho 2 km đầu tiên. Mức phí cho mỗi km tiếp theo (từ trên 2 đến 12 km) là 4.633 đồng.

Trong khi đó, dịch vụ beCar 4 có giá khởi điểm 31.501 đồng cho 2 km đầu tiên. Với quãng đường từ trên 2 km đến 12 km, khách hàng sẽ trả 11.805 đồng/km, còn từ trên 12 km trở lên là 10.779 đồng/km.

Tại Hà Nội, giá cước beBike được áp dụng ở mức cao hơn, đạt 14.472 đồng cho 2 km đầu tiên, trong khi phí mỗi km tiếp theo là 4.918 đồng.

Đối với beCar 4, mức giá tối thiểu là 31.704 đồng cho 2 km đầu. Cước phí từ trên 2 km đến 12 km là 10.568 đồng/km và giảm xuống còn 10.040 đồng/km đối với quãng đường trên 12 km.

Theo Be, đây là đợt điều chỉnh giá cước đầu tiên trong suốt 5 năm qua. Động thái diễn ra trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng tăng, đặc biệt là chi phí nhiên liệu. Hãng cho biết đợt điều chỉnh này được kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập của đối tác tài xế với mức tăng dự kiến 2-11% trên mỗi chuyến xe/đơn hàng.

Cùng với việc điều chỉnh giá, hãng khẳng định sẽ tiếp tục nâng cấp chất lượng dịch vụ, phát triển các tính năng công nghệ và triển khai thêm chương trình ưu đãi nhằm tối ưu trải nghiệm cũng như chi phí sử dụng cho khách hàng.

Giá cước mới của Be tại thị trường TP.HCM và Hà Nội. Ảnh: Be.

Theo thông tin công bố, giá cước đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành, nhưng chưa bao gồm các khoản phí như cầu đường, phà, bến bãi, phí sân bay và các phụ phí khác (nếu có). Ngoài mức giá cơ sở, cơ chế giá linh hoạt có thể được áp dụng tùy khu vực và thời điểm khi nhu cầu sử dụng dịch vụ biến động.

Trong trường hợp chuyến xe hoặc đơn hàng kết thúc sớm hơn dự kiến, mức giá vẫn được tính theo chính sách hiện hành. Giá cước cụ thể sẽ được hiển thị trên ứng dụng trước khi khách hàng xác nhận đặt dịch vụ.

Trước đó, hãng gọi xe công nghệ Grab đã thông báo điều chỉnh tăng một số loại phí áp dụng trên nền tảng từ ngày 28/4.

Cụ thể, với dịch vụ GrabBike, phí nền tảng sẽ được nâng lên 3.000 đồng/chuyến, tăng thêm 1.000 đồng so với trước.

Đối với nhóm dịch vụ 4 bánh (không bao gồm GrabTaxi), phí nền tảng được điều chỉnh trong khoảng 5.000-19.000 đồng/chuyến, tùy thuộc khu vực đón khách và quãng đường di chuyển. So với trước, mức tăng dao động 1.000-5.000 đồng/chuyến.

Bên cạnh đó, Grab cũng điều chỉnh phí dịch vụ cộng thêm đối với dịch vụ giao nhận. Với GrabExpress, phí này sẽ nằm trong khoảng 4.000-11.000 đồng tùy loại hình. Trong khi đó, dịch vụ gọi đồ ăn GrabFood và đi chợ hộ GrabMart áp dụng mức phí 4.000 hoặc 6.000 đồng/đơn, tùy mô hình hợp tác.

Trước khi điều chỉnh, phí dịch vụ của GrabExpress phổ biến ở mức 3.000-10.000 đồng, còn GrabFood và GrabMart dao động quanh 3.000-6.000 đồng/đơn. Như vậy, mặt bằng phí mới đã được nâng lên đáng kể ở một số dịch vụ.

Giải thích về động thái này, đại diện Grab cho biết việc điều chỉnh nhằm đảm bảo duy trì hoạt động vận hành của nền tảng, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến kỹ thuật, tăng thêm nhiều tính năng cũng như các chương trình ưu đãi.

Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh nguồn thu từ việc tăng phí sẽ được tái đầu tư vào các chính sách hỗ trợ dành cho tài xế trên toàn quốc.

Minh Khánh

    Grab

    Grab (trước đây gọi là GrabTaxi) là công ty công nghệ cung cấp dịch vụ vận chuyển và đi lại tại Malaysia, Singapore và các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Grab hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ tương tự Uber. Mặc dù ban đầu hoạt động với xe ôtô giống Uber tại Malaysia và Singapore, để phù hợp với tình trạng kẹt xe ở nhiều thành phố, Grab đã triển khai thêm dịch vụ GrabBike với phương tiện là xe gắn máy tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.

    Bạn có biết: TP. Hồ Chí Minh là nơi đầu tiên Grab triển khai thử nghiệm dịch vụ GrabBike vào tháng 11/2014

    • Thành lập: 2012
    • Người sáng lập: Anthony Tan, Tan Hooi Ling
    • Trụ sở chính: Singapore

17:34 5/5/2026

17:25 5/5/2026

