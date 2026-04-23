Grab tăng phí

Phí nền tảng của dịch vụ GrabBike được nâng lên 3.000 đồng/chuyến. Ảnh: Phương Lâm.

Hãng gọi xe công nghệ Grab mới đây thông báo sẽ điều chỉnh tăng một số loại phí áp dụng trên nền tảng từ ngày 28/4.

Cụ thể, với dịch vụ GrabBike, phí nền tảng sẽ được nâng lên 3.000 đồng/chuyến, tăng thêm 1.000 đồng so với trước.

Đối với nhóm dịch vụ 4 bánh (không bao gồm GrabTaxi), phí nền tảng được điều chỉnh trong khoảng 5.000-19.000 đồng/chuyến, tùy thuộc vào khu vực đón khách và quãng đường di chuyển. So với trước, mức tăng dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/chuyến.

Bên cạnh đó, Grab cũng điều chỉnh phí dịch vụ cộng thêm đối với dịch vụ giao nhận. Với GrabExpress, phí này sẽ nằm trong khoảng 4.000-11.000 đồng tùy loại hình. Trong khi đó, dịch vụ gọi đồ ăn GrabFood và đi chợ hộ GrabMart áp dụng mức phí 4.000 hoặc 6.000 đồng/đơn, tùy theo mô hình hợp tác.

Trước khi điều chỉnh, phí dịch vụ của GrabExpress phổ biến ở mức 3.000-10.000 đồng, còn GrabFood và GrabMart dao động quanh 3.000-6.000 đồng/đơn. Như vậy, mặt bằng phí mới đã được nâng lên đáng kể ở một số dịch vụ.

Giải thích về động thái này, đại diện Grab cho biết việc điều chỉnh nhằm đảm bảo duy trì hoạt động vận hành của nền tảng, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến kỹ thuật, tăng thêm nhiều tính năng cũng như các chương trình ưu đãi.

Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh nguồn thu từ việc tăng phí sẽ được tái đầu tư vào các chính sách hỗ trợ dành cho tài xế trên toàn quốc.

Phí nền tảng là khoản thu được áp dụng nhằm duy trì hệ thống, vận hành ứng dụng và phát triển các tính năng mới. Ngoài khoản phí này, người dùng khi sử dụng dịch vụ vẫn phải thanh toán cước chuyến đi dựa trên quãng đường và thời gian di chuyển, kèm theo các chi phí phát sinh khác như phí cầu đường (nếu có), phụ phí giờ cao điểm, phụ phí thời tiết hoặc điều chỉnh giá theo cung - cầu tại từng thời điểm.