Grab tăng phí

  • Thứ năm, 23/4/2026 18:36 (GMT+7)
Grab sẽ điều chỉnh tăng một số loại phí nền tảng và phí dịch vụ từ ngày 28/4, áp dụng cho nhiều dịch vụ trên ứng dụng.

Phí nền tảng của dịch vụ GrabBike được nâng lên 3.000 đồng/chuyến. Ảnh: Phương Lâm.

Hãng gọi xe công nghệ Grab mới đây thông báo sẽ điều chỉnh tăng một số loại phí áp dụng trên nền tảng từ ngày 28/4.

Cụ thể, với dịch vụ GrabBike, phí nền tảng sẽ được nâng lên 3.000 đồng/chuyến, tăng thêm 1.000 đồng so với trước.

Đối với nhóm dịch vụ 4 bánh (không bao gồm GrabTaxi), phí nền tảng được điều chỉnh trong khoảng 5.000-19.000 đồng/chuyến, tùy thuộc vào khu vực đón khách và quãng đường di chuyển. So với trước, mức tăng dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/chuyến.

Bên cạnh đó, Grab cũng điều chỉnh phí dịch vụ cộng thêm đối với dịch vụ giao nhận. Với GrabExpress, phí này sẽ nằm trong khoảng 4.000-11.000 đồng tùy loại hình. Trong khi đó, dịch vụ gọi đồ ăn GrabFood và đi chợ hộ GrabMart áp dụng mức phí 4.000 hoặc 6.000 đồng/đơn, tùy theo mô hình hợp tác.

Trước khi điều chỉnh, phí dịch vụ của GrabExpress phổ biến ở mức 3.000-10.000 đồng, còn GrabFood và GrabMart dao động quanh 3.000-6.000 đồng/đơn. Như vậy, mặt bằng phí mới đã được nâng lên đáng kể ở một số dịch vụ.

Giải thích về động thái này, đại diện Grab cho biết việc điều chỉnh nhằm đảm bảo duy trì hoạt động vận hành của nền tảng, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến kỹ thuật, tăng thêm nhiều tính năng cũng như các chương trình ưu đãi.

Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh nguồn thu từ việc tăng phí sẽ được tái đầu tư vào các chính sách hỗ trợ dành cho tài xế trên toàn quốc.

Phí nền tảng là khoản thu được áp dụng nhằm duy trì hệ thống, vận hành ứng dụng và phát triển các tính năng mới. Ngoài khoản phí này, người dùng khi sử dụng dịch vụ vẫn phải thanh toán cước chuyến đi dựa trên quãng đường và thời gian di chuyển, kèm theo các chi phí phát sinh khác như phí cầu đường (nếu có), phụ phí giờ cao điểm, phụ phí thời tiết hoặc điều chỉnh giá theo cung - cầu tại từng thời điểm.

Tài xế Grab sắp có 'trợ lý cá nhân'

Tại sự kiện GrabX 2026, nền tảng này đã giới thiệu một loạt tính năng mới ứng dụng AI nhằm hỗ trợ đối tác tài xế và người dùng, trong đó có tính năng tương tự trợ lý cá nhân.

16:36 12/4/2026

App gọi xe, sàn TMĐT hỗ trợ tiền xăng cho tài xế, người dùng

Các nền tảng công nghệ quyết định chi ngân sách hỗ trợ người dùng và tài xế nhằm giữ chân hệ sinh thái trong giai đoạn chi phí vận hành và tiêu dùng tăng mạnh.

19:04 21/3/2026

FPT lãi hơn 2.800 tỷ đồng quý I

FPT ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 2.800 tỷ đồng trong quý I/2026, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025, qua đó hoàn thành 24% kế hoạch cả năm.

9 giờ trước

Minh Khánh

    Grab (trước đây gọi là GrabTaxi) là công ty công nghệ cung cấp dịch vụ vận chuyển và đi lại tại Malaysia, Singapore và các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Grab hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ tương tự Uber. Mặc dù ban đầu hoạt động với xe ôtô giống Uber tại Malaysia và Singapore, để phù hợp với tình trạng kẹt xe ở nhiều thành phố, Grab đã triển khai thêm dịch vụ GrabBike với phương tiện là xe gắn máy tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.

    Bạn có biết: TP. Hồ Chí Minh là nơi đầu tiên Grab triển khai thử nghiệm dịch vụ GrabBike vào tháng 11/2014

    • Thành lập: 2012
    • Người sáng lập: Anthony Tan, Tan Hooi Ling
    • Trụ sở chính: Singapore

Con trai ong Bui Thanh Nhon lam Chu tich HDQT Novaland hinh anh

Con trai ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch HĐQT Novaland

15 phút trước 19:39 23/4/2026

Novaland vừa bầu ông Bùi Cao Nhật Quân làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031. Trong khi đó, ông Bùi Thành Nhơn đảm nhiệm vai trò tại Ủy ban Chiến lược - ESG, tập trung định hướng dài hạn.

