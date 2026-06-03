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Kinh doanh

Hàng Made in Vietnam xuất khẩu qua Amazon tăng mạnh

  • Thứ tư, 3/6/2026 09:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hàng hóa Made in Vietnam ngày càng được thế giới ưa chuộng, trong đó, nội thất gỗ và quà tặng cá nhân hóa đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao trên Amazon.

Sản phẩm Made in Vietnam tăng mạnh xuất khẩu xuyên biên giới thông qua Amazon. Ảnh: Reuters.

Cuối năm ngoái, ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling Đông Nam Á, cho biết Amazon đã và đang xây dựng nền tảng để hỗ trợ Việt Nam vươn lên trong lĩnh vực thương mại điện tử toàn cầu. Chiến lược trong năm 2026 là đưa Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử chất lượng cao của Đông Nam Á.

Tại hội nghị Xuất khẩu qua thương mại điện tử 2026 với chủ đề "Sẵn sàng cất cánh - Tăng trưởng toàn cầu" diễn ra tại TP.HCM ngày 2/6, Amazon tiếp tục cam kết đồng hành cùng Việt Nam củng cố vị thế này.

Theo số liệu được Amazon công bố, trong năm 2025, số lượng sản phẩm từ các đối tác bán hàng Việt trên nền tảng này đã tăng gần 35%, trong khi doanh thu từ các sản phẩm mang thương hiệu Việt tăng hơn 40%. Số lượng nhà bán hàng Việt Nam đạt doanh số trên 1 triệu USD mỗi năm cũng tăng 60% so với năm trước.

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Ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling Đông Nam Á, chia sẻ tại sự kiện Xuất khẩu qua thương mại điện tử 2026. Ảnh: Thảo Liên.

Đại diện Amazon Global Selling cho biết tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn tới không chỉ được quyết định bởi quy mô sản lượng, mà còn bởi năng lực của doanh nghiệp trong việc tạo ra những sản phẩm khác biệt, xây dựng thương hiệu được người tiêu dùng toàn cầu tin tưởng.

Ông Larry Hu cũng cho biết ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam chuyển mình từ vai trò sản xuất truyền thống sang đổi mới sáng tạo, tiếp cận trực tiếp với khách hàng trên toàn thế giới.

Để hỗ trợ giai đoạn tăng trưởng này, Amazon Global Selling Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục đầu tư phát triển năng lực cho nhà bán hàng, tăng cường hệ thống logistics, phát triển các giải pháp bán hàng thế hệ mới và triển khai các chiến lược tăng trưởng theo ngành hàng.

Tại hội nghị, Amazon đã cung cấp giải pháp bán hàng thế hệ mới, tích hợp AI. Dựa trên công cụ này, nhà bán hàng có thể tìm kiếm cơ hội thị trường, nhận diện các xu hướng tăng trưởng phù hợp với ngành hàng và mở rộng tiếp cận khách hàng quốc tế.

Đánh giá về các ngành hàng giàu tiềm năng và từng bước có tên tuổi trên thị trường quốc tế, Amazon Global Selling Việt Nam cho biết nội thất gỗ và quà tặng cá nhân hóa đang là hai nhóm sản phẩm ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực trên nền tảng.

Đối với nội thất gỗ, ông Larry Hu phân tích đây là lĩnh vực mà Việt Nam vốn đã mạnh về năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng. Thông qua xuất khẩu thương mại điện tử theo mô hình B2C, ngành hàng được dự báo tăng trưởng nhanh gấp hai lần so với tốc độ tăng trưởng chung của xuất khẩu nội thất giai đoạn 2024-2029.

Trong khi đó, nhóm quà tặng cá nhân hóa (thời trang, đồ gia dụng hay các sản phẩm làm đẹp và phong cách sống) được thúc đẩy bởi thị trường toàn cầu ưa chuộng các sản phẩm độc bản để kể câu chuyện riêng.

Ông Larry Hu đánh giá với lợi thế về năng lực thiết kế, khả năng sản xuất theo yêu cầu với tốc độ nhanh, cùng việc tận dụng hiệu quả bán hàng trên nền tảng, các nhà bán hàng Việt Nam thuộc nhóm ngành quà tặng cá nhân hóa sẽ thuận lợi xây dựng thương hiệu khác biệt, sản phẩm giàu tính kể chuyện để kết nối trực tiếp với người tiêu dùng thế giới.

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    Thảo Liên

    Made in Vietnam Amazon Amazon xuất khẩu nội thất gỗ

    • Amazon

      Amazon

      Amazon.com là một công ty thương mại điện tử và điện toán đám mây của Mỹ được thành lập bởi Jeff Bezos. Công ty là nhà bán lẻ online lớn nhất trên thế giới theo doanh thu và vốn hóa thị trường, đứng thứ hai sau Alibaba Group về tổng doanh thu. Trang web amazon.com bắt đầu như là một hiệu sách trực tuyến, sau đó đa dạng hóa để bán đĩa, tải video, nhạc, may mặc, đồ gỗ, thực phẩm, đồ chơi, đồ trang sức và rất nhiều sản phẩm khác. Amazon ngày nay còn sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng (máy đọc sách Kindle, Fire TV,...) và là nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng điện toán đám mây lớn nhất thế giới.

      Bạn có biết: Amazon ban đầu được đặt tên là Cadabra nhưng tên này đã được thay đổi khi người ta phát hiện ra tên này dễ nhầm lẫn với "Cadaver" (tử thi)

      • Thành lập: 05/07/1994
      • Người sáng lập: Jeff Bezos
      • Trụ sở chính: Seattle, Washington, Mỹ
      • Mã niêm yết: AMZN

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