Tài xế Grab sắp có 'trợ lý cá nhân'

Tại sự kiện GrabX 2026, nền tảng này đã giới thiệu một loạt tính năng mới ứng dụng AI nhằm hỗ trợ đối tác tài xế và người dùng, trong đó có tính năng tương tự trợ lý cá nhân.

Một số tính năng áp dụng AI sẽ được Grab triển khai tại Việt Nam vào nửa cuối năm nay. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong bối cảnh chi phí phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng gia tăng, Grab cho biết vẫn sẽ cung cấp miễn phí toàn bộ công cụ AI cho tài xế và nhà bán, đồng thời tự đảm nhận chi phí vận hành hệ thống này.

“AI chất lượng cao không hề rẻ, nhưng cũng không nên là một đặc quyền chỉ dành cho những người có khả năng chi trả", CEO Anthony Tan nói tại sự kiện GrabX 2026.

Theo doanh nghiệp, cách tiếp cận này nhằm giải quyết bài toán hiệu suất trong hệ sinh thái, đặc biệt là việc giảm thời gian chờ, tối ưu điều phối và cải thiện thu nhập cho đối tác vận hành.

Các công cụ trên được xây dựng dựa trên “Intelligence Layer” - hệ thống AI nội bộ của Grab, phát triển từ dữ liệu hơn 20 tỷ chuyến xe và đơn hàng. Nền tảng này liên tục phân tích các yếu tố như thời tiết, tình trạng giao thông, hành vi người dùng hay hoạt động của nhà hàng để đưa ra các quyết định điều phối theo thời gian thực.

Bài toán thời gian và thu nhập của đối tác

Trong khuôn khổ sự kiện tổ chức tại Jarkata, Indonesia, Grab cũng công bố 13 tính năng mới ứng dụng AI, tập trung vào việc đơn giản hóa quá trình ra quyết định và giảm số bước thao tác trong trải nghiệm người dùng.

Trong số các sản phẩm được giới thiệu, Group Ride cho phép nhiều hành khách đi chung một chuyến xe nếu có lộ trình tương tự. Hệ thống AI sẽ tự động điều phối hành trình và tính toán chi phí cho từng người dựa trên quãng đường, thời gian di chuyển và điều kiện giao thông.

Một tính năng khác là Grab More, cho phép người dùng đặt thêm món từ nhà hàng lân cận vào đơn hàng hiện tại mà không phát sinh thêm phí giao hàng. Hệ thống sẽ xử lý việc điều phối để các đơn được giao cùng thời điểm.

Ở mảng bản đồ, GrabMaps được phát triển theo hướng hỗ trợ ra quyết định, không chỉ dừng ở việc chỉ đường mà còn đưa ra gợi ý về thời điểm xuất phát, phương tiện di chuyển và lựa chọn khi đến nơi.

Trong khi đó, Grab AI Assistant được xây dựng như một trợ lý cá nhân, cho phép người dùng tương tác bằng hội thoại để tìm kiếm, đề xuất và đặt dịch vụ. Người dùng có thể đưa ra yêu cầu như tổ chức một buổi ăn uống, hệ thống sẽ gợi ý nhà hàng phù hợp và thực hiện đặt chỗ. Tính năng này dự kiến triển khai tại thị trường Việt Nam vào cuối năm.

Theo Grab, các sản phẩm này đều sử dụng chung một hệ thống dữ liệu và mô hình dự báo với mục tiêu chuyển phần lớn quá trình xử lý sang phía hệ thống thay vì để người dùng tự thao tác.

CEO Anthony Tan cho biết Grab là bên chịu toàn bộ chi phí liên quan đến AI. Ảnh: Grab.

Bên cạnh trải nghiệm người dùng, phần lớn nội dung tại GrabX 2026 tập trung vào việc cải thiện hiệu suất vận hành cho tài xế và nhà bán.

Theo CEO Anthony Tan, một trong những vấn đề hiện tại là tài xế thường tốn khoảng 10% thời gian làm việc để tìm nhà hàng trong các trung tâm thương mại hoặc chờ khách tại các tòa nhà văn phòng. Đây là khoảng thời gian “chết”, ảnh hưởng đến khả năng tạo ra thu nhập của tài xế.

Để xử lý vấn đề này, Grab cho biết đang phát triển các giải pháp kết hợp giữa AI và phần cứng, bao gồm robot hỗ trợ giao nhận và hệ thống camera giám sát. Các thiết bị này được thiết kế để thực hiện một số công đoạn như tìm kiếm vị trí nhà hàng hoặc kiểm tra quy trình chế biến, từ đó giảm thời gian chờ và tối ưu quy trình, giúp tài xế có thể nhanh chóng chuyển sang cuốc xe tiếp theo.

“Quan trọng hơn, chúng tôi cung cấp toàn bộ các công cụ này miễn phí. Grab là bên chịu toàn bộ chi phí liên quan đến AI”, người đứng đầu Grab nhấn mạnh.

AI là công cụ hỗ trợ người dùng

Ở góc độ phần mềm, các công cụ AI được phát triển theo hướng hỗ trợ ra quyết định. Trao đổi với báo chí, ông Philipp Kandal, Giám đốc Sản phẩm Grab, cho biết hệ thống hiện có thể cung cấp gợi ý cụ thể cho tài xế, chẳng hạn khu vực nên hoạt động vào từng thời điểm trong ngày.

Giải thích rõ hơn về cách tiếp cận, ông Philipp Kandal cho rằng điểm khác biệt không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở cách AI được thiết kế để phù hợp với thực tế vận hành của tài xế và nhà bán. Ông chia sẻ một trong những phản hồi phổ biến nhất từ đối tác là yếu tố công bằng trong cách hệ thống vận hành.

“Đây là điều chúng tôi nghe rất nhiều từ tài xế và nhà bán. Họ đánh giá cao việc hệ thống hoạt động ổn định, có thể dự đoán được và không có cảm giác bị đối xử khác biệt”, ông nói.

Giám đốc Sản phẩm Grab cho biết sự kết hợp giữa con người và AI là yếu tố tạo ra hiệu quả trong vận hành. Ảnh: Nhật Minh.

Trong nhiều trường hợp, chính sự nhất quán của thuật toán lại là yếu tố khiến đối tác tin tưởng và gắn bó hơn với nền tảng. Tuy nhiên, hạn chế trước đây nằm ở việc khiến người dùng khó hiểu được cơ chế phía sau.

Với việc tích hợp AI, Grab bắt đầu mở ra khả năng tương tác 2 chiều. Thay vì chỉ nhận kết quả điều phối, tài xế có thể đặt câu hỏi trực tiếp và nhận được giải thích cụ thể.

“Trước đây, tài xế không thể hỏi hệ thống vận hành như thế nào. Còn bây giờ, họ có thể trao đổi trực tiếp, ví dụ sáng nay nên hoạt động ở khu vực nào, hay buổi chiều nên di chuyển về đâu”, ông Kandal lưu ý.

Bên cạnh đó, Grab cũng điều chỉnh các mô hình AI theo từng thị trường, bao gồm ngôn ngữ, cách diễn đạt và thói quen giao tiếp của người dùng. Việc “bản địa hóa” này được xem là yếu tố cần thiết để các công cụ không chỉ chính xác về mặt dữ liệu mà còn dễ sử dụng trong thực tế.

Về thông tin Grab đang nghiên cứu triển khai tính năng Tap to Pay tại Việt Nam vào năm 2027 đại diện tập đoàn cho biết việc triển khai các tính năng tài chính sẽ phụ thuộc vào quy định pháp lý tại từng thị trường. Tại Việt Nam, doanh nghiệp chưa công bố chi tiết kế hoạch hợp tác với các đơn vị trung gian thanh toán, nhưng khẳng định sẽ tuân thủ các quy định liên quan.

Trước đây, Grab từng hợp tác với Moca để triển khai ví điện tử trên ứng dụng, tuy nhiên dịch vụ này đã dừng hoạt động. Hiện người dùng có thể thanh toán bằng tiền mặt, thẻ ngân hàng hoặc các ví điện tử như MoMo và ZaloPay.