Giá dầu giảm, vàng trồi sụt

Khả năng Mỹ và Iran đạt thỏa thuận đã kéo giá dầu thô giảm hơn 3%, trong khi giá vàng thế giới nhích nhẹ sau nhiều phiên rớt mạnh.

Kết phiên 12/6, kim loại quý nhích nhẹ 7,6 USD lên 4.218 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Sau khi phục hồi gần 200 USD từ vùng đáy trước đó, trong phiên giao dịch 12/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên 4.245 USD /ounce, trước khi giảm xuống 4.176 USD /ounce. Đến khi kết phiên, kim loại quý nhích nhẹ 7,6 USD lên 4.218 USD /ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai của Mỹ tăng 3% và chốt phiên ở 4.238,8 USD /ounce.

Tuy nhiên tính chung trong một tuần, mặt hàng này đã trải qua nhiều phiên "sập giá" mạnh và đã mất 2,3% giá trị.

Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 1,2% lên 68,14 USD /ounce. Palladium tăng 0,7% lên 1.281,04 USD /ounce. Còn bạch kim giảm 0,8% xuống 1.706,9 USD /ounce.

Kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2, giá vàng chịu sức ép do lo ngại lạm phát khi giá dầu tăng sẽ khiến các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn. Dù vàng thường được xem là kênh phòng hộ lạm phát, lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lợi suất như vàng.

Hiện, ngân hàng UBS đã hạ dự báo giá vàng, cảnh báo rằng việc Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất có thể kéo giá vàng về vùng 3.850- 4.000 USD /ounce trong ngắn hạn.

Mặt khác, giá dầu tiếp tục giảm sau khi xuất hiện thông tin rằng Mỹ và Iran có thể ký một biên bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột ở vùng Vịnh ngay trong ngày 14/6, theo một nguồn tin của Reuters. Tuy nhiên, hãng thông tấn Fars của Iran đã bác bỏ thông tin này.

Cụ thể, dầu thô WTI của Mỹ giảm 3,2%, đóng cửa ở mức 84,88 USD /thùng. Còn hợp đồng dầu Brent, chuẩn tham chiếu của thị trường quốc tế, mất 3,4%, chốt phiên ở 87,33 USD /thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu đã giảm khoảng 6%, nhưng vẫn cao hơn 20% so với thời điểm trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28/2.

Ở thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số đều đóng cửa tăng điểm trong phiên 12/6 khi nhà đầu tư tiếp tục đặt kỳ vọng vào một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, đồng thời cổ phiếu SpaceX bùng nổ trong ngày giao dịch đầu tiên, trở thành thương vụ niêm yết lớn nhất lịch sử Phố Wall.

Kết phiên, chỉ số Dow Jones tăng 353,51 điểm (+0,7%) lên 51.202,26 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 37,16 điểm (+0,5%) lên 7.431,46 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 79,18 điểm (+0,31%) lên 25.888,84 điểm.

Như vậy, cả 3 chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đều kết thúc tuần với mức tăng khoảng 7%, qua đó phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư. Tuy nhiên, các quỹ đầu tư cổ phiếu Mỹ đã ghi nhận tuần rút vốn đầu tiên trong 3 tuần gần đây. Bên cạnh đó, chỉ số công nghệ đã xác nhận bước vào vùng điều chỉnh trong tuần này.

Về tình hình địa chính trị, Mỹ và Iran đều phát tín hiệu cho thấy một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước đang đến rất gần. Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết dự thảo thỏa thuận đã được xây dựng và nhận được sự đồng thuận từ cả hai phía.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhiều lần tuyên bố kể từ giữa tháng 3 rằng một thỏa thuận với Iran để kết thúc chiến sự đang ở rất gần.

Hiện tại, theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch định giá 57% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trước tháng 12.