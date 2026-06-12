Giá vàng tăng gần 10 triệu/lượng chỉ sau một ngày

Sau nhiều phiên lao dốc, giá vàng trong nước bất ngờ bật tăng mạnh trong ngày 12/6, với giá vàng miếng SJC phục hồi tới 9 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC đã hồi phục về mốc 145,4 triệu đồng/lượng. Ảnh: Việt Linh.

Khép lại phiên giao dịch ngày 12/6, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng mạnh lên 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ghi nhận mức phục hồi 9 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 7 triệu đồng ở chiều bán so với cuối phiên trước đó (ngày 11/6).

Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua và bán đã được thu hẹp xuống còn 3 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu so với phiên sáng cùng ngày.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ngang bằng với SJC.

Đà tăng của vàng miếng bắt đầu từ chiều 11/6 với liên tiếp 4 lần điều chỉnh tăng giá. Tính đến nay, giá vàng miếng đã tăng tổng cộng khoảng 11,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 9,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Dù phục hồi mạnh trong hai ngày gần đây, vàng miếng vẫn chưa thể lấy lại những gì đã mất từ đợt điều chỉnh sâu trong nửa đầu tháng 6. Từ ngày 1-11/6, giá vàng miếng SJC đã giảm gần 23 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, trước khi bật tăng mạnh hôm nay.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC DẦN HỒI PHỤC Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.7 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng bật tăng mạnh trong phiên 12/6 với mức tăng lên tới 8 triệu đồng/lượng tại các doanh nghiệp. Sau điều chỉnh, Công ty SJC đóng cửa giao dịch vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng. PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải dừng giao dịch quanh mức 142,4 - 145,4 triệu/lượng, trong khi DOJI ở mức 143 - 146 triệu/lượng còn Mi Hồng tại 144 - 145,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện dao động quanh 4.200 USD /ounce, tăng khoảng 20 USD /ounce so với buổi sáng cùng ngày. Sau khi có thời điểm lao dốc xuống dưới ngưỡng 4.100 USD /ounce, giá vàng thế giới đang dần phục hồi trở lại.

Nhận định về triển vọng thị trường, ông Thorsten Polleit, Giáo sư danh dự ngành Kinh tế tại Đại học Bayreuth cho rằng xu hướng tăng giá dài hạn của vàng vẫn chưa bị phá vỡ, ngay cả khi thị trường tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn.

Theo vị chuyên gia, việc giá vàng giảm xuống dưới 4.000 USD /ounce, thậm chí về quanh 3.900 USD /ounce, không phải là yếu tố đáng lo ngại đối với các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn từ 5 năm trở lên.