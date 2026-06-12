Giá vàng trong nước tăng hơn 3 triệu/lượng sáng nay

Sau 4 nhịp tăng liên tiếp vào chiều 11/6, giá vàng miếng SJC nối dài đà phục hồi trong sáng 12/6 để trở lại mốc trên 141 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng trong nước đã tăng tổng cộng 5,4 triệu đồng so với cùng giờ giao dịch hôm qua (11/6). Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch sáng 12/6, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã điều chỉnh giá vàng miếng tăng vọt 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 3 triệu đồng ở chiều bán, hiện niêm yết ở mức 136,7 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

So với đầu ngày 11/6, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng tổng cộng 5,4 triệu đồng. Dù vậy, chênh lệch giữa giá mua - bán vẫn bị neo ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng sáng nay cũng đồng loạt nâng giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Trước đó, trong 10 ngày đầu tháng 6, giá vàng miếng chủ yếu diễn biến theo xu hướng giảm. Tính trong giai đoạn 1-11/6, giá vàng miếng SJC đã mất gần 23 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Đến phiên 11/6, sau khi giảm mạnh vào buổi sáng, giá vàng bất ngờ đảo chiều tăng liên tiếp 4 nhịp trong phiên chiều và duy trì đà đi lên đến hiện tại.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC DẦN HỒI PHỤC Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 136.7 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 141.4

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn 99,99% cũng tăng mạnh sáng nay. Công ty SJC tăng đã thêm 3 triệu đồng/lượng, đưa giá giao dịch mặt hàng này lên 137,8 - 142,3 triệu đồng/lượng. Tại Phú Quý, DOJI và PNJ, giá vàng nhẫn sáng nay đồng loạt tăng hơn 3 triệu đồng, lần lượt giao dịch tại 138,2 - 142,4 triệu/lượng; 138 - 142,5 triệu/lượng và 137,9 - 142,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng nâng giá vàng nhẫn lên mức cao nhất thị trường ở 137,8 - 142,8 triệu đồng/lượng, cũng cao hơn 3 triệu đồng so với hôm qua. Công ty Mi Hồng cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn 999 lên 139 - 141,5 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của giá vàng trong nước chủ yếu được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực của thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới hiện phục hồi lên 4.191 USD /ounce, tăng hơn 90 USD chỉ sau một ngày giao dịch.

Kim loại quý đi lên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hủy kế hoạch tấn công Iran, chỉ vài giờ sau khi đưa ra các phát biểu cứng rắn được công bố. Thông tin trên đã góp phần làm dịu bớt lo ngại địa chính trị. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 hiện giảm xuống còn 62%, thấp hơn mức 69% ghi nhận trước đó.

Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế và phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 133,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng thế giới hiện vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 8 triệu đồng/lượng.