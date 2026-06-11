Giá vàng trong nước giảm hơn 20 triệu đồng chỉ sau một tuần

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Giá vàng trong nước vẫn chưa ngừng giảm, hiện đã rớt xuống vùng 136 triệu đồng/lượng. Ảnh: Việt Linh.
Sáng nay (11/6), các doanh nghiệp vàng bạc lớn trong nước như Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở vùng 131 - 136 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm 2,3 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước (10/6).
Đáng chú ý, trong 3 ngày giao dịch vừa qua, chênh lệch giá mua - bán vàng miếng đã bị đẩy lên mức kỷ lục tới 5 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người vừa mua vàng thời điểm này sẽ lập tức lỗ ngay 5 triệu đồng mỗi lượng chưa kể đà suy giảm liên tục của giá mặt hàng này.
Trên biểu đồ giá hàng ngày, chỉ trong một tuần giao dịch gần nhất, giá vàng miếng trong nước đã giảm tới 21 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm ròng tới 13%. Đây cũng là vùng giá thấp nhất mà vàng miếng SJC ghi nhận kể từ tháng 10/2025. Cộng thêm chênh lệch giá mua - bán, người mua vàng miếng đã lỗ tới 26 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 7 ngày qua.
Còn nếu tính từ đỉnh giá gần 191 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 3, giá vàng miếng hiện đã “bốc hơi” 55 triệu đồng mỗi lượng, tương ứng mức giảm ròng gần 30%. Diễn biến giảm mạnh của vàng miếng đã khiến tất cả những người mua vàng, kể cả những người cố gắng bắt đáy từ mức 150 triệu đồng/lượng hay 140 triệu đồng/lượng đều đang thua lỗ.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM THÊ THẢM
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
|8/4
|9/4
|10/4
|11/4
|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|24/4
|25/4
|26/4
|27/4
|28/4
|29/4
|30/4
|1/5
|2/5
|3/5
|4/5
|5/5
|6/5
|7/5
|8/5
|9/5
|10/5
|11/5
|12/5
|13/5
|14/5
|15/5
|16/5
|17/5
|18/5
|19/5
|20/5
|21/5
|22/5
|23/5
|24/5
|25/5
|26/5
|27/5
|28/5
|29/5
|30/5
|31/5
|1/6
|2/6
|3/6
|4/6
|5/6
|6/6
|7/6
|8/6
|9/6
|10/6
|11/6
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|131
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|136
Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận biến động giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng nay. Công ty SJC hiện neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ quanh vùng 130,9 - 135,9 triệu đồng/lượng, giảm hơn 2 triệu đồng so với giá chốt phiên 10/6.
Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn ở 131 - 136 triệu đồng/lượng, giảm 2,3 triệu đồng. Đây cũng là mức giá giao dịch của vàng nhẫn tròn trơn tại các thương hiệu lớn khác như PNJ, DOJI.
Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện cùng neo giá vàng nhẫn tròn trơn ở 132,2 - 137,2 triệu/lượng, trong khi Công ty Mi Hồng đang giao dịch sản phẩm vàng nhẫn 999 với người dân ở mức 132 - 134,5 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá vàng nhẫn tại nhóm doanh nghiệp này đều đã giảm hơn 2 triệu đồng.
Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn trong một tuần qua cũng đã mất trên 20 triệu đồng mỗi lượng, đẩy người mua vàng vào khoản lỗ nặng chỉ trong thời gian ngắn.
Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước sáng nay chủ yếu chịu tác động từ đà suy yếu của giá vàng thế giới.
Trong phiên giao dịch 10/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay đã giảm hơn 188 USD xuống 4.070,3 USD/ounce. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ chốt phiên giảm 3,6%, xuống 4.133,3 USD/ounce.
Trong phiên đang diễn ra, giá vàng tiếp tục ghi nhận đà đi xuống, hiện chỉ dao động quanh mức 4.050 USD/ounce, thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.
Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 127 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 8-9 triệu đồng mỗi lượng.
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