Giá vàng miếng SJC sắp 'thủng' mốc 141 triệu đồng/lượng

Các doanh nghiệp đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC hơn 2 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng ngày 10/6, kéo giá bán mặt hàng này sắp rớt thủng mốc 141 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 136,3 - 141,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch vẫn đang neo ở mức cao 5 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng giảm giá vàng miếng về ngang bằng với SJC.

Phiên giảm giá của vàng miếng hôm nay nối dài thêm đợt giảm mạnh của vàng miếng trong tuần này. Trước đó trong phiên giao dịch ngày 8/6, mặt hàng này ghi nhận mức giảm hơn 7 triệu đồng/lượng rồi đi ngang trong phiên giao dịch ngày 9/6.

Như vậy cộng thêm mức giảm vào hôm nay, vàng miếng đã mất khoảng 10 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 3 phiên giao dịch gần nhất. Chênh lệch hai chiều mua và bán ở mức 5 triệu đồng đã khiến những người mua vàng miếng lỗ tới 15 triệu đồng/lượng chỉ trong ba ngày. Mức giá bán 141,3 triệu đồng/lượng hiện cũng là vùng đáy của vàng miếng kể từ đầu năm tới nay.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM THÊ THẢM Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 136.3 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 141.3

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng ghi nhận biến động giảm mạnh hơn 2 triệu đồng mỗi lượng trong phiên giao dịch sáng nay. Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 134,8 - 139,8 triệu đồng/lượng.

PNJ hiện giao dịch vàng nhẫn ở 136,3 - 141,3 triệu đồng/lượng; DOJI, Phú Quý neo tại 135 - 140 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang cùng giao dịch ở 136,5 - 141,5 triệu đồng/lượng. Trong khi Mi Hồng đang niêm yết ở 135,2 - 138 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động của giá vàng thế giới. Kim loại quý giao ngay trên thị trường quốc tế bất ngờ lao dốc tới 80 USD (-2%) so với giá mở cửa, hiện giao dịch quanh vùng 4.179 USD /ounce.

Hiện quy đổi sang tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 133,1 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 8,2 triệu đồng mỗi lượng.