Trung Quốc ồ ạt mua vàng bất chấp giá đang giảm mạnh

Trong khi các tổ chức và ngân hàng trung ương lớn khác ồ ạt bán tháo vàng, Trung Quốc lại gom thêm 10 tấn vàng chỉ trong 1 tháng.

Số liệu công bố mới đây cho thấy Trung Quốc đã mua thêm khoảng 10 tấn vàng chỉ trong vòng một tháng. Ảnh: Reuters.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục gia tăng dự trữ vàng trong tháng 5, qua đó đánh dấu tháng thứ 19 liên tiếp mua ròng kim loại quý này, theo China Daily. Số liệu công bố ngày 7/6 cho thấy Trung Quốc đã mua thêm 320.000 ounce vàng (tương đương khoảng 10 tấn vàng), nâng tổng lượng nắm giữ lên 2.332 tấn.

Theo công ty dữ liệu thị trường Wind Info, đây là mức mua ròng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 12/2024 của PBoC. Trước đó vào tháng 2, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã mua thêm khoảng 1 tấn vàng, nâng tổng lượng nắm giữ thời điểm đó lên 2.308 tấn.

Ông Wang Qing, chuyên gia kinh tế vĩ mô trưởng tại Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Orient Golden, nhận định dù liên tục gia tăng dự trữ, tỷ trọng vàng trong kho dự trữ của Trung Quốc vẫn tương đối thấp so với nhiều ngân hàng trung ương khác trên thế giới.

Hiện, vàng chỉ chiếm khoảng 8,8% tổng dự trữ quốc tế chính thức của Trung Quốc vào cuối năm 2025, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 27% của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu.

Đáng chú ý, động thái mua mạnh vàng của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã có 5 phiên bán ròng liên tiếp, kéo lượng vàng nắm giữ xuống còn 1.027 tấn. Ngoài ra, giá vàng cũng đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh khi giảm hơn 20% từ mức đỉnh lịch sử 5.589 USD /ounce thiết lập hồi tháng 1.

Ông Gu Fengda, chuyên gia phân tích trưởng tại Guoxin Futures, nhận định với Tạp chí kinh doanh Caijing rằng việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc liên tục mua vàng không đơn thuần để điều chỉnh cơ cấu tài sản dự trữ, mà đây là một bước đi mang tính chiến lược dài hạn trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô và địa chính trị toàn cầu đang tái định hình sâu sắc.

Ông nói thêm mặt bằng giá vàng hiện nay thấp hơn so với các mức đỉnh trước đó, tạo cơ hội hấp dẫn hơn cho các ngân hàng trung ương gia tăng tích lũy. Xu hướng mua vàng mang tính cơ cấu này sẽ không đảo chiều chỉ vì những biến động giá ngắn hạn.

Đồng thời, việc Trung Quốc kiên trì mua lượng lớn kim loại quý phản ánh năng lực "chống chịu vững chắc" của nền kinh tế nước này, vốn được hậu thuẫn bởi hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh, thị trường nội địa quy mô lớn và nguồn dự trữ ngoại hối dồi dào. "Điều đó mang lại cho Trung Quốc dư địa chính sách đáng kể để xem vàng như một tài sản chiến lược dài hạn, thay vì chỉ là một công cụ thanh khoản ngắn hạn", ông Gu nói thêm.

Trên phạm vi toàn cầu, vàng đã vượt qua đồng USD để trở thành tài sản dự trữ hàng đầu. Báo cáo thường niên về vai trò quốc tế của đồng euro do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố ngày 2/6 chỉ ra vàng chiếm 27% tổng dự trữ chính thức toàn cầu vào cuối năm 2025, trong khi tỷ trọng trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm từ 25% xuống còn 22%, theo CGTN.

Đây là lần đầu tiên vàng vượt nợ chính phủ Mỹ để trở thành thành phần lớn nhất trong dự trữ của các ngân hàng trung ương trên thế giới, phản ánh xu hướng đa dạng hóa tài sản dự trữ và giảm sự phụ thuộc vào đồng bạc xanh.

Theo dự báo của J.P. Morgan Global Research, nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương sẽ đạt trung bình 585 tấn mỗi quý trong năm 2026, với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cùng nhiều ngân hàng trung ương châu Á đóng vai trò chủ chốt trong việc duy trì xu hướng này.

Xu hướng dịch chuyển mang tính cơ cấu sang vàng như một tài sản dự trữ chiến lược, đặc biệt tại các quốc gia muốn giảm phụ thuộc vào đồng USD, được cho là sẽ tiếp tục trong những năm tới.

Ngoài nhu cầu từ các ngân hàng trung ương, lực mua từ giới đầu tư cũng duy trì ở mức cao. Dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng cùng hoạt động mua vàng vật chất tiếp tục hỗ trợ thị trường.

Theo J.P. Morgan cứ mỗi 100 tấn nhu cầu mua ròng vượt ngưỡng 350 tấn, giá vàng có xu hướng tăng khoảng 2% mỗi quý.

Các chuyên gia nhận định sự kết hợp giữa nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương, xu hướng đa dạng hóa tài sản của nhà đầu tư và những bất ổn địa chính trị đang củng cố quan điểm rằng giá vàng có thể duy trì trên ngưỡng 4.700 USD /ounce trong các tháng tới.