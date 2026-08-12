TP.HCM dự kiến khởi công, khánh thành 16 dự án hơn 249.000 tỷ dịp 2/9

Dịp Lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới, TP.HCM dự kiến tổ chức khởi công 11 dự án, khánh thành 5 công trình trên nhiều lĩnh vực, với tổng mức đầu tư khoảng 249.422 tỷ đồng.

Chiều 12/8, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 8. Tại hội nghị, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đã báo cáo tham luận đánh giá, trong đó có tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trong năm nay.

Đáng chú ý, trong số này có khoảng 16 dự án dự kiến được khởi công, khánh thành dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới, gồm 5 dự án giao thông, 2 dự án hạ tầng kỹ thuật, 3 dự án dân dụng và công nghiệp và 6 dự án nhà ở. Trong đó, nhóm dự án giao thông đều được thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Khởi công 11 dự án vốn gần 238.000 tỷ

Dự án có quy mô vốn lớn nhất trong danh mục là tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, với tổng mức đầu tư 134.000 tỷ đồng . Dự án này đang được TP.HCM giao CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.

Cùng với đó, Sở Xây dựng TP.HCM đang thẩm định cơ quan chuyên môn về xây dựng, tổng hợp ý kiến các cơ quan, chuyên gia. Nhận xét ban đầu, hồ sơ chưa đủ điều kiện phê duyệt; nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ; dự kiến Sở Xây dựng ban hành thông báo thẩm định trước ngày 20/8.

Sở Tài chính thành phố đang phối hợp với nhà đầu tư và các Bộ, ngành họp tổ thẩm định lựa chọn tư vấn thẩm tra; trên cơ sở kết quả họp sẽ thực hiện các thủ tục cấp phép hoạt động nhà thầu nước ngoài, dự kiến hoàn thành trước ngày 16/8.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) thành phố hiện phối hợp với nhà đầu tư thẩm định ĐTM, hoàn thành trước 20/8. Trong khi đó, UBND TP.HCM đã có văn bản đề nghị Kiểm toán Nhà nước có ý kiến tổng mức đầu tư dự án song song với quá trình thẩm định của Hội đồng thẩm định và cơ quan chuyên môn.

Cũng theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đang gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Trong đó, do chưa lựa chọn được nhà thầu tư vấn thẩm tra nước ngoài nên chưa hoàn thiện Báo cáo thẩm tra giữa kỳ về phương án tuyến công trình, vị trí công trình theo tuyến và phương án công nghệ, quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án để trình UBND TP.HCM phê duyệt và chấp thuận làm cơ sở thẩm định Báo cáo cuối kỳ .

Việc chưa lựa chọn được tư vấn thẩm tra, theo đánh giá của Sở Xây dựng, có thể ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Đồng thời, Sở NN&MT và nhà đầu tư đang trong quá trình xác định danh mục quỹ đất đối ứng cho dự án, trên cơ sở kết quả rà soát thực hiện các thủ tục báo cáo UBND TP, Đảng ủy UBND TP và trình HĐND TP thông qua. Theo đánh giá của Sở Xây dựng, việc này cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ dự án...

"Công việc lớn, gấp, cần rất nhiều nỗ lực mới đảm bảo tiến độ khởi công 2/9 bên cạnh những việc phải phụ thuộc vào các cơ quan ngoài thành phố như Kiểm toán Nhà nước và Bộ, ngành", Sở Xây dựng báo cáo.

Qua báo cáo, Sở Xây dựng kiến nghị nhà đầu tư tập trung, nỗ lực hoàn thiện thủ tục, hồ sơ chất lượng mới đảm bảo tiến độ.

Đứng thứ hai về quy mô vốn trong nhóm giao thông là dự án Vành đai 4 TP.HCM (dự án thành phần 2-3, đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai, bao gồm cầu Phú Thuận qua sông Sài Gòn và cầu Thầy Cai qua kênh Thầy Cai), với tổng mức đầu tư 7.050 tỷ đồng .

Cũng thuộc dự án Vành đai 4 TP.HCM (dự án thành phần 2-1, đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức, bao gồm cầu Châu Đức tại ranh giới với TP Đồng Nai) có tổng mức đầu tư 4.776 tỷ đồng , cũng dự kiến được khởi công dịp này.

Nằm trong danh mục các công trình dự kiến khởi công đợt này còn có dự án thành phần 3 - nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ (nay là Tây Ninh), có tổng mức đầu tư 6.674 tỷ đồng .

TP.HCM cũng dự kiến khởi công dự án thành phần 2 - nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, từ cầu Bình Triệu đến ranh Bình Dương cũ, tổng mức đầu tư 6.276 tỷ đồng .

Trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, TP.HCM dự kiến khởi công dự án cải thiện môi trường nước Bình Dương, với tổng mức đầu tư 7.211 tỷ đồng , do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thực hiện.

Ở lĩnh vực nhà ở, thành phố dự kiến khởi công 5 dự án. Trong số này có Khu đô thị nhà ở xã hội xã Bà Điểm, hạng mục hạ tầng kỹ thuật, với tổng mức đầu tư 64.053 tỷ đồng .

Dịp này, thành phố cũng khởi công dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo trên địa bàn phường Bến Thành, tổng mức đầu tư 16.369 tỷ đồng . CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền hiện là nhà đầu tư đề xuất dự án.

Toàn cảnh khu Chợ Gà - Gạo (phường Bến Thành) nằm trong khu vực giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Yersin và hẻm 3 Yersin cũng sẽ được chỉnh trang. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bên cạnh đó còn có các dự án như chung cư nhà ở xã hội Đông Thành ( 808 tỷ đồng ), nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở Tiến Phước tại Khu B - Lô số 1 Khu 9AB - Đô thị mới Nam Thành phố ( 307 tỷ đồng ); căn hộ Lê Thành Tân Tạo 2 ( 367 tỷ đồng ).

5 công trình dự kiến khánh thành dịp 2/9

Cùng với 11 dự án dự kiến khởi công, TP.HCM có 5 công trình dự kiến khánh thành dịp Lễ Quốc khánh năm nay.

Trong đó có dự án Cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn thực hiện. Dự án có tổng vốn 68,7 tỷ đồng , đã khởi công dịp 29/4 và đang được triển khai xây dựng nhằm đảm bảo tiến độ thi công và khánh thành.

Dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM tại khu Nhà Rồng - Khánh Hội (phường Xóm Chiếu) đã được khởi công dịp 29/4. Ảnh: Khương Nguyễn.

Ở lĩnh vực dân dụng và công nghiệp, các dự án dự kiến khánh thành gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp Trường THPT Marie Curie (khối nhà C, 42 tỷ đồng ); xây dựng, nâng cấp và cải tạo Trường THPT Võ Trường Toản ( 175 tỷ đồng ); nâng cấp Trường THPT Trần Văn Giàu ( 78 tỷ đồng ).

Khu nhà ở chiến sĩ Công an TP.HCM tại số 20/2 đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ, với tổng mức đầu tư 1.168 tỷ đồng , cũng dự kiến khánh thành trong dịp này.