Giá vé máy bay dịp 2/9 đắt gấp đôi ngày thường

Giá vé máy bay nhiều chặng nội địa dịp 2/9 đang tăng cao so với ngày thường, dù các hãng đồng loạt bổ sung hàng trăm nghìn chỗ để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay dự kiến kéo dài 5 ngày đang khiến nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh, đặc biệt trên các đường bay kết nối TP.HCM với Hà Nội, các tỉnh miền Trung và những điểm du lịch. Giá vé theo đó cũng nhanh chóng tăng nhiệt khi dịp nghỉ lễ đang đến gần.

Tuy nhiên, mức giá hiện tại vẫn được đánh giá là chưa quá cao nếu so với những giai đoạn cao điểm như Tết Nguyên đán hay đầu mùa Hè.

Đắt gấp đôi ngày thường

Theo khảo sát, giá vé máy bay nhiều chặng nội địa giai đoạn nghỉ lễ 2/9 (từ ngày 29/8 - 2/9) đang có xu hướng tăng cao.

Cụ thể, chặng TP.HCM - Hà Nội hiện ở mức 4,1-4,5 triệu đồng/vé, tăng khoảng 25-30% so với ngày thường. Tương tự, chặng TP.HCM - Đà Nẵng cũng neo cao ở mức 3,8-4,2 triệu đồng trong khi chỉ vài ngày trước đó, giá vé ở mức 2,4-2,7 triệu đồng. Chặng TP.HCM - Thanh Hóa tăng cao ở mức 3,9-4,2 triệu đồng trong khi ngày thường giá vé ở mức 2,6-2,8 triệu đồng.

Giá vé từ TP.HCM đến các địa điểm du lịch như Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc cũng ghi nhận xu hướng tăng nhiệt. Cụ thể, giá vé máy bay chặng TP.HCM - Nha Trang hiện ở mức 2-2,4 triệu đồng, cao hơn 25% so với ngày thường, chặng TP.HCM - Quy Nhơn cũng tăng giá khoảng 40% lên mức 3,5-3,9 triệu đồng.

Đáng chú ý, giá vé chặng TP.HCM - Đà Lạt hiện ở mức 3,1-3,4 triệu đồng, cao gấp đôi ngày thường. Trong khi đó, giá vé từ TP.HCM đến Phú Quốc rẻ nhất ở mức 2,6 triệu đồng của Vietjet. Các hãng khác ở mức 3,1-3,3 triệu đồng, cũng tăng gấp đôi ngày thường.

Chị Ngọc Anh - chủ một đại lý vé máy bay tại TP.HCM - cho biết hiện lượng khách đặt vé dịp lễ 2/9 liên tục tăng cao.

"Do kỳ nghỉ dài 5 ngày và còn là kỳ nghỉ cuối cùng cho đến cuối năm nên khách có nhu cầu đi du lịch và về thăm quê cao hơn hẳn cùng kỳ", chị Ngọc Anh lý giải.

Chủ đại lý vé máy bay đánh giá giá vé ở mức cao nhưng vẫn khá dễ chịu so với cao điểm Tết Nguyên đán hay đầu mùa Hè nên hiện, số lượng khách "chốt đơn" vẫn khá tích cực.

Hàng không tăng hơn 140.000 chỗ dịp 2/9

Để đáp ứng nhu cầu đi lại được dự báo tăng cao trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay, các hãng hàng không đang đồng loạt bổ sung tải cung ứng trên những đường bay có nhu cầu lớn. Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Vasco và Pacific Airlines) dự kiến tăng thêm 60.000 chỗ, nâng tổng số chỗ cung ứng trên toàn mạng bay dịp này lên gần 725.000 chỗ.

Nhóm hãng bay này dự kiến khai thác hơn 3.600 chuyến bay, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Phần tải bổ sung được ưu tiên trên các đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM với những điểm đến có lượng khách lớn như Đà Nẵng, Cam Ranh, Huế, Đà Lạt và Phú Quốc.

Các hãng bay đồng loạt tăng chuyến phục vụ giai đoạn cao điểm. Ảnh: Khánh Huyền.

Không chỉ tăng chuyến phục vụ nhu cầu nội địa, Vietnam Airlines còn điều chỉnh kế hoạch khai thác để đón nhu cầu đi lại trên một số thị trường quốc tế. Hãng dự kiến khai thác sớm đường bay TP.HCM - Colombo (Sri Lanka) từ ngày 16/8. Ở mạng bay trong nước, Vasco cũng chuẩn bị khôi phục đường bay Cần Thơ - Đà Lạt từ ngày 19/8, ngay sau khi sân bay quốc tế Liên Khương khai thác trở lại, với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày bằng tàu bay ATR 72.

Trong khi đó, Vietjet cho biết sẽ bổ sung 82.000 chỗ, tương đương khoảng 400 chuyến bay trên các đường bay nội địa và quốc tế trong cao điểm Quốc khánh. Từ ngày 26/8 đến 5/9, hãng dự kiến khai thác hơn 4.400 chuyến bay để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch và thăm thân của người dân.

Các chuyến bay tăng cường tập trung trên những đường bay kết nối TP.HCM, Hà Nội với các trung tâm kinh tế, du lịch và điểm đến được ưa chuộng như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế, Đà Lạt...

Như vậy, riêng Vietnam Airlines Group và Vietjet đã công bố bổ sung tổng cộng 142.000 chỗ cho giai đoạn cao điểm, cho thấy các hãng đang chủ động tăng nguồn cung để đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng mạnh trong dịp lễ.

Bên cạnh việc bổ sung tàu bay và chuyến bay, các hãng cũng tăng cường nguồn lực tại sân bay nhằm hỗ trợ hành khách trong giai đoạn cao điểm. Vietjet cho biết sẽ tăng nhân sự hỗ trợ làm thủ tục, đồng thời khuyến nghị hành khách làm thủ tục trực tuyến qua ứng dụng Vietjet Air hoặc VNeID trước chuyến bay để tiết kiệm thời gian.