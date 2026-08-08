Thêm một hãng hàng không giá rẻ phải bán mình

Hãng hàng không giá rẻ EasyJet của Anh vừa chấp thuận đề nghị thâu tóm trị giá 5,7 tỷ bảng Anh (7,7 tỷ USD) từ quỹ đầu tư tư nhân Apollo Global Management.

Hãng hàng không giá rẻ EasyJet của Anh đã đạt thỏa thuận bán mình cho quỹ đầu tư tư nhân Apollo Global Management với mức định giá 5,7 tỷ bảng Anh (khoảng 7,7 tỷ USD ), theo Reuters.

Thương vụ trên hoàn tất sau khi đối thủ cạnh tranh là quỹ Castlelake chính thức rút khỏi cuộc đua, mở ra một chương mới cho một trong những hãng hàng không lớn nhất châu Âu.

Cuộc đua thâu tóm kịch tính

Theo ghi nhận từ Reuters, thương vụ thâu tóm EasyJet trải qua nhiều tháng thương lượng gay gắt. Bắt đầu từ cuối tháng 5, quỹ đầu tư Castlelake có trụ sở tại Mỹ đã liên tục đưa ra 4 đề nghị mua lại với các mức giá tăng dần từ 5,6 bảng Anh đến 6,5 bảng Anh/cổ phiếu, nhưng đều bị ban lãnh đạo EasyJet bác bỏ vì cho rằng mức giá quá "rẻ mạt" và mang tính "chớp thời cơ" trong bối cảnh ngành hàng không gặp khó khăn.

Đến đầu tháng 7, dù EasyJet và Castlelake đã đạt thỏa thuận sơ bộ ở mức 6,9 bảng Anh/cổ phiếu, Apollo Global Management bất ngờ nhảy vào cuộc đua với đề nghị hấp dẫn hơn 7,15 bảng Anh/cổ phiếu. Mức giá này đã khiến EasyJet quay xe rút lại sự ủng hộ dành cho Castlelake, buộc đối thủ này phải tuyên bố rút lui.

Kênh BBC đưa ra chi tiết rằng mức giá 7,15 bảng Anh/cổ phiếu của Apollo nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ nhà sáng lập Sir Stelios Haji-Ioannou - người cùng gia đình hiện nắm giữ khoảng 15% cổ phần của EasyJet. Ông Stelios khẳng định gia đình ông sẽ tiếp tục đồng hành với tư cách là cổ đông lớn dài hạn để cùng Apollo mở ra chặng đường phát triển mới.

Nhằm đáp ứng các quy định nghiêm ngặt của Liên minh Châu Âu (EU) về việc hãng hàng không hoạt động tại đây phải có đa số cổ đông thuộc khối EU, Apollo dự kiến duy trì tỷ lệ sở hữu khoảng 50% cho gia đình Haji-Ioannou và các nhà đầu tư châu Âu khác.

Logo của Apollo Global Management tại văn phòng Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Cũng theo thông tin từ BBC, đại diện Apollo cam kết sẽ không cắt giảm nhân sự trong ít nhất 12 tháng đầu tiên sau khi thương vụ hoàn tất, ngoại trừ một số ít vị trí hành chính liên quan đến nghĩa vụ của doanh nghiệp niêm yết khi EasyJet chính thức hủy niêm yết trên sàn chứng khoán London. Hiện EasyJet sở hữu lực lượng lao động hơn 19.000 người và khai thác 1.200 đường bay trên khắp 35 quốc gia châu Âu.

Làn sóng thâu tóm sẽ càn quét các hãng hàng không giá rẻ

Thương vụ Apollo mua lại EasyJet được dự báo mở màn cho một làn sóng thâu tóm mới nhắm vào ngành hàng không giá rẻ tại châu Âu. Trả lời phỏng vấn trên kênh CNBC, bà Anna Macdonald, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Hargreaves Lansdown, đánh giá định giá cổ phiếu của các doanh nghiệp Anh hiện rất hấp dẫn, biến sàn giao dịch London thành "vùng đất màu mỡ" cho các quỹ đầu tư tư nhân.

Bà Macdonald đặc biệt chỉ ra Jet2 - một hãng hàng không giá rẻ khác của Anh - có thể là mục tiêu thâu tóm tiếp theo.

"Jet2 từng giao dịch ở hệ số P/E chỉ khoảng 6-7 lần, nhưng cổ phiếu của hãng đã bật tăng tới 60% kể từ mức đáy. Nhiều khả năng các quỹ đầu tư tư nhân sẽ bắt đầu nhắm tới doanh nghiệp này", đại diện Hargreaves Lansdown phân tích trên CNBC.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng hàng không vẫn là một ngành kinh doanh đầy rủi ro với biên lợi nhuận thấp, tính chu kỳ cao và chịu sự quản lý chặt chẽ của pháp luật. Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang mô hình sở hữu tư nhân có thể giúp các hãng hàng không tái cấu trúc tài chính, giảm bớt áp lực thâm dụng vốn và linh hoạt hơn trong chiến lược giá cước cho người tiêu dùng.

Dưới góc độ thị trường tài chính, bà Danni Hewson, Trưởng bộ phận phân tích tài chính tại AJ Bell, nhận định với BBC rằng dù mức giá 7,15 bảng Anh/cổ phiếu cao hơn đáng kể so với giai đoạn thị trường chao đảo vì chiến sự, con số này vẫn còn khoảng cách xa so với thời kỳ đỉnh cao trước đại dịch.