Sunshine Homes tính chi gần 2.300 tỷ mua lại khu 'đất vàng' Tây Hồ Tây

CTCP Phát triển Sunshine Homes dự kiến chi khoảng 2.277 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng một khu đất thuộc dự án Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây (Hà Nội).

Thông qua công ty con, Sunshine Homes sẽ mua lại khu đất 11.500 m2 tại Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây (Hà Nội). Ảnh: SSH.

CTCP Phát triển Sunshine Homes vừa công bố bổ sung thông tin về kế hoạch nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây tại TP Hà Nội.

Theo Nghị quyết ngày 31/7, CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân La (công ty con của Sunshine Homes), sẽ là pháp nhân trực tiếp nhận chuyển nhượng dự án thành phần từ Công ty TNHH Phát triển THT.

Khu đất được giao dịch là lô K1-HH2, có diện tích gần 11.500 m2, thuộc dự án Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội. Theo hồ sơ của Sunshine Homes, khu đất có chức năng dịch vụ công cộng, thương mại kết hợp nhà ở cao cấp.

Trong thông báo mới nhất, Sunshine Homes cho biết tổng giá trị giao dịch dự kiến là 2.277 tỷ đồng , gồm 1.566 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 711 tỷ đồng giá trị chuyển nhượng.

Thời gian qua, Sunshine Homes liên tục đẩy mạnh hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) nhằm mở rộng quỹ đất. Thông qua công ty con là CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh, năm ngoái, doanh nghiệp đã ký hợp đồng đặt cọc mua cổ phần tại các dự án Sunshine Grand Capital (Noble Palace Tây Thăng Long) và Noble Empire Ciputra với tổng giá trị chuyển nhượng hơn 2.360 tỷ đồng .

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 vừa công bố, CTCP Phát triển Sunshine Homes chỉ ghi nhận doanh thu thuần quý gần nhất đạt 7,6 tỷ đồng , giảm 95% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư và doanh thu khác. Trong khi đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản và dịch vụ quản lý tòa nhà cộng lại chưa đến 800 triệu đồng.

Đáng chú ý, dù doanh thu sụt giảm, Sunshine Homes lại báo lãi lớn nhờ khoản lãi từ công ty liên kết tăng đột biến.

Cụ thể, phần lãi trong công ty liên kết quý vừa qua đạt tới 1.791 tỷ đồng , tăng mạnh so với cùng kỳ do công ty liên kết bắt đầu bàn giao sản phẩm và ghi nhận doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong kỳ.

Nhờ khoản thu này, sau khi trừ các chi phí, Sunshine Homes ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.568 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 243 tỷ. Đây cũng là khoản lãi theo quý cao kỷ lục của doanh nghiệp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 570 tỷ đồng , tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, khoản lãi đột biến trong quý II giúp lợi nhuận trước thuế đạt 1.944 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng , cải thiện mạnh so với khoản lỗ 240 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, Sunshine Homes đặt kế hoạch doanh thu 500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.500 tỷ đồng . Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã vượt 14% kế hoạch doanh thu và hoàn thành khoảng 43% mục tiêu lợi nhuận cả năm.