Tập đoàn Mường Thanh của đại gia Lê Thanh Thản tăng vốn hàng nghìn tỷ

Tập đoàn Mường Thanh vừa nâng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng trong bối cảnh doanh nghiệp liên tục tái xuất với loạt dự án đô thị, thương mại quy mô lớn tại nhiều địa phương.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Tập đoàn Mường Thanh vừa hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ từ 4.500 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng , tương ứng tăng thêm 1.500 tỷ đồng . Toàn bộ phần vốn là vốn tư nhân.

Sau đợt tăng vốn, bà Lê Thị Hoàng Yến tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Mường Thanh. Bà Yến là con gái của ông Lê Thanh Thản, nhà sáng lập doanh nghiệp.

Tập đoàn Mường Thanh được biết đến với hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực lưu trú và bất động sản. Theo giới thiệu trên website doanh nghiệp, tập đoàn hiện sở hữu hơn 60 khách sạn với quy mô trên 12.000 phòng, tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động trên cả nước.

Trong lĩnh vực bất động sản, nhiều năm qua, khi nhu cầu nhà ở tại các đô thị lớn gia tăng, doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản lựa chọn phát triển phân khúc chung cư giá rẻ. Đáng chú ý, nhiều dự án do Mường Thanh triển khai tại Hà Nội từng được mở bán với mức giá chỉ khoảng 10-15 triệu đồng/m2, như Khu đô thị Đại Thanh, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ và tổ hợp chung cư HH Linh Đàm.

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm là một trong những dự án chung cư giá rẻ nổi bật của Tập đoàn Mường Thanh. Ảnh: Nam Khánh.

Khoảng một năm trở lại đây, cùng với sự tái xuất của ông Lê Thanh Thản, Tập đoàn Mường Thanh liên tục ghi dấu ấn tại nhiều dự án.

Tại Hà Nội, CTCP Phát triển Địa ốc Cienco 5 (thành viên của Tập đoàn Mường Thanh) đang đẩy nhanh quá trình tái khởi động dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5.

Dự án này có quy mô khoảng 182 ha, được khởi động từ năm 2008 nhưng chậm tiến độ nhiều năm do khó khăn về tài chính và tác động của giai đoạn thị trường bất động sản "đóng băng".

Khu đô thị mới Mỹ Hưng sở hữu vị trí thuận lợi khi nằm liền kề hai khu đô thị Thanh Hà A và Thanh Hà B, đồng thời hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm như đường trục phía Nam và Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Không chỉ tại Hà Nội, Tập đoàn Mường Thanh cũng đang mở rộng hiện diện tại nhiều địa phương.

Tháng 6 vừa qua, doanh nghiệp này được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt là nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ và phụ cận.

Dự án được triển khai tại phường Điện Biên Phủ với quy mô gần 109 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.757 tỷ đồng , thời hạn hoạt động 50 năm và dự kiến đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 2.290 người.

Trước đó, vào cuối tháng 2, UBND tỉnh Ninh Bình cũng đã ban hành Quyết định số 478 cho Tập đoàn Mường Thanh thuê đất để triển khai dự án Khu thương mại dịch vụ phía Bắc cầu Hồng Phú, thuộc phường Phủ Lý.

Theo quyết định, doanh nghiệp được thuê khoảng 12.500 m2 đất với thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Khu đất có giá khởi điểm gần 585 tỷ đồng , trong đó giá trị quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ khoảng 141 tỷ đồng và giá trị tài sản còn lại gắn liền với đất khoảng 443 tỷ đồng .